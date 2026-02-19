ETV Bharat / state

रेत माफियाओं से सेटिंग पड़ी भारी, रिश्वत लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़ने वाले TI सहित 7 सस्पेंड

एएसआई ने सोशल मीडिया पर डाला रुपए लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने का वीडियो, मुरैना एसपी ने थाना प्रभारी सहित 7 को किया सस्पेंड.

मुरैना में रिश्वत लेते पुलिसकर्मी सस्पेंड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 12:30 PM IST

Updated : February 19, 2026 at 12:35 PM IST

मुरैना: चिनौनी थाना पुलिस की अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई ने पुलिस महकमे में भूचाल ला दिया. विगत दिनों चंबल नदी के होराबराह घाट से रेत परिवहन करते पांट ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा था. आरोप है कि पुलिस ने 4 वाहनों को कथित रिश्वत लेकर छोड़ दिया था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ था, वीडियो जारी होते ही हड़कंप मच गया. थाना प्रभारी शंभू दयाल पर गंभीर आरोप लगे, तो जांच तेज हुई.

मामले की गंभीरता के चलते पुलिस अधीक्षक ने तुरंत सख्ती दिखाते हुए थाना प्रभारी सहित सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया. वीडियो सामने लाने वाले एएसआई पर भी कार्रवाई हुई. अब थाने की कमान ऋषि शर्मा को सौंप दी गई है. पूरे घटनाक्रम ने अवैध खनन और पुलिस की मिलीभगत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. जबकि वीडियो ने सिस्टम की पारदर्शिता पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है.

रिश्वत लेकर ट्रैक्टर ट्राली छोड़ने वाले पुलिसकर्मी सस्पेंड (ETV Bharat)

चंबल में अवैध खनन करते 5 ट्रैक्टर पकड़े थे
मुरैना जिले में चंबल नदी के होराबराह घाट से रोज सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियां उत्खनन कर अवैध रेत भरकर ले जाती हैं. चिन्नौनी थाना प्रभारी शंभू दयाल बाथम के नेतृत्व में पुलिस ने 16 फरवरी सोमवार की शाम होराबराह घाट से रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे पांच ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बीहड़ में कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया. जिसका वीडियो मौके पर मौजूद ग्रामीण ने बना लिया. आरोप है कि इन ट्रैक्टर ट्रालियों को थाने ले जाने के बाद रिश्वत लेकर चार ट्रैक्टर ट्रालियों को छोड़ दिया गया.

इसी दौरान एएसआई कमलेश कुमार जाटव ने अपने मोबाइल से एक वीडियो बना लिया. उसमें बताया कि पुलिस द्वारा कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली को रुपए लेकर छोड़ दिया गया है. बुधवार को ASI ने वीडियो पुलिस अधिकारियों को सेंड कर दिया और सोशल मीडिया पर भी डाल दिया.

MORENA POLICE BRIBE video
एएसआई ने सोशल मीडिया पर डाला ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने का वीडियो (ETV Bharat)

SP ने TI सहित 7 को किया सस्पेंड
पुलिस अधीक्षक समीर सौरव ने इसे घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में लेते हुए बुधवार की रात तत्काल कार्रवाई कर थाना प्रभारी शंभू दयाल बाथम के साथ-साथ वीडियो सर्कुलेट करने वाले एएसआई कमलेश कुमार जाटव, प्रधान आरक्षक सनत कुमार, पुलिस आरक्षक नवीन पाटिल, ऋषिकेश शर्मा, प्रवीण शर्मा, किशन कटारा को सस्पेंड कर दिया है. इसी के साथ थाने का प्रभार झुंडपुरा चौकी प्रभारी ऋषि शर्मा को सौंप दिया गया है. एसपी ने कार्रवाई भले ही कर दी हो लेकिन रेत को लेकर पुलिस की किरकिरी हो रही है.

5 TRACTOR TROLLEYS SEIZED MOREN
रिश्वत लेकर वाहन छोड़ने का आरोप (ETV Bharat)

वीडियो की जांच कर रही पुलिस
इस मामले में ASP सुरेन्द्र पाल सिंह डाबर ने बताया कि, ''वीडियो सामने आया है और इसकी विभागीय जांच कराई जा रही है. अधिकारियों के अनुसार यदि आरोप सही पाए गए तो संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया गया है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.''

माफिया और पुलिस की मिलीभगत पर उठे सवाल
वीडियो सामने आने के बाद मुरैना पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है. अब सवाल उठ रहे हैं कि अवैध रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने के बजाय मुरैना पुलिस के भीतर ही अंदरूनी खींचतान क्यों बढ़ रहा है. मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और जांच की मांग तेज हो गई है. चिन्नौनी थाने और रेत माफियाओं के कथित गठजोड़ पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. एक वर्ष पहले भी इसी नेतृत्व में आरक्षकों का संदिग्ध वीडियो जारी हुआ था. अब सबकी नजर उच्च अधिकारियों की जांच पर टिकी है जिससे पूरी सच्चाई सामने आ सके.

