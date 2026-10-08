देहरादून में शिक्षा से वंचित 444 छात्राएं चिह्नित, डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए होगी निगरानी
देहरादून में ड्रॉप आउट छात्राओं की संख्या ने बढ़ाई चिंता, 444 छात्राएं छोड़ चुकीं स्कूल, फिर से स्कूलों से जोड़ने का किया जा रहा प्रयास
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 8:02 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए चल रही मुहिम अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. देहरादून जिले में 400 से ज्यादा छात्राएं चिह्नित की गई हैं, जो स्कूल छोड़ चुकी हैं. जिन्हें फिर से स्कूलों से जोड़ा जा रहा है. अब तक 101 छात्राओं को फिर से विद्यालयों में दाखिला दिलाया जा चुका है. जबकि, ऐसी छात्राओं की डिजिटल मॉनिटरिंग की भी अलग से व्यवस्था किए जाने की तैयारी है.
ड्रॉप आउट छात्राओं की संख्या चिंताजनक: उत्तराखंड में 444 छात्राओं को अब उनकी शिक्षा का अधिकार मिल सकेगा. हालांकि, ये छात्राएं पहले भी स्कूलों में अध्ययन कर चुकी है, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते यह छात्राएं अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाईं. ऐसी स्थिति को देखते हुए अब जिला प्रशासन में अपनी उस मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत ऐसी ड्रॉप आउट छात्राओं को फिर से विद्यालय से जोड़ा जा रहा है. दरअसल, देहरादून जिले में जिला प्रशासन ने जब विद्यालयों से ड्रॉप आउट छात्राओं का डाटा निकाला, तो आंकड़े काफी चिंताजनक दिखाई दिए.
अब तक 101 छात्राएं फिर से स्कूलों से जुड़े: देहरादून जिले में 444 ऐसी छात्राएं चिह्नित की गई है, जिन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी. इस बात को गंभीरता से लेते हुए नंदा सुनंदा स्कीम शुरू की गई और जिला प्रशासन के स्तर पर इस योजना के तहत छात्राओं को शिक्षा का अधिकार देने के प्रयास शुरू किए गए. इसी के तहत अब तक 101 छात्राओं को विद्यालयों से जोड़ा जा चुका है. जो अब फिर से जिला प्रशासन के प्रयासों के बाद स्कूल जा पा रही हैं.
111 छात्राओं को फिर से स्कूल से जोड़ने की कोशिश: उधर, दूसरी तरफ अब अगले चरण में 111 छात्राओं को चिह्नित किया गया है, जिन्हें फिर से स्कूल से जोड़ने की कोशिश हो रही है. खास बात ये है कि देहरादून जिलाधिकारी आशीष चौहान ने ऐसी छात्राओं के परिजनों से बात की, फिर उसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इन छात्राओं को फिर स्कूल भेजे जाने के निर्देश दिए हैं. जिला प्रशासन लगातार छात्राओं को चिह्नित किए जाने के बाद इन्हें स्कूल से जोड़ने का प्रयास कर रहा है.
"देहरादून में चार सौ से ज्यादा छात्राएं चिह्नित की गई है. इसके साथ ही उनकी मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल बनाया जाएगा. जिसमें निगरानी की जाएगी कि कौन सा छात्र या छात्रा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उन्हें किस तरह से इलाज की जरूरत है. ड्रॉप आउट छात्राओं को स्कूल से जोड़े रखने के लिए बजट की मांग की गई थी. जिसे उपलब्ध कराया जा रहा है. ताकि, जो छात्र ड्रॉप आउट हो चुके हैं, उनकी पढ़ाई जारी रह सके."- आशीष चौहान, जिलाधिकारी, देहरादून
निगरानी के बनाया जाएगा पोर्टल: उधर, सबसे पहले अर्बन क्षेत्र में स्कूल को बीच में ही छोड़ देने वाली छात्राओं पर फोकस किया गया है और इन्हें स्कूल भेजना के प्रयास हो रहे हैं. खास बात ये भी है कि जिला प्रशासन ने न केवल ऐसी छात्राओं को शिक्षा विभाग से जोड़ने और स्कूल भेजने का प्रयास किया है, बल्कि उसके बाद भी इनकी निगरानी को बनाए रखने के लिए एक पोर्टल स्थापित करने का भी काम किया है, जिसमें ऐसी सभी छात्राओं का रिकॉर्ड रखा जाएगा.
गंभीर बीमारी से पीड़ित छात्रों की होगी डिजिटल निगरानी: इन छात्राओं की शैक्षणिक स्थिति क्या है और किस तरह से उनके लिए बेहतर माहौल तैयार कर इन्हें शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, इस पर भी काम किया जाएगा. जिला प्रशासन की तरफ से कुल 101 छात्राओं को अगले चरण में शिक्षा से जोड़ने के लिए 9 लाख का बजट जारी किया जा रहा है। हालांकि, इस डिजिटल निगरानी में वो छात्र और छात्राएं भी रहेंगे, जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उन्हें विशेष रूप से इलाज की जरूरत है.
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