पंचायती राज चुनाव: प्रदेश में पंच-सरपंच के लिए 78.77 फीसदी मतदान, लोगों ने उत्साह से निभाई भागीदारी
राजस्थान में पंचायती राज के दूसरे चरण में पंच-सरपंच के लिए मतदान संपन्न.
Published : October 30, 2026 at 9:12 PM IST
जयपुर : प्रदेश में दूसरे चरण के पंच-सरपंच चुनाव में शुक्रवार को ग्रामीण मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया. 22 जिलों की 3,626 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए वोट डाले गए. शाम 6 बजे मतदान का समय पूरा होने तक प्रदेश में 78.77 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. प्रदेश में बाड़मेर की बाज्जू खालसा पंचायत समिति में सर्वाधिक 89.33 प्रतिशत एवं सबसे कम जालोर की आहोर पंचायत समिति में 60.94 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. निर्वाचन विभाग की ओर से अंतिम आंकड़े जारी होने के बाद मतदान प्रतिशत में बदलाव संभव है.
उत्साह के साथ ऐसे परवान चढ़ा मतदान : मतदान के दौरान कई जिलों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखने को मिलीं. महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने भी बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. निर्वाचन आयोग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बाड़मेर जिले की दूगेरो का तला में सर्वाधिक 90.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. बाड़मेर की बाज्जू खालसा पंचायत समिति में 89.33 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले. जालोर जिले की आहोर पंचायत समिति में 60.94 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मतदान के बाद सभी केंद्रों पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. पंचायत मुख्यालयों पर वोटों की गिनती की व्यवस्था की गई है और देर रात तक अधिकांश पंचायतों के परिणाम सामने आने की संभावना है.
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1.06 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने किया मतदान : दूसरे चरण के चुनाव में कुल 1 करोड़ 6 लाख 56 हजार 127 मतदाता पंजीकृत थे. इनमें 55 लाख 19 हजार 336 पुरुष और 51 लाख 36 हजार 744 महिला मतदाता शामिल थे. मतदाताओं को 3,626 सरपंच और 33,804 वार्ड पंच चुनने का अवसर मिला. सरपंच पद के लिए कुल 21,839 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जबकि 45 ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे.
जोधपुर में सबसे ज्यादा पंचायतों में चुनाव: जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा 442 पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव हुए. यहां 442 सरपंच और 3,768 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान कराया गया. कोटा जिले में सबसे कम 47 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए. यहां 47 सरपंच और 505 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान हुआ. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ. राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव चार चरणों में कराए जा रहे हैं. दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद अब आगामी चरणों की चुनावी प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों और ग्रामीण क्षेत्रों की नजर रहेगी.
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