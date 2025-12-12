सरकार के दो साल : राजसमंद में 93 बजट घोषणाओं में से 67 के काम अधूरे
राजसमंद में भाजपा का दावा है कि अधिकांश कार्य पूरे हो गए, वहीं कांग्रेस का कहना है कि विकास के मामले में सरकार जीरो है.
Published : December 12, 2025 at 4:59 PM IST
राजसमंद: प्रदेश की भजनलाल सरकार के दो साल पूरे होने पर पूरे राजस्थान में उत्सव की तैयारियां चल रही हैं. राजसमंद में 13 और 14 दिसंबर को डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी में एक प्रदर्शनी और विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा. हालांकि, सरकार के इन दो वर्षों में जिले के लिए की गई 93 बजट घोषणाओं में से महज 26 काम ही पूरे हो पाए हैं, जबकि 67 कार्य अभी भी अधूरे हैं.
आंकड़ों के मुताबिक पिछले बजट वर्ष 2024-25 में घोषित 51 कार्यों में से केवल 14 पूर्ण हुए हैं. उन्नतीस कार्य प्रगति पर हैं और 5 प्रक्रियाधीन हैं. वहीं, चालू वर्ष 2025-26 में घोषित 42 कार्यों में से केवल 12 का ही शुभारंभ हो पाया है. तेरह कार्य प्रगति पर हैं, 9 बिल्कुल शुरू नहीं हुए और 8 कार्य प्रक्रियाधीन हैं.
पढ़ें: भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ: प्रचार रथ पर होगी सवारी, डोर-टू-डोर पहुंचेगी उपलब्धियों की बयार
बजट घोषणाओं को पूरा करने के प्रयास: जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि सभी बजट घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के प्रयास जारी हैं. उन्होंने हाल ही में एक समीक्षा बैठक लेकर सभी विभागों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और लंबित कार्यों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए.
कांग्रेस बोली- विकास में जीरो है सरकार: कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिसिंह राठौड़ ने सरकार पर विकास में जीरो होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे हुए कार्य भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं. उन्होंने पंचायतों को कोष न मिलने और डीएमएफटी बोर्ड के गठन न होने की भी आलोचना की.
ये प्रमुख कार्य पूरे हुए:
- शहर में आधुनिक तकनीक से बन रहे टाउनहॉल का 70% कार्य पूरा, फरवरी 2026 तक पूर्ण होने की उम्मीद. इसमें 600 लोगों के बैठक क्षमता है.
- सोमनाथ चौराहा और द्वारकेश चौराहे का सौंदर्यीकरण पूरा.
- जिले में 494 आवासों का निर्माण पूरा, 25 निर्माणाधीन और 90 नए स्वीकृत.
- श्री बालकृष्ण स्टेडियम का चार करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण जारी.
- आरके जिला चिकित्सालय परिसर में पिंक टॉयलेट का निर्माण .
ये प्रोजेक्ट अधूरे: बजट घोषणाओं में शामिल कई बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आज भी धरातल पर नहीं उतर पाई हैं:
- आरके जिला चिकित्सालय में कार्डियोलॉजी यूनिट स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू नहीं.
- रावली टॉडगढ़ फुलवारी की नाल में वन्यजीव अभयारण्य के ईको सेंसेटिव जॉन के मास्टर प्लान को लेकर कोई काम शुरू नहीं हुआ
- 300 करोड़ रुपए की लागत वाली विद्युत उपकेंद्र परियोजनाएं ठप.
- 150 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित प्रोटीन पशु आहार संयंत्र की स्थापना रुकी.
- गिलूंड को तहसील बनाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं.
- 125 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित मार्बल मंडी का काम शुरू नहीं.
- बेड़च नाका परियोजना की डीपीआर अभी तक जारी नहीं.
- जिला स्तरीय वाई-फाई लाइब्रेरी और वर्किंग लाइब्रेरी की स्थापना नहीं हो पाई.
- डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर का पद तक सृजित नहीं किया.
- नगर पालिका भीम में 10 करोड़ रुपए के ड्रेनेज सिस्टम और सड़क प्रकाश का कार्य बाकी.
यह भी पढ़ें: राजस्थान में सरकार के दो साल के जश्न पर जूली बोले- 'जनता की कमाई पानी की तरह बहाई जाएगी
भाजपा बोली- अधिकांश काम पूरे हुए: भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने दावा किया कि सरकार जनता के विश्वास पर खरी उतरी है और अधिकांश कार्य पूरे हो गए हैं. उन्होंने कहा कि कुछ बड़ी परियोजनाओं में तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण विलंब हो रहा है, लेकिन सरकार हर घोषणा को जमीन पर उतारने के प्रति प्रतिबद्ध है.