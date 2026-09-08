भरतपुर नगर निगम के 201 बूथों पर कल मतदान, 2.11 लाख मतदाता चुनेंगे अपने शहर की सरकार
भरतपुर नगर निगम, रूपवास और भुसावर में 9 सितंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश.
Published : September 8, 2026 at 8:42 PM IST
भरतपुर: नगर निकाय चुनाव-2026 के पहले चरण के मतदान के लिए भरतपुर जिला पूरी तरह तैयार है. बुधवार को भरतपुर नगर निगम के 65 वार्डों के 201 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मंगलवार को अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया. जिला निर्वाचन प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के मतदान दलों को दिशा-निर्देश दिए.
निगम में दो लाख से अधिक वोटर: नगर निगम क्षेत्र में 2 लाख 11 हजार 359 मतदाता वोट का प्रयोग करेंगे. मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपेट समेत सभी निर्वाचन सामग्री पहुंचा दी गई. मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण में मॉकपोल, ईवीएम संचालन, मशीन की सीलिंग और मतदान दिवस की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने मतदान कार्मिकों को निर्वाचन दायित्व पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और गंभीरता के साथ निभाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा, मतदान अधिकारी टीम भावना से काम करें. मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने में अपनी भूमिका निभाएं.
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अवांछित गतिविधि की सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को दें: जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने मतदान केंद्रों पर ईवीएम और अन्य निर्वाचन सामग्री की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा. साथ ही मतदान केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ नहीं होने देने और अवांछित गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट को देने को कहा. मतदान कार्मिकों को निर्धारित समय पर मॉकपोल पूरा कराने के बाद सुबह 7 बजे मतदान शुरू कराने और शाम 6 बजे तक प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए.
पोस्टर-बैनर बूथ परिसर में नहीं लगेंगे: उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव शर्मा ने मतदान केंद्रों पर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रत्याशी के पोस्टर, बैनर या प्रचार से जुड़ी सामग्री मतदान केंद्र परिसर में नहीं होनी चाहिए. मतदान दिवस की शुरुआती व्यवस्थाएं पूरे दिन की मतदान प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य पूरी सावधानी और सतर्कता से किया जाए.
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निष्पक्ष मतदान सर्वोच्च प्राथमिकता: नगर निगम चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क ने मतदान दलों को निर्वाचन कार्य की संवेदनशीलता से अवगत कराया. उन्होंने कहा, सभी अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन आयोग के नियमों और दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करें. मतदान के दौरान किसी भी तरह की समस्या सामने आने पर तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाए, ताकि उसका समय पर समाधान किया जा सके. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं एडीएम शहर राहुल सैनी ने मतदान की निष्पक्षता, गोपनीयता और पवित्रता बनाए रखने को कार्मिकों को किसी व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार नहीं करने को कहा.
मॉकपोल के बाद शुरू होगा मतदान: प्रशिक्षण के दौरान मतदान दलों को ईवीएम और वीवीपेट की कार्यप्रणाली समझाई गई. अधिकारियों ने बताया कि मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपनी पसंद के प्रत्याशी के सामने ईवीएम का बटन दबाएगा. बटन दबाने के बाद मशीन से बीप की आवाज सुनाई देगी. बीप की आवाज आने के साथ मतदान पूर्ण माना जाएगा. इसके बाद वीवीपेट पर मतदाता की मतदान की पर्ची कुछ समय दिखेगी. इससे मतदाता अपने मत की पुष्टि कर सकेगा.
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दो पारियों में रवाना मतदान दल: अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को दो पारियों में मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया. पहली पारी में भरतपुर नगर निगम क्षेत्र के मतदान दल संख्या 1 से 100 तथा रिजर्व मतदान दल संख्या 222 से 244 रवाना हुए. दूसरी पारी में मतदान दल संख्या 101 से 201 तथा रिजर्व मतदान दल संख्या 202 से 221 को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया. मतदान कार्मिकों ने ईवीएम और निर्वाचन सामग्री को सुरक्षित तरीके से बसों तक पहुंचाया. निर्धारित वाहनों से अपने केंद्रों के लिए रवाना हुए.
9 सितंबर को भरतपुर समेत तीन निकाय में वोटिंग
|निगम/पालिका
|वार्ड
|मतदान केंद्र
|मतदाता
|नगर निगम भरतपुर
|65
|201
|2,11,359
|नगरपालिका रूपवास
|25
|25
|11,893
|नगरपालिका भुसावर
|25
|25
|14,800
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दूसरे चरण में इतने वोट: पहले चरण में तीनों निकायों में कुल 2 लाख 38 हजार 52 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे. दूसरे चरण में 11 सितंबर को नगरपालिका नदबई, बयाना, वैर और उच्चैन में मतदान होगा. नदबई में 35 वार्डों के 35 केंद्रों पर 24,617, बयाना में 35 वार्डों के 35 केंद्रों पर 29,014, वैर में 25 वार्डों के 25 केंद्रों पर 15,447 और उच्चैन में 25 वार्डों के 25 केंद्रों पर 11,481 मतदाता वोट डालेंगे. दूसरे चरण में कुल 80,559 मतदाता मतदान करेंगे.
11 में से कोई एक दस्तावेज जरूरी: मतदान के लिए मतदाताओं को निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड-आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड शामिल हैं.
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9 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश: राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. भरतपुर नगर निगम, रूपवास और भुसावर में 9 सितंबर तथा नदबई, बयाना, वैर और उच्चैन में 11 सितंबर को संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. किसी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की स्थिति बनी तो संबंधित मतदान क्षेत्र में पुनर्मतदान वाले दिन भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा.
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