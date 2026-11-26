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धनबाद में 1446 लाभुकों ने नए पक्के घरों में किया गृह प्रवेश, 27 नवंबर तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निर्देश

धनबाद में ‘गृह प्रवेश सप्ताह’ का आयोजन ( ETV Bharat )

धनबाद: झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़ा के अवसर पर धनबाद जिला में जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान की सौगात देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत जिले के सभी प्रखंडों में 15 से 28 नवंबर तक ‘गृह प्रवेश सप्ताह’ का आयोजन किया जा रहा है. इस अभियान के दौरान अब तक 1446 परिवार अपने नवनिर्मित आवासों में गृह प्रवेश कर चुके हैं.

धनबाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर संचालित इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न सरकारी आवास योजनाओं के तहत बनकर तैयार घरों में लाभुकों को सम्मानपूर्वक प्रवेश कराना और उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है. इस अभियान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभुकों को शामिल किया गया है.