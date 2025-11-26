ETV Bharat / state

अब 9 लाख मनरेगा श्रमिकों को भी मिलेगी सोशल सिक्योरिटी, लाभ उठाने के लिए करना होगा ये काम

कमिश्नर ग्रामीण विकास अनुराधा पाल ( फोटो- ETV Bharat )