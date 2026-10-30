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पंचायती राज चुनाव: प्रदेश में पंच-सरपंच के लिए 78.77 फीसदी मतदान, लोगों ने उत्साह से निभाई भागीदारी

राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : प्रदेश में दूसरे चरण के पंच-सरपंच चुनाव में शुक्रवार को ग्रामीण मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया. 22 जिलों की 3,626 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए वोट डाले गए. शाम 6 बजे मतदान का समय पूरा होने तक प्रदेश में 78.77 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. प्रदेश में बाड़मेर की बाज्जू खालसा पंचायत समिति में सर्वाधिक 89.33 प्रतिशत एवं सबसे कम जालोर की आहोर पंचायत समिति में 60.94 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. निर्वाचन विभाग की ओर से अंतिम आंकड़े जारी होने के बाद मतदान प्रतिशत में बदलाव संभव है.

उत्साह के साथ ऐसे परवान चढ़ा मतदान : मतदान के दौरान कई जिलों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखने को मिलीं. महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने भी बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. निर्वाचन आयोग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बाड़मेर जिले की दूगेरो का तला में सर्वाधिक 90.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. बाड़मेर की बाज्जू खालसा पंचायत समिति में 89.33 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले. जालोर जिले की आहोर पंचायत समिति में 60.94 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मतदान के बाद सभी केंद्रों पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. पंचायत मुख्यालयों पर वोटों की गिनती की व्यवस्था की गई है और देर रात तक अधिकांश पंचायतों के परिणाम सामने आने की संभावना है.