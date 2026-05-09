ETV Bharat / state

राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ एक लाख 59 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा, 390.14 करोड़ का मिला राजस्व

न्यायिक अधिकारियों और वादकारियों ने मामलों के आपसी समझौते से निपटारे में सक्रिय भागीदारी निभाई.

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 9, 2026 at 10:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शनिवार को सभी जिला न्यायालय परिसरों, दिल्ली उच्च न्यायालय, स्थायी लोक अदालतों, ऋण वसूली अधिकरणों, राज्य उपभोक्ता आयोग तथा जिला उपभोक्ता आयोगों में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें चेक बाउंस मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, सिविल विवाद, मोटर दुर्घटना दावा मामले, बैंक रिकवरी मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण मामले, श्रम विवाद, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम से संबंधित मामले तथा ट्रैफिक चालान शामिल थे.

इस राष्ट्रीय लोक अदालत के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल एक लाख 59 हजार 370 मामलों का निपटारा किया गया. साथ ही 390.14 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ.

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान डीएसएलएसए की विशेष सचिव तन्वी खुराना ने साकेत कोर्ट, अतिरिक्त सचिव अभिनव पांडेय ने कड़कड़डूमा कोर्ट, सचिव (विधिक वाद) भारती गर्ग ने रोहिणी न्यायालय और सचिव (विधिक सहायता शाखा) स्वाति भारद्वाज ने तीस हजारी न्यायालय का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. साथ ही उन्होंने लोक अदालत में सहयोगी सदस्य के रूप में निष्ठापूर्वक सेवाएँ प्रदान कर रहे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, एसिड अटैक पीड़ितों एवं वरिष्ठ नागरिकों की विशेष रूप से सराहना की.

न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तेज और सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. न्यायालय कर्मचारियों ने भी बताया कि स्वचालित प्रणाली से मैन्युअल डाटा अपडेट करने का कार्य काफी कम हुआ, जिससे अदालतों में प्रशासनिक कार्य अधिक सुचारु रूप से संपन्न हुए. वादकारियों की सुविधा के लिए तीस हजारी न्यायालय परिसर में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों हेतु विशेष सहायता डेस्क भी स्थापित किए गए. न्यायिक अधिकारियों और वादकारियों ने मामलों के आपसी समझौते से निपटारे में सक्रिय भागीदारी निभाई.

एक लाख 31 हजार से ज्यादा ट्रैफिक चालान का हुआ निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए कुल मामलों में से दिल्ली भर में 1,31,241 ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया गया, जिनसे कुल 2.07 करोड़ रुपये की समझौता/जुर्माना राशि प्राप्त हुई.


11 साल पुराने मामले का भी हुआ निपटारा
इसके अतिरिक्त वर्ष 2015 का एक पुराना मामला, केस संख्या 394/15 लॉर्ड फिनकैप लिमिटेड बनाम राहुल यादव का भी आज दक्षिण-पूर्व डीएलएसए साकेत में आपसी सहमति से निपटारा किया गया. लोक अदालत में चालान के निस्तारण पर निपटारे की पर्ची की जगह सीधा मोबाइल पर मैसेज भेजकर डिजिटल तरीके से निपटारे की जानकारी दी गई. इसे डिजिटल लोक अदालत का नाम दिया गया.

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल ने बताया कि अब पर्ची की जगह हाथों हाथ लोगों को उनके व्हीकल में रजिस्टर्ड नंबर पर चालान निपटारे का मैसेज भेजने की स्थाई व्यवस्था बना दी गई है. अब उन्हें चालान निपटारे की पर्ची के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि इसे पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत जो फरवरी में आयोजित हुई थी उससे लागू कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ एक लाख 55 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा, 350.63 करोड़ का मिला राजस्व

TAGGED:

NATIONAL LOK ADALAT
DELHI TRAFFIC POLICE
TRAFFIC CHALLAN DSLSA
DELHI NNEWS
NATIONAL LOK ADALAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.