जयपुर में पुलिस का ऑपेरशन 'वज्र प्रहार', 650 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार, 50 मुकदमे दर्ज

जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस की ओर से रातभर चेकिंग, घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

Published : November 24, 2025 at 6:13 PM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर में आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने और आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए दो दिन तक 'ऑपेरशन वज्र प्रहार' चलाकर संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई. जयपुर कमिश्नरेट के चारों जिलों में जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत शनिवार और रविवार को पुलिस की टीमों ने बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी की. इस अभियान के तहत पुलिस की 300 से ज्यादा टीमों ने छापेमारी कर 650 बदमाशों को हिरासत में लिया है.

स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि ऑपेरशन वज्र प्रहार के तहत गोपनीय तरीके से एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई. अभियान में पुलिस की 308 टीमों ने संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर 650 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया. विभिन्न धाराओं में 50 मुकदमे दर्ज कर 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि अभियान के तहत महिला अत्याचार के मामलों में फरार चार आरोपी, 180 स्थायी वारंटी, 7 हिस्ट्रीशीटर, 4 जघन्य अपराधों में वांछित और 25 आरोपी सामान्य अपराधों में गिरफ्तार किए गए.

भरतपुर रेंज में वज्र प्रहार: 1619 ठिकानों पर दबिश, 519 अपराधी गिरफ्तार

आबकारी, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज: अभियान के तहत 47 मुकदमे आबकारी अधिनियम के तहत, 5 मुकदमे आर्म्स एक्ट में और 3 मुकदमे मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े दर्ज किए गए हैं. उन्होंने बताया कि पेशेवर अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी है. शहर के विभिन्न इलाकों में रातभर चेकिंग, घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

