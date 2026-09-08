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भरतपुर नगर निगम के 201 बूथों पर कल मतदान, 2.11 लाख मतदाता चुनेंगे अपने शहर की सरकार

भरतपुर: नगर निकाय चुनाव-2026 के पहले चरण के मतदान के लिए भरतपुर जिला पूरी तरह तैयार है. बुधवार को भरतपुर नगर निगम के 65 वार्डों के 201 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मंगलवार को अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया. जिला निर्वाचन प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के मतदान दलों को दिशा-निर्देश दिए.

निगम में दो लाख से अधिक वोटर: नगर निगम क्षेत्र में 2 लाख 11 हजार 359 मतदाता वोट का प्रयोग करेंगे. मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपेट समेत सभी निर्वाचन सामग्री पहुंचा दी गई. मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण में मॉकपोल, ईवीएम संचालन, मशीन की सीलिंग और मतदान दिवस की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने मतदान कार्मिकों को निर्वाचन दायित्व पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और गंभीरता के साथ निभाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा, मतदान अधिकारी टीम भावना से काम करें. मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने में अपनी भूमिका निभाएं.

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अवांछित गतिविधि की सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को दें: जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने मतदान केंद्रों पर ईवीएम और अन्य निर्वाचन सामग्री की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा. साथ ही मतदान केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ नहीं होने देने और अवांछित गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट को देने को कहा. मतदान कार्मिकों को निर्धारित समय पर मॉकपोल पूरा कराने के बाद सुबह 7 बजे मतदान शुरू कराने और शाम 6 बजे तक प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए.

पोस्टर-बैनर बूथ परिसर में नहीं लगेंगे: उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव शर्मा ने मतदान केंद्रों पर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रत्याशी के पोस्टर, बैनर या प्रचार से जुड़ी सामग्री मतदान केंद्र परिसर में नहीं होनी चाहिए. मतदान दिवस की शुरुआती व्यवस्थाएं पूरे दिन की मतदान प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य पूरी सावधानी और सतर्कता से किया जाए.

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निष्पक्ष मतदान सर्वोच्च प्राथमिकता: नगर निगम चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क ने मतदान दलों को निर्वाचन कार्य की संवेदनशीलता से अवगत कराया. उन्होंने कहा, सभी अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन आयोग के नियमों और दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करें. मतदान के दौरान किसी भी तरह की समस्या सामने आने पर तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाए, ताकि उसका समय पर समाधान किया जा सके. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं एडीएम शहर राहुल सैनी ने मतदान की निष्पक्षता, गोपनीयता और पवित्रता बनाए रखने को कार्मिकों को किसी व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार नहीं करने को कहा.

मतदान सामग्री लेते कार्मिक (ETV Bharat Bharatpur)

मॉकपोल के बाद शुरू होगा मतदान: प्रशिक्षण के दौरान मतदान दलों को ईवीएम और वीवीपेट की कार्यप्रणाली समझाई गई. अधिकारियों ने बताया कि मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपनी पसंद के प्रत्याशी के सामने ईवीएम का बटन दबाएगा. बटन दबाने के बाद मशीन से बीप की आवाज सुनाई देगी. बीप की आवाज आने के साथ मतदान पूर्ण माना जाएगा. इसके बाद वीवीपेट पर मतदाता की मतदान की पर्ची कुछ समय दिखेगी. इससे मतदाता अपने मत की पुष्टि कर सकेगा.