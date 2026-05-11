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मुरैना की सांक और आसन नदी हुई जहरीली!, इनका पानी पीने से 3 मोर और 2 गायों की मौत

नदी का पानी पीने से 3 मोर की मौत ( ETV Bharat (File Photo) )

ग्रामीण बीजेपी नेता डॉ. योगेंद्र मावई के नेतृत्व में शव को लेकर नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करने पहुंच गए. बीजेपी नेता डॉ. योगेंद्र मावई ने बताया कि "सोमवार दोपहर सांक और आसन नदी किनारे 3 वन्य जीव मोर और 2 गाय मृत अवस्था में मिले. सेवा गांव में संचालित टायर स्क्रैप फैक्ट्रियां नियमों को ताक पर रखकर जहरीला कैमिकलयुक्त पानी टैंकरों से सीधे नदियों डाल रही हैं, जिससे दोनों नदियां जहरीली हो चुकी हैं. यदि इसके खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा."

मुरैना: सांक और आसन नदी का दूषित पानी पीने से 3 राष्ट्रीय पक्षी मोर और 2 गायों की मौत हो गई. घटना से नाराज ग्रामीण सोमवार दोपहर को मोरों के शव लेकर नेशनल हाईवे-44 के टेकरी तिराहे पर धरने पर बैठ गए. ग्रामीणों का आरोप है कि टायर फैक्ट्रियों से निकल रहा जहरीला केमिकल सीधे नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी जहरीला हो चुका है.

टायर फैक्ट्रियों पर पानी दूषित करने के लगाया आरोप (ETV Bharat)

15 दिन में कार्रवाई का आश्वासन

धरना-प्रदर्शन की सूचना मिलते ही बानमोर और नूराबाद थाना पुलिस, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, एसडीएम भूपेंद्र कुशवाह और एडीएम अश्विनी रावत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने अधिकारियों से फैक्ट्री संचालकों पर वन्यजीवों और मवेशियों की मौत का आरोप लगाते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करने और फैक्ट्रियों को बंद करने की मांग उठाई. इस पर अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश देकर मामला शांत कराया. वहीं, एडीएम ने पूरे मामले की जांच कर 15 दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

मुरैना में नदी के किनारे मिले 3 मोर और 2 गाय का शव (ETV Bharat)

शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी जाएगी ग्वालियर

वन विभाग के एसडीओ माधो सिंह सिसोदिया का कहना है कि "टेकरी के पास ग्रामीण 3 राष्ट्रीय पक्षी मोर के शव लेकर धरने पर बैठे हुए थे. ग्रामीणों ने कार्रवाई के लिए एक आवेदन भी दिया है, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति या फेक्ट्री का नाम नहीं लिखा है. ऐसी स्थिति में कार्रवाई करना मुश्किल है. फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद रिपोर्ट ग्वालियर भेजी जा रही है."

वन्य जीवों की मौत पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

एडीएम अश्वनी रावत ने बताया कि "फैक्ट्री का जहरीला पानी नदियों में मिल रहा है. उस प्रदूषित पानी को पीने से तीन मोरों की मौत हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है. ग्रामीण मोरों के शव लेकर सड़क जाम करने पहुंचे थे. ग्रामीणों की मांग है कि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. ग्रामीण फैक्ट्रियों की लिस्ट दे रहे हैं, जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वन विभाग को पोस्टमार्टम और एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं."