जयपुर में पुलिस का ऑपेरशन 'वज्र प्रहार', 650 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार, 50 मुकदमे दर्ज

जयपुर: राजधानी जयपुर में आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने और आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए दो दिन तक 'ऑपेरशन वज्र प्रहार' चलाकर संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई. जयपुर कमिश्नरेट के चारों जिलों में जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत शनिवार और रविवार को पुलिस की टीमों ने बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी की. इस अभियान के तहत पुलिस की 300 से ज्यादा टीमों ने छापेमारी कर 650 बदमाशों को हिरासत में लिया है.

स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि ऑपेरशन वज्र प्रहार के तहत गोपनीय तरीके से एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई. अभियान में पुलिस की 308 टीमों ने संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर 650 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया. विभिन्न धाराओं में 50 मुकदमे दर्ज कर 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि अभियान के तहत महिला अत्याचार के मामलों में फरार चार आरोपी, 180 स्थायी वारंटी, 7 हिस्ट्रीशीटर, 4 जघन्य अपराधों में वांछित और 25 आरोपी सामान्य अपराधों में गिरफ्तार किए गए.