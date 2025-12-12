ETV Bharat / state

सरकार के दो साल : राजसमंद में 93 बजट घोषणाओं में से 67 के काम अधूरे

राजसमंद: प्रदेश की भजनलाल सरकार के दो साल पूरे होने पर पूरे राजस्थान में उत्सव की तैयारियां चल रही हैं. राजसमंद में 13 और 14 दिसंबर को डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी में एक प्रदर्शनी और विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा. हालांकि, सरकार के इन दो वर्षों में जिले के लिए की गई 93 बजट घोषणाओं में से महज 26 काम ही पूरे हो पाए हैं, जबकि 67 कार्य अभी भी अधूरे हैं.

आंकड़ों के मुताबिक पिछले बजट वर्ष 2024-25 में घोषित 51 कार्यों में से केवल 14 पूर्ण हुए हैं. उन्नतीस कार्य प्रगति पर हैं और 5 प्रक्रियाधीन हैं. वहीं, चालू वर्ष 2025-26 में घोषित 42 कार्यों में से केवल 12 का ही शुभारंभ हो पाया है. तेरह कार्य प्रगति पर हैं, 9 बिल्कुल शुरू नहीं हुए और 8 कार्य प्रक्रियाधीन हैं.

पढ़ें: भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ: प्रचार रथ पर होगी सवारी, डोर-टू-डोर पहुंचेगी उपलब्धियों की बयार

बजट घोषणाओं को पूरा करने के प्रयास: जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि सभी बजट घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के प्रयास जारी हैं. उन्होंने हाल ही में एक समीक्षा बैठक लेकर सभी विभागों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और लंबित कार्यों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए.

कांग्रेस बोली- विकास में जीरो है सरकार: कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिसिंह राठौड़ ने सरकार पर विकास में जीरो होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे हुए कार्य भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं. उन्होंने पंचायतों को कोष न मिलने और डीएमएफटी बोर्ड के गठन न होने की भी आलोचना की.