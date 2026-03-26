कानपुर बना नया टूरिज्म हब, एक साल में 66 लाख से अधिक पर्यटकों ने घूमा शहर
शहर में पर्यटन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, साल 2025 में 66.98 लाख भारतीय और 3,931 विदेशी पर्यटक कानपुर पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 11:02 PM IST
कानपुर : कानपुर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के दिन अब बहुरने लगे हैं. बिठूर से लेकर घाटमपुर और बिल्हौर के प्राचीन मंदिरों तक अब विकास की चमक साफ दिखाई दे रही है. शहर में गंगा किनारे बसे मैस्कर घाट पर निर्मित आकर्षक गजीबो अब पर्यटकों के लिए सेल्फी पॉइंट और विश्राम का मुख्य केंद्र बन रहे हैं. पनकी मंदिर भी एक ऐसा मंदिर है, जहां देश और दुनिया से सैलानी भगवान हनुमान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं.
पर्यटन विभाग की ओर से साल 2025-26 के आंकड़े जारी किए हैं. बताया गया है कि एक साल में 66 लाख से अधिक सैलानियों ने कानपुर आकर विभिन्न स्थलों को देखा, समझा और जाना. अब जिला प्रशासन की ओर से 1.84 करोड़ रुपये से पनकी स्थित हनुमान मंदिर के बाहरी भाग का सुंदरीकरण कराया जाएगा. देश और दुनिया में जिस कानपुर की पहचान हमेशा से एक औद्योगिक नगरी के तौर पर रही है, अब उसे पर्यटन के नजरिए से भी विकसित किया जा रहा है.
शिव मंदिर फसाड लाइटिंग है अद्भुत: क्रांति और अध्यात्म की धरती बिठूर अब एक नए रूप में पर्यटकों का स्वागत कर रही है. करीब 75 लाख रुपये की लागत से यहां घाटों की नींव मजबूत करने, आरसीसी रैंप बनाने, फ्लोरिंग और शानदार म्यूरल आर्ट (भित्ति चित्र) उकेरने का काम किया गया है. रात के समय हाईमास्ट लाइटों की रोशनी में गंगा का तट अब और भी भव्य नजर आता है. शिव मंदिर और हनुमान मंदिर में फसाड लाइटिंग आकर्षण का केंद्र है.
गजीबो है अपने आप में आकर्षण का केंद्र: मैस्कर घाट पर निर्मित आकर्षक गजीबो अब पर्यटकों के लिए सेल्फी प्वाइंट और विश्राम का मुख्य केंद्र बन रहे हैं. इतना ही नहीं, 93.24 लाख रुपये के बजट से यहां पर्यटकों के लिए शेल्टर, चेंजिंग रूम, सैंड स्टोन फ्लोरिंग और एक भव्य 'वेलकम गेट' तैयार किया गया है. इससे गंगा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अब एक बेहतर अनुभव मिल रहा है.
पनकी हनुमान मंदिर का सुंदरीकरण जल्द: डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, कानपुर में बाहर से आने वाले सैलानी पनकी स्थित हनुमान मंदिर भी दर्शन करने जरूर जाते हैं. ऐसे में अब पनकी हनुमान मंदिर के बाहरी भाग का सुंदरीकरण करीब 184 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा. इसके लिए पूरा प्रारूप तैयार का लिया गया है. बजट स्वीकृत हो गया है.
कल्याणपुर के उजियारी देवी मंदिर में 115.98 लाख रुपये से यात्री विश्राम हॉल, सीसी रोड, शौचालय, बाउंड्री वॉल और हाईमास्ट लाइट लगाई गई है. अकबरपुर के राम-सीता मंदिर में 44.49 लाख रुपये से सीसी टाइल्स और बाउंड्री बनाई गई है. कुढ़नी के हनुमान मंदिर में 95.77 लाख रुपये से हॉल, शौचालय, इंटरलॉकिंग, सोलर लाइट और लैंडस्केपिंग का काम किया गया है.
तीन साल में पर्यटकों की संख्या दोगुनी : शहर में पर्यटन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, जिसका प्रमाण पिछले तीन वर्षों के आंकड़े दे रहे हैं. साल 2023 में कुल 28.19 लाख भारतीय और 3,756 विदेशी पर्यटक आए. जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 42.64 लाख भारतीय और 4,334 विदेशी सैलानियों तक पहुंच गई. साल 2025 में विकास कार्यों के दम पर रिकॉर्ड 66.98 लाख भारतीय और 3,931 विदेशी पर्यटकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.
सरकार की योजना के मुताबिक कानपुर के सभी खास मंदिरों और ऐतिहासिक जगहों को बेहतर बनाया जा रहा है. बिठूर और घाटमपुर जैसी जगहों पर सुविधाएं बढ़ने से न सिर्फ पर्यटक बढ़े हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को भी फायदा हो रहा है. तीन साल में सैलानियों की संख्या दो गुनी से अधिक हुई है. यह एक अच्छा संकेत है.
डॉ. अर्जिता ओझा, जिला पर्यटन अधिकारी
कानपुर नगर को पर्यटन के मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाना हमारी प्राथमिकता है. शासन के निर्देशानुसार बिठूर से लेकर घाटमपुर और बिल्हौर तक के सभी प्रमुख पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का कायाकल्प किया जा रहा है. हमारा उद्देश्य केवल बुनियादी ढांचा सुधारना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है. कानपुर अब औद्योगिक नगरी के साथ-साथ एक प्रमुख 'टूरिज्म हब' के रूप में उभर रहा है.
जितेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, कानपुर नगर
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