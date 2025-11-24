नैनीताल जिले में फर्जी प्रमाण पत्रों की स्कैनिंग जारी, जांच के दायरे में आए 900 राशन कार्ड
हल्द्वानी में फर्जी स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने के बाद एक्शन में प्रशासन, अब 900 से ज्यादा राशन कार्डों की होगी जांच
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2025 at 5:38 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिले में फर्जी दस्तावेजों से स्थाई निवास समेत अन्य प्रमाण पत्र बनाने के मामले में सभी तहसीलों में पिछले पांच सालों में बने प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है. अभी तक सभी तहसीलों में दो हजार प्रमाण पत्रों की स्कैनिंग की जा चुकी है. वहीं, अब प्रशासन ने राशन कार्ड को भी जांच के दायरे में लिया है. जिसके तहत 900 से ज्यादा राशन कार्डों की जांच की जाएगी.
बता दें कि हल्द्वानी में फर्जी दस्तावेजों से स्थाई निवास बनाने का भंडाफोड़ होने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी तहसीलों में पिछले पांच सालों में बने प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है. जिले की सभी तहसीलों में एसडीएम का एक्शन लगातार चल रहा है. करीब 2 हजार प्रमाण पत्रों को स्कैन किया जा रहा है. प्रमाण पत्रों के अलावा राशन कार्ड भी जांच के दायरे में लिए जा रहे हैं.
"अभी तक 48 स्थाई निवास प्रमाण पत्र निरस्त के दायरे में है. जबकि, 12 स्थाई निवास प्रमाण पत्र री चेक के दायरे में है. जबकि, 60 स्थाई निवास प्रमाण पत्रों में विसंगति नजर आ रही है. वहीं, 900 से ज्यादा राशन कार्ड ऐसे मिले हैं, जिसमें संबंधित व्यक्ति गलत राशन कार्ड बनाकर असल पात्रों को उनके हक से वंचित कर रहा था. ऐसे राशन कार्डों को भी निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. आधार कार्ड से लेकर राशन कार्डों के दुरुपयोग पर नजर रखी जा रही है."- विवेक राय, एडीएम नैनीताल
गौर हो कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जांच में हल्द्वानी तहसील में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्थाई निवास बनाने का खेल का भंडाफोड़ हुआ था. तहसीलदार की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से लेकर तहसील में पिछले पांच सालों में बने प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है.
ऐसे हुआ खुलासा? बता दें कि इसी नवंबर महीने में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार में एक शिकायत मिली थी कि फर्जी डॉक्यूमेंट से दो महीने पहले बरेली से आए एक व्यक्ति का स्थाई निवास प्रमाण पत्र बन गया है. जब कमिश्नर रावत ने मामले की गोपनीय जांच कराई तो जानकारी में आया कि हल्द्वानी तहसील में अरायजनवीस से उसका स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनवाया गया था.
इसके बाद कमिश्नर दीपक रावत ने 13 नवंबर को बनभूलपुरा क्षेत्र के एक सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर में छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान उन्हें सेंटर में कई दस्तावेज मिले. जिसके बाद आरोपी अरायजनवीस फैजान और कथित लाभार्थी लईक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
पुलिस की जांच में यूपीसीएल के एक कर्मचारी की भी संलिप्तता पाई गई थी. बनभूलपुरा पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले के खुलासे के बाद नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने पिछले पांच सालों में बने प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.
ये भी पढ़ें-
- हल्द्वानी में फर्जी स्थाई निवास प्रमाण पत्र मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, ऐसे तैयार करते थे कागजात
- हल्द्वानी फर्जी दस्तावेज रैकेट का खुलासा, सभी CSC सेंटर्स की होगी जांच, एक्शन भी शुरू
- फिर चर्चा में हल्द्वानी का बनभूलपुरा, 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्र कैंसिल, जानिए वजह
- उत्तराखंड में फर्जी प्रमाण पत्र मामला, हरिद्वार में पहला मुकदमा दर्ज, सीएससी सेंटर्स पर नजर
- हल्द्वानी फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बड़ा खुलासा, सामने आई अवैध सोसाइटी की संलिप्तता, केस दर्ज