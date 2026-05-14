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मुरैना शादी में गई 7 साल की मासूम की गड्ढे में मिली लाश, मंडला में 7 साल की बच्ची डूबी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी. इस वारदात से पूरे गांव में मातम और आक्रोश फैल गया है. वहीं पुलिस हर एंगल से मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है.

मुरैना/मंडला: मध्य प्रदेश में गुरुवार को दो अलग-अलग घटनाओं में 7 वर्ष की दो बालिकाओं की मौत हो गई. पहला मामला मुरैना के चिनौनी थाना क्षेत्र का है, जहां बुआ के घर शादी समारोह में भात कार्यक्रम के लिए आई 7 वर्षीय मासूम बच्ची अचानक लापता हो गई. कुछ घंटों बाद उसका शव गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर खेत की मेड़ पर बने गड्ढे में दबा हुआ मिला. जब परिजन सहित आम लोग मौके पर पहुंचे तो मासूम के दोनों हाथ बंधे हुए पाए गए, जिससे उसके साथ अमानवीय कृत्य की आशंका और गहरा गई है.

घर से 7 किमी दूर मिला शव (ETV Bharat)

7 किमी दूर मिला शव

चिनौनी थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची की हत्या की सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया. शादी समारोह की खुशियों के बीच 7 वर्षीय मासूम अचानक लापता हो गई और अगली सुबह उसका शव गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर खेत की मेड़ पर बने गड्ढे में दबा मिला. बच्ची के दोनों हाथ बंधे हुए पाए जाने से मामला और भी गंभीर हो गया है.

पिता की गोद से लापता

जानकारी के अनुसार, मृत बच्चे के पिता बुधवार को अपनी बहन के यहां आयोजित शादी समारोह में परिवार सहित पहुंचे थे. देर रात तक भात कार्यक्रम की रस्में चलती रही. कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी लोग घर में सो गए. इस दौरान मासूम भी पिता के पास ही सो गई थी. जब देर रात पिता की नींद खुली तो मासूम गायब मिली. परिवार के लोगों ने तत्काल उसकी तलाशी शुरु की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. गुरुवार सुबह परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और गांव में खोजबीन शुरू हुई. गांव से करीब 7 किमी दूर लाश मिली है.

सिर में गंभीर चोट के निशान

चिनौनी थाना प्रभारी ऋषिकेश शर्मा ने कहा, "मृतक बच्ची अपने परिजनों के साथ बुआ के यहां शादी में गई थी. गुरुवार दोपहर गांव से करीब 7 किलो मीटर दूर एक खेत में उसका शव मिला है. उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और सिर में चोट का निशान भी दिखाई दे रहा है. प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है."

गहरे पानी में डूबने से मासूम की मौत

दूसरी घटना मंडला के रामनगर क्षेत्र के चौगान गांव की है. यहां गिट्टी खदान के गहरे पानी में डूबने से सात वर्षीय मासूम बच्ची की संदिग्ध मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है. सुबह करीब 9 बजे बच्ची गांव के अन्य बच्चों के साथ घर से नहाने के लिए गिट्टी खदान पहुंची थी. अचानक बच्ची गहरे पानी में चली गई और डूबने से उसकी मौत हो गई. ग्रामीणों का आरोप है कि खदान क्षेत्र में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे. हिर्दयनगर चौकी प्रभारी हरछठ ठाकुर ने बताया, "हमारा पूरा स्टाफ रामनगर में आदि महोत्सव की तैयारी देखने आए हुए थे, जैसे ही सूचना लगी हम तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. शव को निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.''