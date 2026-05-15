चंबल में लौटे नन्हे प्रहरी, 83 दुर्लभ बेबी कछुओं को नदी में छोड़ा, लहरों में मारेंगे गोता
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में दिखा प्रकृति का खूबसूरत नजारा, वन विभाग ने कछुआ संरक्षण अभियान के तहत 83 बेबी कछुओं को नदी में सुरक्षित छोड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 8:23 AM IST
मुरैना: राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में जलीय जीव संरक्षण की दिशा में एक खूबसूरत और उम्मीद भरा दृश्य गुरुवार को देखने को मिला. वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे कछुआ संरक्षण अभियान के तहत मुरैना से भिंड तक बनी 4 अस्थाई हैचरियों से 83 नन्हे बेबी कछुओं को उनकी प्राकृतिक दुनिया, चंबल नदी में आज़ाद कर दिया गया. जैसे ही ये छोटे-छोटे कछुए चंबल की लहरों में उतरे, मानों नदी ने बच्चों को फिर से गले लगा लिया हो.
इस दौरान वनमंडल अधिकारी हरिश चंद्र बघेल और चंबल घड़ियाल सेंचुरी के अधीक्षक श्याम सिंह चौहान मौजूद रहे. चंबल सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि दुर्लभ जलीय जीवों की जीवंत शरणस्थली है. ऐसे प्रयास इसकी जैव विविधता को नई सांस दे रहे हैं. मुरैना से लेकर भिंड तक बनी 4 अस्थाई कछुआ हैचरियों से निकले ये नन्हे शावक जैसे ही चंबल की लहरों में उतरे, वहां मौजूद लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे.
हैचरियों में अब तक 395 नेस्ट किए सुरक्षित
वनमंडल अधिकारी हरिश चंद्र बघेल और चंबल घड़ियाल सेंचुरी अधीक्षक श्याम सिंह चौहान की मौजूदगी में यह संरक्षण अभियान आगे बढ़ाया गया. अधीक्षक श्याम सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''मुरैना जिले के बरोली घाट, बटेश्वरा घाट और भिंड जिले के उसेद घाट और सांकरी घाट पर बनाई गई अस्थाई हैचरियों में अब तक 395 नेस्ट सुरक्षित किए जा चुके हैं. इन हैचरियों से 7344 से अधिक कछुआ शावक सुरक्षित रूप से निकलकर चंबल नदी के प्राकृतिक वातावरण में छोड़े जा चुके हैं.''
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दुर्लभ जलीय जीवों का घर है चंबल नदी
चंबल सिर्फ घड़ियालों की धरती नहीं, बल्कि दुर्लभ जलीय जीवों का जीवंत संसार है. यहां आने वाले पर्यटक और विदेशी सैलानी अक्सर इसकी शांत धारा, रेतीले किनारे और अनोखी जैव विविधता को देखकर रोमांचित हो उठते हैं. कछुओं की यह वापसी केवल वन्यजीव संरक्षण नहीं, बल्कि चंबल की सांसों को बचाने की कोशिश है. जलीय जीव प्रेमियों के लिए यह खबर किसी उम्मीद से कम नहीं, क्योंकि चंबल आज भी अपने भीतर जीवन की अनगिनत कहानियां संजोए बह रही है.
पारिस्थितिक संतुलन के लिए कछुओं का संरक्षण बेहद जरूरी
चंबल घड़ियाल सेंचुरी अधीक्षक श्याम सिंह चौहान ने बताया कि, ''कछुओं का संरक्षण चंबल नदी के पारिस्थितिक संतुलन के लिए बेहद जरूरी है. इसी उद्देश्य से विभाग लगातार निगरानी और संरक्षण किया जा रहा है, ताकि इन दुर्लभ जीवों को सुरक्षित रखा जा सके.''