गाड़ी में नोटों के बंडल देखकर पटना पुलिस रह गई हैरान, आयकर विभाग को लगाया फोन

पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है. वाहन चेकिंग में ₹18.05 लाख नकद जब्त किए गए हैं. आयकर विभाग को सूचना दी गई है. पढ़ें

CASH RECOVER IN PATNA
पटना में कैश बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 20, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
पटना : बिहार की राजधानी पटना में चलाए जा रहे सघन वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. एसएसपी के निर्देश पर फरार एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में दिनांक 19 और 20 फरवरी की दरम्यानी रात दीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत जेपी सेतु पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार से 18,05,000 रुपये नकद बरामद किया है.

पटना में कैश बरामद : मिली जानकारी के अनुसार, जेपी सेतु पर तैनात पुलिस टीम द्वारा नियमित वाहन जांच की जा रही थी. इसी दौरान झारखंड नंबर प्लेट लगी एक कार को रोकने का प्रयास किया गया. पुलिस को देखकर वाहन चालक ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, जिससे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को संदेह हुआ. तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने पीछा कर कार को पकड़ लिया और विधिवत तलाशी ली.

500 और 100 रुपये के नोटों का बंडल : तलाशी के दौरान कार के अंदर से 18 लाख 5 हजार रुपये नकद बरामद किए गए. बरामद राशि मुख्य रूप से 500 और 100 रुपये के नोटों में थी. गाड़ी में दो व्यक्ति सवार थे, जिनकी पहचान चालक मोहम्मद सद्दाम और पंकज कुमार के रूप में हुई है. दोनों बिहार के सीतामढ़ी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं.

रुपये के बारे में कोई ठोस जवाब नहीं : पूछताछ के दौरान दोनों व्यक्तियों से बरामद राशि के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका. नकदी के स्रोत के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देने पर पुलिस ने विधि-सम्मत कार्रवाई करते हुए पूरी राशि को जब्त कर लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है, ताकि आगे की जांच की जा सके.

''सघन वाहन जांच अभियान के दौरान संदिग्ध गतिविधि के आधार पर वाहन को रोका गया था. वाहन चालक द्वारा भागने का प्रयास किए जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन को कब्जे में लिया. तलाशी में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है. मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.''- दिव्यांजली जायसवाल, एसडीपीओ लॉ एंड ऑडर 2

आयकर विभाग भी मामले में जुटा : पुलिस का कहना है कि छात्र संघ चुनाव एवं अन्य संवेदनशील गतिविधियों को देखते हुए राजधानी में लगातार निगरानी बढ़ाई गई है. रात के समय विशेष रूप से संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी. फिलहाल जब्त नकदी को सुरक्षित रखा गया है और आयकर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

