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मुरैना के शिक्षा विभाग में बड़ा धमाका, 2 अधिकारी निलंबित, भोपाल से कार्रवाई के बाद महकमे में खलबली

मुरैना में 2 अधिकारी निलंबित ( ETV Bharat )

मुरैना: हाईकोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करना दो अधिकारीयों को भारी पड़ गया. मुरैना में शिक्षा विभाग के दो बड़े अफसरों पर ऐसी गाज गिरी कि महकमे में खलबली मच गई. जिन अधिकारियों के कंधों पर शिक्षा व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी, वही अदालत के आदेशों की अनदेखी और लापरवाही के आरोपों में निलंबित हो गए. लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने 14 अक्टूबर को वर्तमान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इंदौलिया और तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना को निलंबित कर दिया है.

लापरवाही के आरोप में दो बड़े शिक्षा अधिकारियों पर गिरी गाज