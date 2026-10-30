17 राज्यों के 700 से ज्यादा छात्रों ने चुना गोरखपुर विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फलक पर बढ़ रही DDU की चमक
कुलपति प्रो. कृष्णपाल सिंह ने एडमिशन को लेकर दी जानकारी. पढ़ें संवाददाता अखिलेश कुमार पाण्डेय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 11:07 PM IST
गोरखपुर : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय अब सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों के छात्रों की पसंद बनता जा रहा है. इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस सत्र में देश के 17 राज्यों से करीब 750 से अधिक छात्रों ने विश्वविद्यालय में अपना नामांकन कराया है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और नोएडा समेत कई राज्यों से छात्र यहां पढ़ाई के लिए पहुंचे हैं. डीडीयू राष्ट्रीय फलक पर अपनी चमक बिखेर रहा है.
पाठ्यक्रमों में छात्रों की बढ़ी रुचि : खास बात यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की पहचान अब पारंपरिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी तेजी से बन रही है. विधि, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक, बीबीए और बीसीए जैसे पाठ्यक्रमों में छात्रों की बढ़ती रुचि इसका संकेत है. करीब 300 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय का हरा-भरा कैंपस, बेहतर शैक्षणिक माहौल और अनुभवी फैकल्टी छात्रों को पढ़ाई के साथ एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण भी उपलब्ध करा रही है.
"ज्यादा संख्या में आ रहे हैं छात्र" : प्रदेश के बाहर के छात्रों की आमद पर कुलपति प्रो. कृष्णपाल सिंह भी काफी प्रसन्न हैं. उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय आजादी के बाद का पहला विश्वविद्यालय है और उत्तर प्रदेश की एक सांस्कृतिक परंपरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि यहां छात्र ज्यादा संख्या में आ रहे हैं.
"17 प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में छात्र आए" : कहा कि NAAC A++ और यूजीसी कैटेगरी में यह नंबर वन विश्वविद्यालय है और जो भी हाई रैंक विश्वविद्यालय होते हैं वह सभी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होते हैं. उनकी ग्लोबल विजुअलिटी बढ़ती है और जब छात्र एडमिशन लेता है तो हाई रैंक विश्वविद्यालय की तरफ ही बढ़ता है. इस वजह से गोरखपुर विश्वविद्यालय में 17 प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में छात्र आए हैं.
"शहर राष्ट्रीय पहचान का एक केंद्र भी बन रहा" : उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की अकादमी छवि अच्छी हुई है. उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एवं व्यवस्थित माहौल बढ़िया हुआ है. यह शहर राष्ट्रीय पहचान का एक केंद्र भी बन रहा है. इस वजह से भी छात्र यहां आ रहे हैं. विश्वविद्यालय नए कोर्स भी संचालित कर रहा है. उन्होंने कहा कि बच्चों को प्लेटफार्म मिल रहा है, अवसर मिल रहे हैं तो उसे बच्चे हाथों-हाथ ले रहे हैं और तेजी से ग्रोथ हो रहा है.
"नेशनल रैंकिंग का शिक्षा का केंद्र बनेगा" : उन्होंने कहा कि छात्रों की पढ़ाई के साथ-साथ यह विश्वविद्यालय स्टार्टअप, कल्चरल, इनोवेशन, सपोर्ट, बच्चों के बाहरी प्रोग्राम ग्रामीण आकर्षण के प्रोग्राम और बहुत सारे संसाधन गोरखपुर में उपलब्ध करा रहा है. कुलपति ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही यह नेशनल रैंकिंग का अच्छा शिक्षा का केंद्र बनेगा बल्कि मुझे लगता है कि अच्छा ग्लोबल एजुकेशन राइट स्टाफ स्टूडेंट का भी हब बनेगा. इस विद्यालय से पढ़कर कोई छात्र बेरोजगार नहीं रहेगा.
"17 प्रदेशों के छात्रों ने डीडीयू में एडमिशन लिया" : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बढ़ती लोकप्रियता अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों से यहां पहुंच रहे छात्रों के रूप में साफ दिखाई दे रही है. डीडीयू के नामांकन सेल के प्रभारी प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा के मुताबिक 17 प्रदेशों के छात्रों ने डीडीयू में एडमिशन लिया है. विश्वविद्यालय की ओर से मिले आंकड़ों के मुताबिक, 2024-2025 में अन्य प्रदेशों के सिर्फ 154 छात्रों ने डीडीयू में दाखिला लिया था, लेकिन 2025- 2026 में बढ़कर यह आंकडा 310 तक पहुंचा था.
NAAC A++ ग्रेड हासिल : इस सत्र में 2026-2027 में यह आंकड़ा 798 के आस-पास पहुंच गया. यह आंकड़ा NAAC A++ ग्रेड हासिल करने के बाद बढ़ा है. अगर प्रदेशों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से बिहार, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, नागालैंड, अंडमान निकोबार दीप समूह, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड जैसे सुदूर प्रदेश के छात्र शामिल हैं.
बीए ऑनर्स में 110 छात्रों ने दाखिला लिया : मुख्य रूप से सबसे ज्यादा बाहरी छात्रों ने बीए ऑनर्स में 110 छात्रों ने दाखिला लिया है, जबकि बीकाॅम ऑनर्स में 50 छात्रों ने और एमए प्राचीन इतिहास में 41 छात्रों ने दाखिला लिया है. बीसीए इन इंटरनेट थिंग में 33 छात्रों ने एडमिशन लिया है, जबकि बीएससी एग्रीकल्चर में 19, बीबीए में 15, सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 17 छात्रों ने एडमिशन कराया है. वहीं, एमएसी फॉरेंसिक साइंस में 16 छात्रों ने नामांकन कराया है. इसके अलावा विभिन्न सब्जेक्टों में बाहरी प्रदेशों के छात्रों ने दाखिला लिया है.
"छात्रों का बहुत ज्यादा ध्यान देती है फैकेल्टी" : सिवान के रहने वाले छात्र पीयूष ने बताया कि अपने मित्र के द्वारा इस विश्वविद्यालय की तारीफ सुनी थी और उसने बताया था कि परीक्षा नियत समय से होती है और यहां पर फैकेल्टी छात्रों का बहुत ज्यादा ध्यान देती है. इससे प्रेरित होकर हमने डीडीयू विश्वविद्यालय को चुना और यहां आकर वास्तव में अच्छा लगा.
"बहुत शानदार है कैंपस" : उन्होंने बताया कि यहां के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं. किसी भी समस्या का निदान करते हैं, हालांकि जब भी आप दूसरे शहर में जाएंगे तो थोड़ी दिक्कतें होंगी लेकिन, यहां पर भी मित्र बने हैं और विशेष कर कैंपस बहुत शानदार है. यहां के लोग अच्छे हैं. बुनियादी चीज पानी, वगैरह हर जगह हर फैकल्टी हर समस्या का निदान करने के लिए मौजूद रहती है.
उन्होंने बताया कि वेस्ट बंगाल से आई छात्रा अदिति ने बताया कि वह दुर्गापुर से पढ़ाई करने के लिए आईं हैं. विश्वविद्यालय के बारे में गूगल और यूट्यूब पर पढ़ा था उसके बाद यहां की जो रैंकिंग है NAAC A++ और यह राज्य स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसलिए हमने यहां पर एडमिशन लिया. उन्होंने बताया कि हर चीज यहां बढ़िया दिखी. सब लोग सहयोग करते हैं.
उन्होंने बताया कि यहां का माहौल बहुत अच्छा है और टीचर बहुत अच्छे हैं. हॉस्टल के बारे में पूछने पर अदिति ने बताया कि रिजल्ट अलाउंस नहीं हुआ है. रिजल्ट अलाउंस होने के बाद उम्मीद है कि हॉस्टल मिल जाएगा. फिलहाल एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूं. यह शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था लेकिन यहां का माहौल अच्छा है.
उन्होंने बताया कि मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई. यह शहर मेरे अपने शहर जैसा लगता है. उन्होंने बताया कि घर पर मां के हाथ का भोजन मिलता था, यहां पर टिफिन लेती हूं. परेशानी थोड़ी जरूर हो रही है, लेकिन अब सब ठीक है. विश्वविद्यालय में आने वाले छात्र काफी खुश हैं उन्होंने कहा कि छुट्टियां कम हैं, लिहाजा हम दिवाली और छठ पर ही गांव जा पाएंगे.
छात्रों का कहना है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के आकर्षण का एक प्रमुख कारण यह भी है कि विश्वविद्यालय सरकारी राज्य विश्वविद्यालय होने के चलते यहां की फीस बेहद कम है और अन्य राज्यों से इसकी कनेक्टिविटी बहुत शानदार है. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और यहां की सुरक्षा व्यवस्था व सुरक्षित माहौल और विवादों से दूर रहने वाला विश्वविद्यालय भी माना जाता है. शायद यही वजह है कि अन्य प्रदेशों के छात्रों ने डीडीयू की तरफ रूख किया है. कुल मिलाकर गोरखपुर विश्वविद्यालय बाहरी छात्रों के प्रवेश लेने पर काफी खुश नजर आ रहा है. यहां के शिक्षक और छात्र भी अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें : गोरखपुर: डीडीयू में स्थापित होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, फॉरेंसिक साइंस समेत कई और संस्थान, बोर्ड की मुहर मोहर