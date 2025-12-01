ETV Bharat / state

MP की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई भगवान भरोसे, 15 विश्वविद्यालयों में 70 फीसदी से ज्यादा टीचर्स नहीं, 5 में संख्या जीरो

भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है. प्रदेश में संचालित 19 सरकारी विश्वविद्यालयों में से 15 विश्वविद्यालयों में टीचर्स के 70 फीसदी से ज्यादा पद खाली पड़े हैं. इससे भी चौंकाने वाली स्थिति प्रदेश के तीन विश्वविद्यालयों की है, जिसे सरकार ने खोल तो दिया, लेकिन इसमें टीचर्स एक भी नहीं हैं. यह चौंकाने वाली जानकारी विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने ही दी है. इस जानकारी के बाद कांग्रेस ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि बेहतर शिक्षा के तमाम दावे जमीन पर खोखले हैं. स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक पर्याप्त टीचर्स ही नहीं हैं, फिर इनमें पढ़ाई कैसी हो रही होगी, खुद समझा जा सकता है. प्रदेश की 5 यूनिवर्सिटी खाली ... विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में टीचर्स की स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. सबसे हैरान करने वाली स्थिति प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों की है. इन विश्वविद्यालयों में एक भी टीचर नहीं हैं.