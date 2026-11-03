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पंचायत चुनाव का तीसरा चरण: 27 जिलों में 68.39 फीसदी मतदान, बांसवाड़ा आगे तो दौसा पिछड़ा

राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव में मंगलवार को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान में मतदाओं ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई. शाम 6 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 27 जिलों में 68.39 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. फाइनल आंकड़े आना बाकी है.