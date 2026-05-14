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खतरनाक हुईं लातेहार की सड़कें, रोज हो रहा खून से लाल! भयावह हैं सड़क दुर्घटना के आंकड़े

लातेहारः जिला की सड़कें कुख्यात नक्सली संगठनों से भी खतरनाक होती जा रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि जिला में प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना से सड़कें खून से लाल हो रही हैं.

हालांकि जिला, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरुकता के लिए लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं. फिर भी लोग सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति पूरी तरह गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं. जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही है और लोगों को नुकसान भी हो रहा है.

दरअसल, पिछले एक माह की बात करें तो लातेहार जिला में 40 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं. इनमें 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई है जबकि लगभग 100 लोग घायल हुए हैं. यह आंकड़ा बताता है कि लातेहार जिला की सड़कें कुख्यात नक्सलियों से भी खतरनाक होती जा रही है.

हालांकि लातेहार जिला से नक्सलियों का अब लगभग सफाया हो गया है और यहां नक्सली हिंसा के मामले भी समाप्त हो गई है. परंतु सड़क दुर्घटना के मामले में कमी नहीं आ रही है. हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति लोगों को नियमित जागरूक भी किया जा रहा है. इसके बावजूद सड़क दुर्घटना के मामले थम नहीं रहे हैं. पिछले 5 दिनों की बात करें तो अलग-अलग सड़क दुर्घटना में 26 लोग घायल हुए हैं.

लगातार चल रहा वाहन चेकिंग अभियान

सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने को लेकर लातेहार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में लगातार वाहन चेकिंग अभियान भी चलाई जा रही है. लातेहार जिला परिवहन पदाधिकारी उमेश मंडल प्रतिदिन किसी न किसी प्रखंड में जाकर वाहन चेकिंग अभियान चला रहे हैं और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं. सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ डीटीओ तथा उनकी टीम लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं. गत 15 दिनों के अंतराल में ही 100 से अधिक वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया.

ब्लैक प्वाइंट को भी किया गया है चिन्हित