मथुरा: बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा बहनों का प्यार, डाक से आईं 20 हजार राखियां, नन्ही भक्त ने लिखा भावुक पत्र
श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य भगवान बिहारी जी को अनेक प्रकार की सोने, चांदी और मोतियों की राखियां भेजी हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 8:17 PM IST
मथुरा: भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पावन पर्व रक्षाबंधन मनाने के लिए बहनें दूर दराज से भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए पहुंच रही हैं. इसी क्रम में श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के लिए 20 हजार से अधिक राखियां और माफी नामा पत्र बहनों ने भेजा है. वहीं, एक नन्ही सी भक्त ने पत्र में लिखा कि स्कूल की परीक्षा चल रही है, इसलिए आपको डाक से राखी भेज रही हूं, परीक्षा खत्म होते ही आपके दर्शन करने परिवार के साथ आऊंगी.
हाई पावर कमेटी बांके बिहारी मंदिर के सदस्य शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया कि ठाकुर जी के लिए देश-विदेश से हजारों भक्तों ने राखियां भेजी हैं. किसी श्रद्धालु ने राखी के साथ भावुक पत्र लिखा है, तो किसी ने डाक और कूरियर के जरिए अपनी राखी पहुंचाई है. मंदिर में राखियां आने का यह सिलसिला करीब 10 दिन पहले ही शुरू हो गया था. आज जब इन राखियों की गिनती की गई, तो यह संख्या 20 हजार के पार पहुंच चुकी है. रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ये सभी राखियां ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों में अर्पित की जाएंगी.
दरअसल, ठाकुर जी के अनंत भक्त देश-दुनियाभर में फैले हुए हैं. कोई ठाकुर जी को अपना भाई मानता है, तो कोई सहयोगी, कोई पति, तो कोई अपने माता-पिता. इसलिए इस पर्व के अवसर पर दूर-दराज से श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य भगवान बिहारी जी को अनेक प्रकार की सोने, चांदी और मोतियों की राखियां भेजी हैं. बहुत से श्रद्धालुओं ने पत्र भी लिखा है.
महिला श्रद्धालु ने लिखा पत्र
नागपुर से एक महिला श्रद्धालु ने बिहारी जी को पत्र लिखकर माफी मांगी है. उसके कहा है कि समय नहीं मिल पा रहा, इसलिए रक्षाबंधन के लिए आपको राखी भेज रही हूं. अपना आशीर्वाद परिवार पर सदा बनाए रखना, जल्द ही समय मिलने पर आपके दर्शन के लिए वृंदावन आऊंगी.
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