मुरैना के शिक्षा विभाग में बड़ा धमाका, 2 अधिकारी निलंबित, भोपाल से कार्रवाई के बाद महकमे में खलबली
मुरैना में शिक्षा विभाग के दो बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज, हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी पड़ी भारी,वर्तमान और पूर्व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित. ओम प्रकाश गोले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 12:52 PM IST
मुरैना: हाईकोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करना दो अधिकारीयों को भारी पड़ गया. मुरैना में शिक्षा विभाग के दो बड़े अफसरों पर ऐसी गाज गिरी कि महकमे में खलबली मच गई. जिन अधिकारियों के कंधों पर शिक्षा व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी, वही अदालत के आदेशों की अनदेखी और लापरवाही के आरोपों में निलंबित हो गए. लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने 14 अक्टूबर को वर्तमान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इंदौलिया और तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना को निलंबित कर दिया है.
लापरवाही के आरोप में दो बड़े शिक्षा अधिकारियों पर गिरी गाज
मुरैना के शिक्षा विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना और सरकारी कामकाज में गंभीर लापरवाही के आरोपों में दो बड़े शिक्षा अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिर गई. जिन अधिकारियों पर जिले की शिक्षा व्यवस्था संभालने और न्यायालय में शासन का पक्ष रखने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं पर कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता बरतने के आरोप लगे हैं. लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने 14 अक्टूबर को वर्तमान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इंदौलिया और तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं.
हाईकोर्ट में शासन का पक्ष रखने में चूक,सचिव से मांगा शपथ पत्र
वर्तमान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इंदौलिया पर हाईकोर्ट में चल रहे मामले में ओआईसी के रूप में समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का आरोप है. 29 सितंबर 2026 के अंतरिम आदेश से जुड़े मामले में शासन का पक्ष उचित तथ्यों के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया. स्थिति यहां तक पहुंच गई कि हाईकोर्ट को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश देने पड़े.
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स्कूल शिफ्टिंग मामले में आदेशों की अनदेखी पड़ी भारी
दूसरी बड़ी कार्रवाई तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना पर हुई. उन पर शासकीय प्राथमिक शाला धुरा को शासकीय माध्यमिक शाला धुरा में शिफ्ट करने के मामले में कार्रवाई हुई है. आरोप है कि विभागीय आदेश के बावजूद स्कूल शिफ्ट किया गया, जबकि हाईकोर्ट ने विद्यालयों को यथावत संचालित रखने के निर्देश दिए थे. इसके अलावा निर्धारित समय में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने का भी आरोप है.
न्यायालय ने विद्यालयों को यथावत संचालित रखने के निर्देश दिए थे. विभाग ने दोनों मामलों में लापरवाही को गंभीर मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है. दोनों अधिकारियों का निलंबन अवधि में मुख्यालय ग्वालियर स्थित संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय रहेगा. इस कार्रवाई ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.