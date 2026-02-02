टाइगर स्टेट में क्यों मर रहे हैं बाघ? सिर्फ इस साल देश भर में 21 बाघों की मौत, आधे मध्य प्रदेश के
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक बीते 32 दिन में पूरे देश में 21 बाघों की हुई मौत. मध्य प्रदेश में आंकड़ा 11 पर पहुंचा. हाईकोर्ट में बाघों की मौत पर सवाल, 11 फरवरी को सुनवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 9:51 PM IST
भोपाल: टाइगर स्टेट मे बीते एक महीने से बाघों की मौतें खबर बन रही है. 2026 की शुरुआत में ही अलग-अलग वजहों से बाघों की मौत का आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक बीते 32 दिन में पूरे देश में 21 बाघों की मौत हुई है. शहडोल में एक के बाद एक हुई बाघ और बाघिन की मौत के बाद मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 11 पर पहुंच गया है.
टाइगर स्टेट में मरते बाघ 32 दिन में 11 मौतें
शहडोल जिले में उत्तर वन मंडल क्षेत्र में रविवार रात बाघिन का शव मिला था. सुबह तक एक अन्य नर बाघ का शव दिखाई दे गया. बाघ बाघिन के शव के बीच करीब 100 मीटर की दूरी थी. मौत की वजह भी शाम से पहले सामने आ गई है. बाघ और बाघिन की मौत करंट लगने से हुई थी. किसान ने जानवरों से अपना खेत बचाने के लिए करंट के तार लगा रखे थे. बाघ और बाघिन करंट की चपेट में आए और उनकी मौत हो गई.
इसके पहले शहडोल में ही बाघों के आपसी संघर्ष में एक बाघ जख्मी हुआ था. खैर समय रहते उसे रेक्स्यू कर लिया गया तो जान बच गई. इन दो मौतों के साथ मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का आंकड़ा ग्यारह तक पहुंच गया है. दो फरवरी तक 2026 के 32 दिनों में ये ग्यारह मौते हुई हैं. जिसका पूरे देश में हुई बाघों की मौत से आंकलन करें तो करीब आधी मौतें मध्य प्रदेश में हैं. इसमें अकेले बांधवगढ़ नेशनल पार्क में महीने भर के भीतर चार बाघों की मौत हुई है.
एक साल एक महीने में कम हो गए 67 बाघ
मध्य प्रदेश की पहचान देश में टाइगर स्टेट के तौर पर होती है. 2022 में जो बाघों की गणना हुई थी उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 785 बाघ थे. बाघों की मौत का बीते साल का आंकड़ा देखें तो पिछले साल 55 बाघों की मौत हुई है. जिनमें 38 बाघों की बढ़ती उम्र अथवा बीमारियों के साथ नेचुरल डेथ हुई. जबकि बाकी शिकार और कुछ की करंट की चपेट में आ जाने से मौत हो गई.
वन्य प्राणी विशेषज्ञ अजय दुबे कहते हैं, "ये स्थिति बेहद दुखद है. पिछले साल मध्य प्रेदश में 55 बाघों की मौत हुई. इस साल तो पहले महीने में ही ये आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है. जबकि बाघ केवल प्रकृति के संरक्षण के लिए ही जरूरी नहीं हैं बल्कि बाघ के जरिए पूरा एक इकोसिस्टम विकसित होता है. बाघ रोजगार की धुरी है. अनियंत्रित स्थिति हो गई है. दुबे ने कहा कि यह बेहद गंभीर लापरवाही का मामला है. अब इसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी शुभ रंजन सेन पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई होनी चाहिए."
हाईकोर्ट में बाघों की मौत पर सवाल, 11 फरवरी को सुनवाई
मध्य प्रदेश में लगातार हुई बाघों की मौत का मामला अदालत तक भी पहुंचा है. बीते साल 55 बाघों की मौत के मामले में अगली सुनवाई अब 11 फरवरी को होनी है. इससे पहले हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार के अलावा नेशनल टाइगर कंर्जवेशन अथॉरिटी को नोटिस देकर पूछा था कि आखिर क्या वजह है कि टाइगर स्टेट में ही बाघ सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं. वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे की याचिका पर सरकार को नोटिस दिया गया था.
सबसे ज्यादा टाइगर डेनसिटी के इलाके में सबसे ज्यादा मौतें
हैरानी की बात ये है कि बांधवगढ़ जिसकी गिनती सबसे ज्यादा टाइगर डेनसिटी के इलाके के तौर पर होती है. वहीं पर सबसे ज्यादा बाघों की मौतें क्यों हुई हैं. हाल ही में हुई दो बाघ बाघिन की मौत भी करंट लगने से हुई. इससे पहले भी कुएं में गिरने से एक बाघ की मौत हुई थी. एक मामला आपसी संघर्ष का भी था.
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के डायरेक्टर अनुपम सहाय का कहना है, असल में बांधवगढ़ में बाघों की संख्य़ा ज्यादा है. जितने भी बाघों की मौत हुई है आपसी द्वंद से हुई है या अपने एरिया बनाने के लिए वे बाहर गए हैं. या फिर करंट की चपेट में आने या अन्य कारण से उनकी मौत हुई.