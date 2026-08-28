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ककोरा तोड़ते आसन नदी में गई दो दोस्तों की जान, मुरैना और शिवपुरी में बहे जानवर और इंसान

मुरैना में बहे दोस्तों की 20 घंटे बाद मिली लाश. शिवपुरी में तेज बहाव में बाइक समेत बहे युवक और मवेशी. ओमप्रकाश के साथ यतीश मोनू की रिपोर्ट.

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मुरैना में दो भाईयों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 6:11 PM IST

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Updated : August 28, 2026 at 6:39 PM IST

4 Min Read
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मुरैना: मुरैना में ककोरा तोड़ने गए दो फुफेरे भाइयों की आसन नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. माता बसैया थाना क्षेत्र के कोतवाली डेम के नीचे बीहड़ में बुधवार शाम दोनों नदी में डूब गए थे. हादसे के बाद एसडीआरएफ और पुलिस ने रातभर सर्च ऑपरेशन चलाया. करीब 20 घंटे की मशक्कत के बाद गुरुवार को दोनों के शव रपटे से करीब एक किलोमीटर दूर बरामद किए गए. शव मिलने की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने गुरुवार शाम दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया.

ककोरा तोड़ने मुरैना आए थे युवक
दरअसल, ग्वालियर जिले के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के कुँअरपुर गांव निवासी 28 वर्षीय इरशाद पुत्र सलामत खान अपनी बुआ के बेटे 40 वर्षीय अशोक और दोस्त मुकेश के साथ बुधवार दोपहर ककोरा तोड़ने मुरैना आए थे. तीनों आसन नदी पर बने रपटे से होकर बीहड़ की तरफ गए. उस समय नदी में पानी कम था. शाम को ककोरा तोड़कर वापस लौटे तो नदी का बहाव तेज हो चुका था. रपटा पार करते समय अचानक इरशाद का पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा. उसे बचाने के लिए अशोक ने साफी और कुर्ता फैलाकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह भी तेज बहाव में बह गया.

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शिवपुरी में तेज बहाव में बहे मवेशी (ETV Bharat)

20 घंटे बाद मिले दोनों के शव
मुरैना डीएसपी हेडक्वार्टर विजय भदोरिया ने बताया, ''सूचना मिलते ही माता बसैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ टीम को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया. अंधेरा होने पर ऑपरेशन रोकना पड़ा. गुरुवार सुबह फिर तलाश शुरू हुई. करीब 20 घंटे बाद भटपुरा से परीक्षा गांव के रपटा के पास इरशाद का शव मिला. इसके पांच घंटे बाद अशोक का शव डैम के किनारे टापू के पास झाड़ियों और कचरे में फंसा मिला. पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया ओर मामले की जांच जारी है.''

शिवपुरी में तेज बहाव में बहे मवेशी

शिवपुरी जिले में जारी मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है. जिले की गुरुकुदवाया ग्राम पंचायत में तेज बारिश के कारण स्थानीय नदी विकराल रूप धारण कर उफान पर आ गई. नदी के बढ़े हुए जलस्तर और तेज बहाव की चपेट में आने से कई पालतू मवेशी पानी में बह गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. नदी के तेज बहाव में बहते हुए नजर आ रहे पालतू मवेशियों का एक वीडियो सोशल मीडिया सर्कुलेट हुआ है.

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उफनती नदी में बाइक समेत बहा युवक (ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शी विशाल धाकड़ के अनुसार, ''ग्रामीण अपने पालतू मवेशी जंगल की पठार पर चराने के लिए गए थे. वापस गांव के लिए लौट रहे थे इसी दौरान अचानक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई. बहाव इतना तेज था कि मवेशी खुद को संभाल नहीं सके. देखते ही देखते कई मवेशी नदी की तेज धारा में बहने लगे. हालांकि, कुछ दूरी तक तैरने और संघर्ष करने के बाद कई पालतू मवेशी मशक्कत के साथ नदी के किनारे पहुंचने में सफल रहे. लेकिन कई मवेशी पानी के तेज बहाव में दूर तक बह गए. घटना के बाद से ही स्थानीय ग्रामीण अपने-अपने लापता मवेशियों की तलाश में नदी के तटीय इलाकों में जुट गए हैं और उनकी खोजबीन जारी है.

उफनती नदी में बाइक समेत बहा युवक

​शिवपुरी जिले में रन्नौद-पिछोर क्षेत्र में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर आई मुतलेड़ी नदी को पार करने के दौरान भारी लापरवाही का मामला सामने आया है. पिछोर-रन्नौद मार्ग पर नदी की पुलिया जलमग्न होने के बावजूद लोगों ने प्रशासनिक चेतावनी को दरकिनार कर उफनते पानी में वाहन उतार दिए. इस दौरान एक युवक बाइक समेत बह गया. नदी का जलस्तर बढ़ने से पुलिया के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थीं. इसके बावजूद सुरक्षा मानकों को नजर अंदाज करते हुए बाइक सवार युवक ने बाइक से नदी पार करने का प्रयास किया.

Last Updated : August 28, 2026 at 6:39 PM IST

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