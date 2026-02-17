ETV Bharat / state

यूपी में दो साल में एक लाख से ज्यादा 'मिसिंग'; 9700 मामलों में पुलिस दिखी एक्टिव! जानिये क्या कहते हैं जानकार?

एडीजी टेक्निकल नवीन अरोड़ा ने बताया कि जब भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उसके लिए थाना स्तर पर IIF8 फॉर्म भर कर सीसीटीएनएस पर अपलोड किया जाता है.

गुमशुदा लोगों के मिलने (रिकवरी) के कम आकड़ों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोर्ट में तर्क दिया है. पुलिस विभाग का तर्क है कि जो लोग वापस मिल जाते हैं, इसकी सूचना घर वाले पुलिस को नहीं देते हैं, जिसके चलते वह लोग सीसीटीएनएस पर मिसिंग ही दिखाई देते हैं.

सीसीटीएनएस का उद्देश्य रियल टाइम अपराधी और अपराध का डाटा उपलब्ध कराना होता है, जिससे कि समय रहते अपराध के तुरंत बाद अपराधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके. एक आईपीएस अधिकारी ने नाम ना लिखने की शर्त पर बताया कि काफी हद तक सीसीटीएनएस पुलिस के लिए उपयोगी साबित हो रहा है. अभी इसको और बेहतर करने की गुंजाइश है. कुछ कमियां है ये दूर करने के बाद सीसीटीएनएस यूपी पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा.

क्या होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम? (CCTNS) : सीसीटीएनएस एक डिजिटल पुलिसिंग डाटा रिकॉर्ड का प्लेटफार्म है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस स्टेशन जिला मुख्यालय को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाता है. सीसीटीएनएस पर अपराधियों और अपराध का डाटा रिकॉर्ड बनाया जाता है.

भाई अपूर्व मिश्रा ने बताया कि गौरव किसी बात से नाराज होकर घर से चले गए थे. उनको हमने मुंबई तक खोजा, लेकिन वो नहीं मिले. पुलिस को जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई खास मदद नहीं मिली थी. आज भी हमें लगता है कि वो किसी दिन घर वापस आएंगे.

राजधानी के इटौंजा थाने क्षेत्र के कुम्हरावां गांव के रहने वाले गौरव मिश्रा उर्फ मोनू अपने घर से वर्ष 2006 कहीं चले गए थे. घरवालों ने उन्हे बहुत खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिले. जिसके बाद पिता अशोक मिश्रा ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी. 20 साल बीत जाने के बाद भी परिजन आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं.

केस- 3 20 मई 2020 को जितिन (16) घर से अपने ननिहाल को गया था, जहां से वह वापस नहीं लौटा. जिसके बाद किशोर की मां ने पुलिस से दूसरे दिन यानी की 21 मई 2020 को शिकायत की. उन्होंने बताया कि अभी तक बेटे का कोई पता नहीं चला है. पांच साल के लंबे समय के बाद परिजन बेटे का इंतजार कर रहे हैं.

इंस्पेक्टर चौक बृजेश मिश्रा ने बताया कि घटना के बाद प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जांच कराई गई. भीड़ वाले स्थान जैसे की रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमाघर चौराहों पर गुमशुदा व्यक्ति की फोटो चस्पा की गई. वहीं डीसीआरबी (District Crime Record Bureau) से गुमशुदा की तलाश जारी कराई गई. गुमशुदा व्यक्ति के मोबाइल की लोकेशन से भी जानकारी प्राप्त की गई. केस -2 लखनऊ के राजाजीपुरम के रहने वाले आनंद कुमार 23 जून 1993 को गायब हो गए थे, जिसके बाद उनके परिजनों ने संबंधित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 32 वर्षों के बाद अभी तक आनंद कुमार का कोई सुराग नहीं मिला. आनंद के भाई अशोक ने बताया कि जिस समय यह घटना हुई उनके भाई 23 वर्ष के थे. हम लोग आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा भाई वापस आएगा.

विक्रम प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने मामले में कॉपरेट किया था. पुलिस कार्य कर रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. इसके बाद हम हाईकोर्ट गए और कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शन दिए हैं.

विक्रम प्रसाद का कहना है कि वो रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका बेटा सुरक्षित हो. ईटीवी से बात करते हुए भावुक हुए पिता ने बताया कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है बस वो चाहते हैं कि उनका बेटा उन्हें मिल जाए.

इसके बाद दोबारा 2025 को डॉ. विक्रम प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था. लखनऊ के विक्रम प्रसाद पिछले 18 महीने से अपने बेटे को खोजने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

विक्रम प्रसाद पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं. विक्रम प्रसाद का बेटा (32) रंजन कुमार 15 जुलाई 2024 को शाम को 6:30 बजे लापता हो गया था. जिसके बाद उन्होंने 16 जुलाई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से लेकर 18 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश में कुल 1,08,300 लोग गुमशुदा हुए हैं, जिनमें से मात्र 9700 लोगों को पुलिस ढूंढ पाई है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में गुमशुदा लोगों के आंकड़ों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. लखनऊ व प्रदेश में ऐसे तमाम मामले हैं, जिसमें गुमशुदा लोगों के परिवार वाले आज भी वापसी का इंतजार कर रहे हैं. कई केस ऐसे भी हैं जिनमें परिजन अधिक समय बीतने से उम्मीद हार चुके हैं. ईटीवी भारत की टीम ने मिसिंग लोगों के परिजनों से बातचीत की.

उन्होंने बताया कि जब गुमशुदा व्यक्ति मिल जाता है, उसके बाद भी यह फॉर्म भरकर वेबसाइट पर थाने स्तर से अपलोड किया जाता है. क्योंकि गुमशुदा लोगों के मिलने के बाद परिजन पुलिस से संपर्क नहीं करते हैं, लिहाजा यह फॉर्म पुलिस द्वारा नहीं भरा जाता है. जिससे की पोर्टल पर रिकवरी लोगों की संख्या कम दिखाई देती है.

उन्होंने बताया कि जिन लोगों को पुलिस रिकवर करती है, उनका फॉर्म भरकर सीसीटीएनएस पर अपलोड कर दिया जाता है. उन्होंने बताया कि कोर्ट को अपडेट आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए डीजीपी के आदेश पर डाटा सत्यापन का कार्य किया जा रहा है.





पुलिस विभाग की ओर से 7 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के दावे किए गए हैं. यह कैमरे मुख्य रूप से शहर के प्रमुख चौराहे, सड़क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व भीड़ वाले इलाके में लगाए गए हैं. इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा जैसे 10 प्रमुख शहरों में 7 लाख से अधिक कैमरे लगाए गए हैं. दावा है कि यह कैमरे AI आधारित हैं. सभी पुलिस स्टेशन पर नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं, जिनको लेकर दावा है कि इनका रिकॉर्ड एक साल तक दर्ज किया जा सकता है.



शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे होने से अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने में पुलिस को मदद मिलती है. लेकिन, छोटे जिले और ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा की संख्या काफी कम होती है या ना के बराबर होती है. ऐसे में वहां पर अपराधियों को पकड़ने या उनके बारे में सबूत जुटाने में पुलिस को समस्या होती है.

डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाता है (Photo credit: ETV Bharat)

जानिये क्या कहते हैं पूर्व डीजीपी?....

पूर्व डीजीपी एके जैन का कहना है कि मिसिंग केस में यदि किसी अपराध का होना पाया जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना पाया जाता है तो कॉग्निजेबल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अगर सिर्फ मिसिंग की सूचना है तो रिकवरी के लिए गमशुदगी दर्ज होनी चाहिए.

उन्होंने बताया कि बहुत से बच्चों की सूचना रेलवे स्टेशन पर रहने की, बस स्टेशन पर होने की मिलती है, इनकी रिकवरी के लिए भी पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए. मिसिंग की सूचना सभी थानों को दी जानी चाहिए, आवश्यकता अनुसार अन्य प्रदेशों की पुलिस से भी सूचना शेयर करनी चाहिए.

उन्होंने बताया कि बहुत से मिसिंग केस में व्यक्ति या बच्चे लौट कर आ जाते हैं. लेकिन, थाने पर लौटने की सूचना नहीं आती है तो मिसिंग की श्रेणी में ही चलता रहता है. बहुत से बच्चे पढ़ाई के दबाव में घर पर किसी की नाराजगी की वजह से या घूमने के लिए या अन्य प्रदेशों में निकल जाते हैं तो उनकी रिकवरी में कभी-कभी विलंब होता है.

उन्होंने बताया कि फिर भी अपेक्षा यही की जाती है पुलिस से कि जो भी ऐसी गुमशुदगी दर्ज हों, विशेष कर छोटे बच्चे और बच्चियां इंवॉल्वड हैं, उनमें तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए. अन्य प्रदेशों से सामंजस स्थापित करके जीआरपी से समन्वय बैठाकर रिकवरी की जानी चाहिये.







राष्ट्रीय स्तर पर खोए हुए बच्चों को ट्रैक करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से वात्सल्य (ट्रैक चाइल्ड) और खोया पाया पोर्टल का निर्माण किया गया है. जो अन्य विभाग जैसे की रेल मंत्रालय, राज्य सरकार, बाल कल्याण समिति, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आदि से कम्युनिकेट करता है.

इस पोर्टल पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद संबंधित बच्चे का डाटा अपलोड किया जाता है. ऐसे में यदि बच्चे का डाटा पोर्टल पर अपलोड है और वह देश के किसी भी कोने पर पाया जाता है तो इस पोर्टल की मदद से उसके परिवार व घर को जानकारी मिल जाती है और बच्चे को उसके घर तक पहुंचने में मदद मिलती है.

क्या कहते हैं जिला प्रोबेशन अधिकारी?...

लखनऊ में जिला प्रोबेशन अधिकारी (District Probation Officer) सुधाकरण पांडे ने बताया कि समान्यता मिसिंग बच्चे मिलने पर हम लोग पोर्टल पर उसे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं. अगर गुमशुदगी दर्ज होने की स्थिति में पुलिस ने पोर्टल पर डाटा अपलोड किया है तो आसानी से बच्चों के परिवार से संपर्क हो जाता है.

उन्होंने बताया कि कई बार डाटा अपलोड ना होने की वजह से समस्या होती है और बच्चे के घर वाले नहीं मिल पाते हैं. ऐसी स्थिति में हम उन्हें शिशु ग्रह में रखते हैं. गुमशुदगी दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता के पास पुलिस की कार्रवाई को ट्रैक करने की कोई व्यवस्था नहीं है.

पुलिस का दावा है कि गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस सीसीटीएनएस पर IIF8 फॉर्म भरती है. वहीं रिकवरी होने पर ये फार्म भर के फिर से सीसीटीएनएस पर अपलोड किया जाता है. इसके बाद जिले के कप्तान (एसपी) के अंडर में बनी मिसिंग सेल में गुमशुदगी का विविचेक, खोए हुए व्यक्ति का डिटेल, जैस नाम, पिता का नाम, उम्र, पहचान का निशान, हुलिया बना के भेजता है, जहां से ये डाटा वात्सल्य पोर्टल पर डाला जाता है जो एआई आधारित होता है. ऐसे में ये पोर्टर पूरे देश में खोए हुए लोगों की पहचान में मदद करता है.





'जिलों और अन्य राज्यों में संपर्क करने के लिए पुलिस के पास है व्यवस्था'

डीजीपी पीआरओ राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि किसी भी व्यक्ति के खोने के बाद पुलिस गुमशुदगी दर्ज करती है, जिसके बाद उनका डाटा डीसीआरबी (District Crime Record Bureau) में साझा किया जाता है.

वह बताते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर एससीआरबी (State Crime Records Bureau) और एनसीआरबी (National Crime Records Bureau) पर डाटा साझा किया जाता है, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जानकारी अन्य राज्य की पुलिस के साथ साझा की जा सके. इसके साथ गुमशुदगी दर्ज होने के बाद एक अधिकारी को विवेचना की जिम्मेदारी दी जाती है जो केस की स्थिति व प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही करता है.

वह बताते हैं कि यदि मिसिंग व्यक्ति के संदर्भ में कोई अपराधिक घटना होने का अनुमान होता है तो एफआईआर दर्ज की जाती है, अन्यथा उसे खोजने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर पंपलेट व सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है. पुलिस गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर भी साझा करती है.

आइये जानते हैं क्या कहते हैं जानकार?...



हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित सूर्यवंशी कहते हैं कि यदि कोई अपराध में व्यक्ति के गायब होने का मामला नहीं है तो पुलिस इसे गंभीरता से नहीं लेती है. वह बताते हैं कि पुलिस से कार्रवाई कराने के लिए सबंधित थाने के मजिस्ट्रेट के यहां कॉल फॉर रिपोर्ट मांगे, जिसके बाद जब कोर्ट उनसे कार्रवाई की डिटेल मांगती है तब कार्रवाई होती है.

अधिवक्ता एसएम हैदर ने बताया कि गुमशुदगी एफआईआर नहीं होती है, इसलिए पुलिस इसे गंभीरता से नहीं लेती है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे में 18 महीने का डाटा सुरक्षित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मुश्किल से 2.5 माह का रिकॉर्ड मिलता है.

23 मार्च को कोर्ट करेगी सुनवाई : कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका में बदला है. कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिये 23 मार्च तारीख तय की है. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी उपस्थित रहेंगे.







यह भी पढ़ें : 25 मई: गुमशुदा बच्चों के प्रति जागरूकता फैलाने का दिन है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बच्चों का दिवस

यह भी पढ़ें : यूपी में 74 साल में 4 गुना से अधिक बढ़े वोटर, SIR के बाद जानिए कैसे चेक करें ड्राफ्ट सूची में अपना नाम?