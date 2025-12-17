150 यूनिट निशुल्क बिजली के लिए 2.50 लाख पंजीयन, 159 उपभोक्ताओं को मिली पहली किस्त
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बोले- हर घर रूफटॉप सोलर प्लांट लगने से आगे बढ़ेगा प्रदेश.
Published : December 17, 2025 at 8:27 PM IST
जयपुर: मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत अपने घर पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के लिए प्रदेशभर में 2.50 लाख उपभोक्ताओं ने पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है. इनमें से 159 उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की ओर से 17 हजार रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है. अब हर घर रूफटॉप सोलर प्लांट लगने से इस दिशा में प्रदेश और आगे बढ़ेगा व नई ऊंचाइयां हासिल करेगा.
बजट घोषणा में किया गया ऐलान : ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को कहा कि बजट घोषणा में उन उपभोक्ताओं के लिए 150 यूनिट निशुल्क बिजली देने का ऐलान किया गया था. जो मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत हैं और जिन्हें 100 यूनिट निशुल्क बिजली का फायदा मिल रहा है. ऐसे उपभोक्ताओं को अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए 17 हजार रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं. जबकि केंद्र सरकार की पीएम सूर्यघर योजना से उन्हें 33 हजार रुपए की सहायता मिलती है.
गृहमंत्री शाह ने किया था पोर्टल शुरू : वे बोले- इस बजट घोषणा की क्रियान्विति के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया था, जिसका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण किया था. इस पोर्टल के जरिए 159 उपभोक्ताओं पहली किस्त जारी की गई है. सभी उपभोक्ताओं को 17 हजार रुपए की किस्त जारी की गई है. मंत्री ने ऐसे सभी उपभोक्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि इससे सभी उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट लगवाने की प्रेरणा मिलेगी.
पढ़ें : 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना: पहले दिन 6,864 कंज्यूमर ने किया रजिस्ट्रेशन, जानिए आप कैसे ले सकते हैं योजना का लाभ
अब मिलने लगी है लोगों को राहत : उन्होंने कहा कि कई लोगों के मन में सवाल थे कि पोर्टल तो चालू कर दिया, लेकिन राहत कब मिलेगी. उन्होंने कहा कि बाकि उपभोक्ता भी अपने घर की छतों पर रूफटॉप सोलर लगवाते हैं तो उन्हें भी 17 हजार रुपए राजस्थान सरकार के माध्यम से और 33 हजार रुपए केंद्र सरकार की पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से मिलेंगे. इसके जरिए उन्हें हर महीने 150 यूनिट निशुल्क बिजली का फायदा मिल पाएगा
छत पर लगवाना होगा रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट : उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर 2.50 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है. जो भी उपभोक्ता अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे. उन्हें राहत भी मिलेगी और यह राजस्थान में एक नवाचार है, ताकि आने वाले समय में राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी रहे. राजस्थान अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है. जब हर घर में सोलर प्लांट लगेगा तो राजस्थान इस दिशा में और नई ऊंचाइयां छुएगा और प्रगति करेगा.