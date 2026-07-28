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नूंह में बंदरों का आतंक, एक साल में दो दर्जन से अधिक बच्चे व महिलाएं घायल, एक किशोर की हुई मौत

नूंह में बंदरों के हमले से लोगों में दहशत ( ETV Bharat )

नूंहः जिला में तावड़ू खंड के गांव सूंध में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि पिछले एक वर्ष के दौरान बंदरों के हमलों में दो दर्जन से अधिक बच्चे और महिलाएं घायल हो चुके हैं. जबकि 17 वर्षीय किशोर विक्रम उर्फ विक्की की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है. ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों को शिकायत देने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया, जिससे गांववासियों में भारी रोष है. शिकायत लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंची महिलाएंः सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं एसडीएम कार्यालय पहुंचीं और बंदरों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने की मांग की. ग्रामीणों ने बताया कि गांव में करीब 150 से 200 बंदरों का झुंड सुबह से शाम तक गलियों, मकानों की छतों और खेतों में घूमता रहता है. स्कूल जाने वाले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर अचानक हमला कर देना अब आम बात हो गई है. बंदरों के भय से लोग घरों की छतों पर जाने और अकेले बाहर निकलने से भी कतराने लगे हैं. बंदर घरों में घुसकर खाने-पीने का सामान उठा ले जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और खेतों में फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. नूंह के सूंध गांव में बंदरों के आतंक से ग्रामीण दहशत में (ETV Bharat)