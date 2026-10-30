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17 राज्यों के 700 से ज्यादा छात्रों ने चुना गोरखपुर विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फलक पर बढ़ रही DDU की चमक

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय अब सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों के छात्रों की पसंद बनता जा रहा है. इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस सत्र में देश के 17 राज्यों से करीब 750 से अधिक छात्रों ने विश्वविद्यालय में अपना नामांकन कराया है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और नोएडा समेत कई राज्यों से छात्र यहां पढ़ाई के लिए पहुंचे हैं. डीडीयू राष्ट्रीय फलक पर अपनी चमक बिखेर रहा है.





पाठ्यक्रमों में छात्रों की बढ़ी रुचि : खास बात यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की पहचान अब पारंपरिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी तेजी से बन रही है. विधि, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक, बीबीए और बीसीए जैसे पाठ्यक्रमों में छात्रों की बढ़ती रुचि इसका संकेत है. करीब 300 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय का हरा-भरा कैंपस, बेहतर शैक्षणिक माहौल और अनुभवी फैकल्टी छात्रों को पढ़ाई के साथ एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण भी उपलब्ध करा रही है.

DDU का इतिहास (Photo credit: ETV Bharat) "ज्यादा संख्या में आ रहे हैं छात्र" : प्रदेश के बाहर के छात्रों की आमद पर कुलपति प्रो. कृष्णपाल सिंह भी काफी प्रसन्न हैं. उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय आजादी के बाद का पहला विश्वविद्यालय है और उत्तर प्रदेश की एक सांस्कृतिक परंपरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि यहां छात्र ज्यादा संख्या में आ रहे हैं. "17 प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में छात्र आए" : कहा कि NAAC A++ और यूजीसी कैटेगरी में यह नंबर वन विश्वविद्यालय है और जो भी हाई रैंक विश्वविद्यालय होते हैं वह सभी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होते हैं. उनकी ग्लोबल विजुअलिटी बढ़ती है और जब छात्र एडमिशन लेता है तो हाई रैंक विश्वविद्यालय की तरफ ही बढ़ता है. इस वजह से गोरखपुर विश्वविद्यालय में 17 प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में छात्र आए हैं. गोरखपुर विश्वविद्यालय (Photo credit: ETV Bharat) "शहर राष्ट्रीय पहचान का एक केंद्र भी बन रहा" : उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की अकादमी छवि अच्छी हुई है. उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एवं व्यवस्थित माहौल बढ़िया हुआ है. यह शहर राष्ट्रीय पहचान का एक केंद्र भी बन रहा है. इस वजह से भी छात्र यहां आ रहे हैं. विश्वविद्यालय नए कोर्स भी संचालित कर रहा है. उन्होंने कहा कि बच्चों को प्लेटफार्म मिल रहा है, अवसर मिल रहे हैं तो उसे बच्चे हाथों-हाथ ले रहे हैं और तेजी से ग्रोथ हो रहा है. "नेशनल रैंकिंग का शिक्षा का केंद्र बनेगा" : उन्होंने कहा कि छात्रों की पढ़ाई के साथ-साथ यह विश्वविद्यालय स्टार्टअप, कल्चरल, इनोवेशन, सपोर्ट, बच्चों के बाहरी प्रोग्राम ग्रामीण आकर्षण के प्रोग्राम और बहुत सारे संसाधन गोरखपुर में उपलब्ध करा रहा है. कुलपति ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही यह नेशनल रैंकिंग का अच्छा शिक्षा का केंद्र बनेगा बल्कि मुझे लगता है कि अच्छा ग्लोबल एजुकेशन राइट स्टाफ स्टूडेंट का भी हब बनेगा. इस विद्यालय से पढ़कर कोई छात्र बेरोजगार नहीं रहेगा. DDU का इतिहास (Photo credit: ETV Bharat)



"17 प्रदेशों के छात्रों ने डीडीयू में एडमिशन लिया" : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बढ़ती लोकप्रियता अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों से यहां पहुंच रहे छात्रों के रूप में साफ दिखाई दे रही है. डीडीयू के नामांकन सेल के प्रभारी प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा के मुताबिक 17 प्रदेशों के छात्रों ने डीडीयू में एडमिशन लिया है. विश्वविद्यालय की ओर से मिले आंकड़ों के मुताबिक, 2024-2025 में अन्य प्रदेशों के सिर्फ 154 छात्रों ने डीडीयू में दाखिला लिया था, लेकिन 2025- 2026 में बढ़कर यह आंकडा 310 तक पहुंचा था. NAAC A++ ग्रेड हासिल : इस सत्र में 2026-2027 में यह आंकड़ा 798 के आस-पास पहुंच गया. यह आंकड़ा NAAC A++ ग्रेड हासिल करने के बाद बढ़ा है. अगर प्रदेशों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से बिहार, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, नागालैंड, अंडमान निकोबार दीप समूह, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड जैसे सुदूर प्रदेश के छात्र शामिल हैं.



कुलपति प्रो. कृष्णपाल सिंह (Photo credit: ETV Bharat)