महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा: 72 पदों के लिए 68.23% उपस्थिति, त्रिस्तरीय सुरक्षा और फेस रिकॉग्निशन से हुई अभ्यर्थियों की पहचान
परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार पर फ्रिस्किंग कराई. मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फेस रिकॉग्निशन से अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की.
Published : July 24, 2026 at 5:38 PM IST
जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शुक्रवार को महिला सुपरवाइजर (पर्यवेक्षक महिला) सीधी भर्ती परीक्षा-2026 हुई. महिला एवं बाल विकास विभाग के 72 पदों के लिए हुई परीक्षा में 1 लाख 21 हजार 478 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. इनमें 82 हजार 882 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 38 हजार 596 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. परीक्षा में 68.23 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई.
केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, समय बाद नहीं मिली एंट्री : बीते दिनों हुए नीट पेपर लीक मामले के बाद से देश में हो रहे प्रोटेस्ट और बहस के बीच शुक्रवार को राजस्थान में वूमेन सुपरवाइजर भर्ती को लेकर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए ताकि परीक्षा में किसी तरह की अनियमितता न रहे. अभ्यर्थियों की प्रवेश से पहले गहन जांच की गई और मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहा. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए थे. निर्धारित समय के बाद पहुंचे अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया. कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया. केंद्रों के मुख्य द्वार पर पुलिस की ओर से फ्रिस्किंग कराई गई. मेटल डिटेक्टर से जांच की गई. इसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फेस रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की गई. परीक्षा कक्षों में भी लगातार निगरानी रखी गई ताकि कोई प्रतिबंधित सामग्री अंदर न ले जा सके.
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डमी कैंडिडेट रोकने को त्रिस्तरीय सत्यापन :जयपुर के एक परीक्षा केंद्र के सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट दिलीप कुमार शर्मा ने बताया कि डमी कैंडिडेट की संभावना को खत्म करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस स्कैनिंग को अनिवार्य किया गया. अभ्यर्थियों से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैंडराइटिंग सैंपल भी लिए गए, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान भी किसी तरह की फर्जीवाड़े की संभावना को रोका जा सके.
आधार में फोटो अपडेट नहीं होने पर ली अंडरटेकिंग :कुछ महिला अभ्यर्थियों के आधार कार्ड में फोटो अपडेट नहीं होने की स्थिति सामने आने पर उनसे अंडरटेकिंग ली गई. अतिरिक्त पहचान सत्यापन के बाद ही ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई. उधर, पूरे परीक्षा आयोजन के दौरान बोर्ड और प्रशासन का जोर पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने पर रहा. आधुनिक तकनीक, त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस रिकॉग्निशन के जरिए ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रहे और पात्र अभ्यर्थियों को ही अवसर मिले.
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