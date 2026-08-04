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पहली सोमवारी पर उमड़ा आस्था का सैलाब: 16 घंटे में 3.17 लाख भक्तों ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक

देवघर के बाबा धाम में सावन की पहली सोमवारी पर तीन लाख से ज्यादा भक्तों ने जलाभिषेक किया.

More than three lakh devotees performed Jalabhishek on first Monday of Sawan at Baba Dham of Deoghar
देवघर के बाबा धाम में उमड़े भक्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 4, 2026 at 12:03 AM IST

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देवघर: सावन माह की पहली सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ पड़ा. रविवार देर रात से ही श्रद्धालु मंदिर परिसर और कतारबद्ध मार्गों में जलार्पण के लिए लाइन में लग गए थे.

सोमवार अहले सुबह होते-होते पूरा बाबा धाम 'बोल बम' के जयघोष से गूंज उठा और मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से पूरी तरह भर गया. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुबह से ही यह स्पष्ट हो गया था कि पहली सोमवारी पर जलाभिषेक का आंकड़ा तीन लाख के पार जा सकता है.

इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और दर्शन-पूजन की सभी व्यवस्थाएं पहले से ही सुदृढ़ कर रखी थीं. जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पहली सोमवारी और सावन के पांचवें दिन कुल 3,17,494 श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया. इनमें बाह्य अर्घा प्रणाली से 2,05,000 तथा आंतरिक अर्घा प्रणाली से लगभग 1,12,000 श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया.

सोमवार को सुबह 4:30 बजे से रात 10:30 बजे तक लगातार करीब 16 घंटे जलाभिषेक का क्रम चलता रहा. इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने सुव्यवस्थित ढंग से बाबा के दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना की. सावन शुरू होने के पांच दिनों में यह पहला अवसर रहा, जब एक ही दिन में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तीन लाख के आंकड़े को पार कर गई.

पहली सोमवारी की रिकॉर्ड भीड़ और प्रशासन की सफल व्यवस्थाओं को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाली दूसरी, तीसरी और चौथी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है.

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बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्त
BABA DHAM OF DEOGHAR
DEVOTEES PERFORMED JALABHISHEK
FIRST MONDAY OF SAWAN
SAWAN 2026

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