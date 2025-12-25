ETV Bharat / state

राष्ट्रीय ताइक्वांडो में मुरैना का दबदबा, 12 खिलाड़ियों ने एक साथ जीता गोल्ड मेडल

मुरैना के 12 खिलाड़ियों ने अलग-अलग वर्ग में प्रथम राष्ट्रीय ताइक्वांडो में जीता गोल्ड, 22 राज्यों की टीम ने लिया था हिस्सा.

GOLD MEDALIST TAEKWONDO PLAYER
प्रथम राष्ट्रीय ताइक्वांडो में मुरैना ने बिखेरा जलवा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 10:35 PM IST

3 Min Read
मुरैना: चंबल की धरती ने एक बार फिर अपनी ताकत और प्रतिभा का लोहा मनवाया है. प्रथम राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मुरैना के 12 खिलाड़ियों ने एक साथ गोल्ड मेडल जीतकर एक रिकॉर्ड बना दिया है. 22 राज्यों की टक्कर में मुरैना की टीम ने दमदार प्रदर्शन किया, जिससे पूरा मध्य प्रदेश गर्व महसूस कर रहा है. कोच ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनकी मेहनत की सराहना की.

मुरैना के खिलाड़ियों ने बनाया रिकॉर्ड

21 दिसंबर को ग्वालियर स्थित जीवाजी यूनिवर्सिटी के इंडोर हॉल में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मुरैना की टीम ने अपनी छाप छोड़ी. इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा सहित कुल 22 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया. मुरैना जिला ताइक्वांडो टीम ने पूरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया. मुरैना की टीम के 12 खिलाड़ियों ने एक साथ गोल्ड मेडल जीतकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है.

12 खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग में प्रथम राष्ट्रीय ताइक्वांडो में जीता गोल्ड (ETV Bharat)

'प्रशासन से नहीं मिला बधाई या सहयोग'

खिलाड़ियों की इस सफलता से जिले में खुशी की लहर है, लेकिन खिलाड़ियों को जिला प्रशासन से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला है. कोच मनोज शिवहरे ने कहा, "प्रदेश का नाम रोशन करने के बावजूद जिला प्रशासन से अभी तक टीम को कोई बधाई या सहयोग नहीं मिला है, जिससे वे थोड़े मायूस हैं." उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, उनकी मेहनत की सराहना की. चंबल के ये युवा आने वाले समय में देश का नाम और ऊंचा करेंगे."

Morena 12 players won gold
12 खिलाड़ियों ने एक साथ जीता गोल्ड (ETV Bharat)

मंत्रालय भारत विकास परिषद एमेच्योर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन की कोर कमेटी तथा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भारत सरकार के तत्वावधान में प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 21 दिसंबर को जीवाजी विश्वविद्यालय के इंडोर हॉल, ग्वालियर में किया गया. इस आयोजन का नेतृत्व फेडरेशन अध्यक्ष अभिषेक सिंह एवं ऑर्गनाइज्ड सेक्रेटरी मनु सिंह ने किया.

Morena Taekwondo players
मुरैना के खिलाड़ियों ने बनाया रिकॉर्ड (ETV Bharat)

इन स्कूली बच्चों ने जीता गोल्ड

  1. सानिया शिवहरे, कक्षा 12वीं, अंडर-19, वर्ग- 50 किलोग्राम वजन
  2. नैतिक परमार, कक्षा 7वीं, अंडर-14, वर्ग- 46 किलोग्राम वजन
  3. आरब दंडोतिया, कक्षा 8वीं, अंडर-14, वर्ग- 35 किलोग्राम वजन
  4. सुमित कुमार, कक्षा 8वीं, अंडर-14, वर्ग- 32 किलोग्राम वजन

जिला ताइक्वांडो संघ, मुरैना के खिलाड़ी जिन्होंने जीता गोल्ड

  1. वरुण शिवहरे – वर्ग, 70 किलोग्राम वजन
  2. देवा शिवहरे – वर्ग, 58 किलोग्राम वजन
  3. देवेश रजक – वर्ग, 54 किलोग्राम वजन
  4. आर्यन शर्मा – वर्ग, 38 किलोग्राम वजन
  5. रुद्र प्रताप सिंह बघेल – वर्ग, 29 किलोग्राम वजन
  6. अभिराज भदोरिया – वर्ग, 27 किलोग्राम वजन
  7. वंश भदोरिया – वर्ग, 25 किलोग्राम वजन
  8. शिवम बघेल – वर्ग, 23 किलोग्राम वजन

