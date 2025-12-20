ETV Bharat / state

पचपदरा रिफाइनरी इकाई का 96.4 प्रतिशत कार्य पूर्ण!, मुख्य सचिव ने ये दिए निर्देश

बालोतरा : राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय के चिंतन कक्ष में एचआरआरएल की राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की 7वीं बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के साथ ही देश की ऐसी पहली परियोजना है, जिसमें रिफाइनरी के साथ ही पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स भी है.उन्होंने रिफाइनरी के अधिकारियों सहित संबंधित विभागों को परस्पर समन्वय से कार्य करते हुए रिफाइनरी का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रगति और संबंधित बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी ली.

राजस्थान रिफाइनरी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर आर विखार व सीएफओ इन्द्रजीत दासगुप्ता ने कार्य की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि रिफाइनरी का समग्र रुप से 90.3 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है. रिफाइनरी इकाई का 96.4 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. रिफाइनरी के लिए मूंदड़ा पोर्ट पर अरब मिक्स से क्रूड टेंक (सीओटी) तक कच्चे तेल की पहली खेप आ गई है और यह मूंदड़ा पोर्ट के 6 टैंकों से पाइपलाइन के माध्यम से रिफाइनरी तक पहुंचेगी. रिफाइनरी में ओबीई कार्य 99.8 प्रतिशत पूरा हो चुका है.

एचपीसीएल के सीएमडी श्री विकास कौशल ने बताया कि राजस्थान सरकार के सहयोग व समन्वय से रिफाइनरी कार्य प्रगति पर है. रिफाइनरी में मेहसाना भटिण्डा गैस पाइपलाइन (एमबीपीएल) से गैस आना शुरु होने के साथ ही फ्लेयर सिस्टम शुरु होने से टेस्टिंग प्रक्रिया आरंभ हो गई है. उन्होंने बताया कि रिफाइनरी के नाचना रिजर्ववॉयर से पाइपलाइन से पानी आने लगा है.