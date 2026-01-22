ETV Bharat / state

मुरैना में रहस्यम तरीके से गायब हुए 7 बच्चे, कोई स्कूल के लिए निकला तो कोई कोचिंग

मुरैना से अचनाक दो स्थानों से 7 छात्र लापता. परिजनों के साथ पुलिस तलाश में जुटी. 24 घंटे बाद भी सुराग नहीं.

Morena 7 teenagers missing
मुरैना में रहस्यम तरीके से गायब हुए 7 बच्चे (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना : दो स्थानों से 7 किशोरों के लापता होने से मुरैना पुलिस परेशान हैं. परिजनों ने गुमशुदुगी दर्ज कराई है. घटना के 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है. पहला मामला मुरैना के पोरसा कस्बे का है. घर से बैग लेकर स्कूल के लिए निकला कक्षा 9वीं का छात्र दो दोस्तों के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया. परिजनों ने दिनभर बच्चों को ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई.

स्कूल के लिए निकला, दोस्तों के साथ लापता

पोरसा स्थित गंगाराम वाली गली निवासी रामसिंह राठौर हाथ ठेला लगाकर अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं. उनका बेटा अरविंद (14 वर्ष) जयदेवी स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र है. वह रोजाना की तरह मंगलवार की सुबह भी घर से बैग लेकर स्कूल के लिए निकला था.

देर शाम तक वह घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. उन्होंने आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि मुन्नालाल राठौर का बेटा श्यामसुंदर राठौर और पिंकी राठौर का बेटा अरुण राठौर भी सुबह से गायब है.

तीनों किशोरों की लोकेशन मुरैना तक मिली

इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर शहर में उनकी काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला. मंगलवार देर रात को सभी लोग पोरसा थाने पहुंचे. यहां पर उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर सुबह पड़ताल शुरू की तो पता चला कि तीनों बच्चे पोरसा चौराहे से मुरैना की ओर जाने वाली एक बस में सवार हुए. इसके बाद उन्होंने बस कंडक्टर से पूछताछ की. उसने बताया कि 3 बच्चे मुरैना जाने के लिए उसकी बस में सवार हुए थे. वे अपनी नानी के घर जाने की बात कर रहे थे.

कोचिंग के लिए निकले 4 बच्चे लापता

पोरसा थाना प्रभारी दिनेश कुशवाह का कहना है लापता बच्चों की तलाश की जा रही है. बच्चों का मुरैना तक पता चला है. बच्चों की तलाश में एक टीम मुरैना भेजी गई है." दूसरी तरफ, मुरैना से 4 किशोरों के एक साथ लापता होने का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. चारों किशोर सोमवार सुबह रोज की तरह कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे. परिजनों ने पहले अपने स्तर पर रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की, मगर कहीं कोई सुराग नहीं मिला.

चारों किशोरों के मोबाइल बंद होने से चिंता बढ़ी

लापता किशोरों में 15 वर्षीय मोहित तोमर भी शामिल है. बच्चों के मोबाइल फोन भी बंद आ रहे हैं. स्टेशन रोड थाना प्रभारी कुलदीप राजपूत ने बताया "गुमशुदगी दर्ज कर ली है. पुलिस आसपास के इलाकों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और संभावित स्थानों पर तलाश कर रही है."

TAGGED:

CHILDREN MISSING MYSTERY
MORENA POLICE ACTION
MISSING STUDENTS MOBILE OFF
MORENA NEWS
MORENA 7 TEENAGERS MISSING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.