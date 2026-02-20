ETV Bharat / state

गाड़ी में नोटों के बंडल देखकर पटना पुलिस रह गई हैरान, आयकर विभाग को लगाया फोन

पटना : बिहार की राजधानी पटना में चलाए जा रहे सघन वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. एसएसपी के निर्देश पर फरार एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में दिनांक 19 और 20 फरवरी की दरम्यानी रात दीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत जेपी सेतु पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार से 18,05,000 रुपये नकद बरामद किया है.

पटना में कैश बरामद : मिली जानकारी के अनुसार, जेपी सेतु पर तैनात पुलिस टीम द्वारा नियमित वाहन जांच की जा रही थी. इसी दौरान झारखंड नंबर प्लेट लगी एक कार को रोकने का प्रयास किया गया. पुलिस को देखकर वाहन चालक ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, जिससे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को संदेह हुआ. तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने पीछा कर कार को पकड़ लिया और विधिवत तलाशी ली.

500 और 100 रुपये के नोटों का बंडल : तलाशी के दौरान कार के अंदर से 18 लाख 5 हजार रुपये नकद बरामद किए गए. बरामद राशि मुख्य रूप से 500 और 100 रुपये के नोटों में थी. गाड़ी में दो व्यक्ति सवार थे, जिनकी पहचान चालक मोहम्मद सद्दाम और पंकज कुमार के रूप में हुई है. दोनों बिहार के सीतामढ़ी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं.

रुपये के बारे में कोई ठोस जवाब नहीं : पूछताछ के दौरान दोनों व्यक्तियों से बरामद राशि के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका. नकदी के स्रोत के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देने पर पुलिस ने विधि-सम्मत कार्रवाई करते हुए पूरी राशि को जब्त कर लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है, ताकि आगे की जांच की जा सके.