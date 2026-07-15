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मुरैना में स्कूल से 4 साल के बच्चे का अपहरण, मां ने 6 घंटे तक छिपाया सबसे बड़ा राज

मुरैना में स्कूल से 4 साल के बच्चे का अपहरण ( ETV BHARAT )

पीड़ित मां ने बताया "बच्चे को स्कूल से ले जाने वाला युवक उसका पति का ड्राइवर नीरज है. पिता ने ही अपने ड्राइवर के जरिए पूरी साजिश रची." इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच तेज की और आरोपियों की मोबाइल लोकेशन धौलपुर होते हुए राजस्थान के पाली की ओर मिली. पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी स्कूल की छुट्टी से करीब 15 मिनट पहले ही वहां पहुंच गए थे. एक युवक स्कूल के सामने स्थित दुकान के चबूतरे पर बैठकर छुट्टी होने का इंतजार करता रहा, जबकि उसका साथी स्कूटी से स्कूल और बच्चे के घर की ओर जाने वाले रास्ते पर लगातार चक्कर लगाता रहा.

सायइबर सेल की जांच में आरोपी धौलपुर होते हुए राजस्थान के पाली की ओर जाते मिले. फिलहाल मासूम की तलाश जारी है. उसे सकुशल बरामद करने के लिए मुरैना पुलिस की विशेष टीम पाली राजस्थान के लिए रवाना हो चुकी हैं. वारदात के बाद मंगलवार शाम तक बच्चे की मां और नानी पुलिस के सामने अपहरणकर्ताओं को पहचानने से लगातार इनकार करती रहीं. लेकिन देर शाम पुलिस ने स्कूल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछताछ की तो मां ने पूरा राज खोल दिया.

मुरैना : शहर की गायत्री कॉलोनी स्थित रैनबो पब्लिक स्कूल से मंगलवार दोपहर को 4 वर्षीय मासूम के अपहरण मामले में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है. अपहरण का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि बच्चे का पिता ही निकला. वह राजस्थान के पाली के हेमावास का रहने वाला है. पिता ने ही बच्चे का अपहरण अपने ड्राइवर के जरिए फिल्मी अंदाज में कराया. पुलिस ने जब स्कूल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें दिख रहे संदिग्ध युवक की पहचान पिता के ड्राइवर नीरज निवासी पाली राजस्थान के रूप में हुई.

जैसे ही दोपहर करीब 12:30 बजे छुट्टी हुई. लाल टी-शर्ट पहने युवक सीधे स्कूल के अंदर पहुंचा और मासूम को अपने साथ लेकर फरार हो गया. पूरी वारदात स्कूल और आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की गतिविधियों और पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है. इस मामले में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही भी उजागर हो गई है. नियमानुसार स्कूल केवल अधिकृत अभिभावक या अधिकृत व्यक्ति को ही बच्चे को सौंप सकता है. अपहर्ता ने केवल बच्चे का नाम बताया और शिक्षिका ने मासूम को उसके साथ भेज दिया.

बच्चे का अपहरण करने वाला सीसीटीवी में कैद (ETV BHARAT)

राजस्थान के पाली में मिली लोकेशन

मुरैना एसपी धर्मराज मीना ने बताया "प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है. महिला अपने बेटे के साथ मुरैना स्थित मायके में रह रही थी. बच्चे के पिता ने अपने ड्राइवर के माध्यम से उसे स्कूल से ले जाने की साजिश रची. तकनीकी जांच में आरोपियों की लोकेशन राजस्थान के पाली जिले में मिली है. पाली पुलिस को आवश्यक सूचना दे दी गई है. मुरैना पुलिस की विशेष टीम भी राजस्थान रवाना कर दी गई है."

सोशल मीडिया पर पनपा इश्क, फिर शादी और अलगाव

मासूम के अपहरण मामले के पीछे पति-पत्नी के रिश्तों में आई दरार की कहानी सामने आई है. मुरैना निवासी महिला (पीड़ित की मां) की करीब 5 वर्ष पहले राजस्थान के पाली निवासी युवक से फेसबुक पर दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम विवाह में बदल गई. शादी के बाद दोनों करीब 3 से 4 साल मुंबई में साथ रहे, जहां उनके बेटे का जन्म हुआ. महिला का आरोप है कि बच्चे के जन्म के बाद पति शराब और नशे का आदी हो गया तथा अक्सर उसके साथ मारपीट करने लगा. परेशान होकर वह जनवरी 2025 में बेटे को लेकर मायके मुरैना लौट आई.

बच्चे के अपहरण के बाद मौके पर सनसनी (ETV BHARAT)

20 दिन पहले ही बच्चे का स्कूल में दाखिला

अगस्त 2025 में पति मुरैना आकर बच्चे को मुंबई ले गया. समझौते के भरोसे पर महिला भी मुंबई पहुंची, लेकिन कुछ समय बाद फिर विवाद शुरू हो गया. जनवरी 2026 में वह दोबारा बेटे के साथ मुरैना लौट आई. महिला ने आगरा में नौकरी शुरू की और करीब 20 दिन पहले बच्चे का रैनबो पब्लिक स्कूल में दाखिला कराया.

मुरैना सीएसपी दीपाली चंदौरिया ने बताया "बच्चे की सकुशल बरामदगी पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. आरोपियों की गिरफ्तारी और मासूम की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित कर रवाना कर दी गई हैं. शहर में नाकाबंदी कर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. प्रारंभिक जांच में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का पहलू भी सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है."