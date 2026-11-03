पंचायत चुनाव का तीसरा चरण: 27 जिलों में 68.39 फीसदी मतदान, बांसवाड़ा आगे तो दौसा पिछड़ा
बांसवाड़ा जिले की नाहरपुरा पंचायत समिति में 82.71 प्रतिशत, जबकि सबसे कम दौसा पंचायत सामिति में 49.90 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ.
Published : November 3, 2026 at 9:06 PM IST
जयपुर : प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव में मंगलवार को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान में मतदाओं ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई. शाम 6 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 27 जिलों में 68.39 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. फाइनल आंकड़े आना बाकी है.
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक बांसवाड़ा जिले की नाहरपुरा पंचायत सामिति में 82.71 प्रतिशत, जबकि सबसे कम दौसा पंचायत सामिति में 49.90 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ. मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे निर्धारित समय तक चला, जो मतदाता शाम 6 बजे से पहले पोलिंग बूथ परिसर में पहुंच गए उन्होंने 6 बाद भी मतदान किया.
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27 जिलों में 9,094 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर: तीसरे चरण में 27 जिला परिषदों के 377 वार्ड और 116 पंचायत समितियों के 2,119 वार्डों में मतदान कराया गया. कुल 2,496 वार्डों के लिए 9,094 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इनमें जिला परिषद के 377 वार्डों के लिए 1,305 और पंचायत समिति के 2,119 वार्डों के लिए 7,789 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं. इस चरण में कुल 1,06,81,567 मतदाता हैं. इनमें 55,48,472 पुरुष, 51,33,051 महिला और 44 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. मतदान के लिए 11,869 केंद्र बनाए गए.
जयपुर में 70 फीसदी से ज्यादा वोटिंग: इधर, जयपुर जिले में मंगलवार को पंचायत समिति चाकसू कोटखावदा माधोराजपुरा, फागी और सांगानेर में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हुए. इसमें शाम 6 बजे तक 72.60 प्रतिशत मतदान हुआ. सबसे अधिक मतदान पंचायत समिति सांगानेर में 79.86 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. शाम 6 बजे तक चाकसू में 72.99, कोटखावदा में 63.05, माधोराजपुरा में 75.51 और फागी में 70.04 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
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