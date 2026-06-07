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मुरैना में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, संक्रमण फैलने पर खुला राज, सगे दादाजी पर लगे आरोप

मुरैना में 4 साल की मासूम के साथ कथित दुष्कर्म, दादाजी पर लगे गंभीर आरोप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस.

MORENA 4 YEAR GIRL RAPED
मुरैना में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 1:31 PM IST

3 Min Read
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मुरैना: चंबल की धरती से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने रिश्तों की पवित्रता को शर्मसार कर दिया है. मुरैना के जौरा थाना क्षेत्र के पन्नू का पुरा गांव में एक बाबा यानि दादाजी पर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है. बच्ची की मां एक माह पहले जब वो डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती थी और घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन इसी दौरान यह दर्दनाक घटना घट गई. जब मासूम की तबीयत बिगड़ी और मां जिला अस्पताल लेकर पहुंची, तब मामला सामने आया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं.

सगे बाबा (दादाजी) पर लगे दुष्कर्म के आरोप

चंबल अंचल के मुरैना से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जिस घर में नए मेहमान के आने की खुशियां मनाई जा रही थी, उसी घर में 4 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी पर ऐसा दर्दनाक घाव लगा, जिसे सुनकर हर किसी का कलेजा कांप उठे. जौरा थाना क्षेत्र के पन्नू का पुरा गांव में एक चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. मासूम ने अपने ही सगे बाबा (दादाजी) पर यह गंभीर आरोप लगाया है.

मां की अस्पातल में डिलीवरी, घर में बच्ची से दुष्कर्म

जानकारी के अनुसार करीब एक माह पहले बच्ची की मां प्रसव के लिए जौरा अस्पताल में भर्ती हुई थी. उसी दौरान कथित रूप से बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई. मासूम उम्र और डर के कारण किसी को कुछ बता नहीं सकी और एक महीने तक दर्द, तकलीफ और मानसिक पीड़ा सहती रही. शनिवार को जब बच्ची की हालत अचानक बिगड़ गई, गुप्तांग में संक्रमण बढ़ गया, तेज बुखार आने लगा और रक्तस्राव शुरू हो गया, तो मां उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची.

हालत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों ने बताया रेप हुआ

यहां डॉक्टरों ने मेडिकल परीक्षण किया तो गंभीर स्थिति सामने आई. जांच में ऐसे संकेत मिले, जिनसे दुष्कर्म की आशंका मजबूत हुई. डॉक्टरों ने बच्ची से बेहद संवेदनशीलता के साथ बातचीत की. मासूम ने टूटी-फूटी भाषा में बताया कि उसके साथ गलत काम उसके बाबा ने किया था. यह सुनकर अस्पताल स्टाफ और परिजन भी हैरान रह गए. मामले की सूचना तत्काल स्थानीय कोतवाली पुलिस को दी गई. सूचना पर मौके पर पहुंची.

MORENA 4 YEAR DAUGHTER RAPE
बच्ची का अस्पताल में चल रहा इलाज (ETV Bharat)

बच्ची के बयान के बाद बाबा के खिलाफ मामला दर्ज

इसके बाद जौरा थाना पुलिस ने बच्ची और उसकी मां के बयान दर्ज किए. पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ दुष्कर्म सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि "4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके बाबा द्वारा दुष्कर्म किए जाने की शिकायत पीड़िता की मां ने थाने में दर्ज कराई है. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

बाबा (दादाजी) की तलाश में जुटी पुलिस

पीड़िता को इलाज व मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी है.

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