ETV Bharat / state

मुरैना में 3 माह की बच्ची से चचेरे ताऊ ने किया दुष्कर्म, खून से लथपथ मिली मासूम

शहर के उत्तमपुरा इलाके में मंगलवार सुबह की यह घटना है. जहां एक मां अपनी 3 माह की बच्ची को पलंग पर लिटाकर नहाने जा रही थी. दुधमुही बच्ची पलंग पर खेल रही थी, तभी महिला का चचेरा जेठ 25 वर्ष कमरे में आया और बच्ची को खिलाने का बोलकर ले जाने लगा. बच्ची की मां ने तीन बार मना किया. इसके बावजूद बच्ची का ताऊ माना नहीं और उसे जबरन उठाकर दूसरे कमरे में ले गया. जहां उसके साथ हैवानियत कर डाली.

मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां उत्तमपुरा इलाके में एक 3 माह की बच्ची के साथ उसके ही चचेरे ताऊ ने दुष्कर्म किया. बच्ची को गंभीर हालत में तुरंत मुरैना जिला अस्पताल भर्ती कराया गया. जहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है. वहीं मां की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी चचेरे ताऊ को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ चल रही है.

रोने की आवाज सुन दौड़ी मां, खून में लथपथ मिली बच्ची

इधर बच्ची की रोने की आवाज आने और जबरन ले जाने के चलते उसकी मां जल्दी से बाथरूम से बाहर आई और परिजनों को आवाज दी. जब दूसरे कमरे में जाकर देखा तो बच्ची खून से लथपथ पड़ी हुई थी और आरोपी वहां से भागने लगा. जिसे लोगों ने पकड़ लिया. घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक दीपाली चंदोरिया और स्टेशन रोड थाना प्रभारी कुलदीप राजपूत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जहां उन्होंने आरोपी को कस्टडी में लिया.

गंभीर हालत में बच्ची ग्वालियर रेफर, आरोपी गिरफ्तार

इधर बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है. इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. इस घटना ने परिवार के लोगों को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है. जिसने भी इस घटना को सुना वह अवाक रह गया. वहीं मामले में ASP सुरेंद्र पाल सिंह डाबर ने बताया की "उत्तमपुरा इलाके की एक महिला ने रिपोर्ट कराई की उसकी 3 माह की बच्ची के साथ उसके ताऊ ने गलत काम किया है. जिसकी रिपोर्ट पर तत्काल मामला दर्ज किया गया और बच्ची क़ो इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है. उधर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताज जारी है.