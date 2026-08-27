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मथुरा: बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा बहनों का प्यार, डाक से आईं 20 हजार राखियां, नन्ही भक्त ने लिखा भावुक पत्र

मथुरा: भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पावन पर्व रक्षाबंधन मनाने के लिए बहनें दूर दराज से भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए पहुंच रही हैं. इसी क्रम में श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के लिए 20 हजार से अधिक राखियां और माफी नामा पत्र बहनों ने भेजा है. वहीं, एक नन्ही सी भक्त ने पत्र में लिखा कि स्कूल की परीक्षा चल रही है, इसलिए आपको डाक से राखी भेज रही हूं, परीक्षा खत्म होते ही आपके दर्शन करने परिवार के साथ आऊंगी.

डाक से आईं 20 हजार राखियां (Video Credit; ETV Bharat)

हाई पावर कमेटी बांके बिहारी मंदिर के सदस्य शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया कि ठाकुर जी के लिए देश-विदेश से हजारों भक्तों ने राखियां भेजी हैं. किसी श्रद्धालु ने राखी के साथ भावुक पत्र लिखा है, तो किसी ने डाक और कूरियर के जरिए अपनी राखी पहुंचाई है. मंदिर में राखियां आने का यह सिलसिला करीब 10 दिन पहले ही शुरू हो गया था. आज जब इन राखियों की गिनती की गई, तो यह संख्या 20 हजार के पार पहुंच चुकी है. रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ये सभी राखियां ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों में अर्पित की जाएंगी.