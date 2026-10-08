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देहरादून में शिक्षा से वंचित 444 छात्राएं चिह्नित, डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए होगी निगरानी

स्कूली छात्राएं ( फोटो सोर्स- Police )

देहरादून: उत्तराखंड में छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए चल रही मुहिम अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. देहरादून जिले में 400 से ज्यादा छात्राएं चिह्नित की गई हैं, जो स्कूल छोड़ चुकी हैं. जिन्हें फिर से स्कूलों से जोड़ा जा रहा है. अब तक 101 छात्राओं को फिर से विद्यालयों में दाखिला दिलाया जा चुका है. जबकि, ऐसी छात्राओं की डिजिटल मॉनिटरिंग की भी अलग से व्यवस्था किए जाने की तैयारी है.

ड्रॉप आउट छात्राओं की संख्या चिंताजनक: उत्तराखंड में 444 छात्राओं को अब उनकी शिक्षा का अधिकार मिल सकेगा. हालांकि, ये छात्राएं पहले भी स्कूलों में अध्ययन कर चुकी है, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते यह छात्राएं अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाईं. ऐसी स्थिति को देखते हुए अब जिला प्रशासन में अपनी उस मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत ऐसी ड्रॉप आउट छात्राओं को फिर से विद्यालय से जोड़ा जा रहा है. दरअसल, देहरादून जिले में जिला प्रशासन ने जब विद्यालयों से ड्रॉप आउट छात्राओं का डाटा निकाला, तो आंकड़े काफी चिंताजनक दिखाई दिए.