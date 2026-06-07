ETV Bharat / state

मुरैना में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, संक्रमण फैलने पर खुला राज, सगे दादाजी पर लगे आरोप

मुरैना: चंबल की धरती से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने रिश्तों की पवित्रता को शर्मसार कर दिया है. मुरैना के जौरा थाना क्षेत्र के पन्नू का पुरा गांव में एक बाबा यानि दादाजी पर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है. बच्ची की मां एक माह पहले जब वो डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती थी और घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन इसी दौरान यह दर्दनाक घटना घट गई. जब मासूम की तबीयत बिगड़ी और मां जिला अस्पताल लेकर पहुंची, तब मामला सामने आया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं.

सगे बाबा (दादाजी) पर लगे दुष्कर्म के आरोप

चंबल अंचल के मुरैना से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जिस घर में नए मेहमान के आने की खुशियां मनाई जा रही थी, उसी घर में 4 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी पर ऐसा दर्दनाक घाव लगा, जिसे सुनकर हर किसी का कलेजा कांप उठे. जौरा थाना क्षेत्र के पन्नू का पुरा गांव में एक चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. मासूम ने अपने ही सगे बाबा (दादाजी) पर यह गंभीर आरोप लगाया है.

मां की अस्पातल में डिलीवरी, घर में बच्ची से दुष्कर्म

जानकारी के अनुसार करीब एक माह पहले बच्ची की मां प्रसव के लिए जौरा अस्पताल में भर्ती हुई थी. उसी दौरान कथित रूप से बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई. मासूम उम्र और डर के कारण किसी को कुछ बता नहीं सकी और एक महीने तक दर्द, तकलीफ और मानसिक पीड़ा सहती रही. शनिवार को जब बच्ची की हालत अचानक बिगड़ गई, गुप्तांग में संक्रमण बढ़ गया, तेज बुखार आने लगा और रक्तस्राव शुरू हो गया, तो मां उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची.

हालत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों ने बताया रेप हुआ