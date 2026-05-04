JEE ADVANCED 2026: जेईई मेन से क्वालीफाई 60 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं किया आवेदन
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद कई विद्यार्थी फीस भी जमा नहीं करते हैं.
Published : May 4, 2026 at 5:54 PM IST
कोटाः देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2026) का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (IIT) रुड़की कर रही है. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 2 मई तक का समय दिया गया था, जबकि विद्यार्थी 4 मई की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं. इस बार परीक्षा के लिए 2,54,182 विद्यार्थियों को जेईई मेन से एडवांस के लिए क्वालीफाई माना गया था, लेकिन इनमें से 60,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है.
आईआईटी रुड़की ने ऑनलाइन आवेदन में 1.88 लाख कैंडिडेट को ही फॉर्म नंबर जारी किए हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाओं के फॉर्म फिलिंग का सेंटर राजीव गांधी नगर में चलाने वाले पंकज खंडेलवाल का कहना है कि उनके पास ऑनलाइन आवेदन करने आए स्टूडेंट्स को 1,88,739 फॉर्म नंबर जारी हुए थे. यह फॉर्म उन्होंने 2 मई को शाम को भरा था. इसके बाद ज्यादा फॉर्म मुश्किल ही भरने में आए होंगे. दूसरी तरफ एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद कई विद्यार्थी फीस भी जमा नहीं करते हैं. ऐसे में फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों से सफल ऑनलाइन आवेदक कम होते हैं. यह परीक्षा 17 मई को दो पारी में होगी.
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30 से 40 फीसदी तक नहीं करते आवेदनः देव शर्मा का यह भी कहना है कि बीते सालों में लगातार इतिहास रहा है कि 30 से लेकर 40 फीसदी तक विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करते हैं. वह परीक्षा के लिए जेईई मेन से क्वालीफाई हो जाते हैं. साल 2025 में 2,50,243 विद्यार्थी क्वालीफाई हुए थे, इनमें से 1,87,233 ने आवेदन किया था. वहीं, 63010 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन ही नहीं किया था. इसी तरह से साल 2024 में यहां 2,50,284 स्टूडेंट क्वालीफाई थे. इनमें से 1,86,584 ने ऑनलाइन आवेदन किया था. आवेदन नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 63,700 थी. साल 2026 में जारी हुए फॉर्म नंबर के आधार पर अभी तक सामने आ रहा है कि लगभग 60 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है.