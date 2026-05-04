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JEE ADVANCED 2026: जेईई मेन से क्वालीफाई 60 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं किया आवेदन

कोटाः देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2026) का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (IIT) रुड़की कर रही है. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 2 मई तक का समय दिया गया था, जबकि विद्यार्थी 4 मई की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं. इस बार परीक्षा के लिए 2,54,182 विद्यार्थियों को जेईई मेन से एडवांस के लिए क्वालीफाई माना गया था, लेकिन इनमें से 60,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है.

आईआईटी रुड़की ने ऑनलाइन आवेदन में 1.88 लाख कैंडिडेट को ही फॉर्म नंबर जारी किए हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाओं के फॉर्म फिलिंग का सेंटर राजीव गांधी नगर में चलाने वाले पंकज खंडेलवाल का कहना है कि उनके पास ऑनलाइन आवेदन करने आए स्टूडेंट्स को 1,88,739 फॉर्म नंबर जारी हुए थे. यह फॉर्म उन्होंने 2 मई को शाम को भरा था. इसके बाद ज्यादा फॉर्म मुश्किल ही भरने में आए होंगे. दूसरी तरफ एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद कई विद्यार्थी फीस भी जमा नहीं करते हैं. ऐसे में फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों से सफल ऑनलाइन आवेदक कम होते हैं. यह परीक्षा 17 मई को दो पारी में होगी.