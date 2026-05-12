दिल्ली फायर सर्विस को 673.94 करोड़ रुपये का बजट, हाईराइज बिल्डिंग्स पर विशेष फोकस
यह बजट दिल्ली फायर सर्विस को न केवल आग बुझाने में सक्षम बनाएगा, बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट व इमरजेंसी रिस्पॉन्स में भी मजबूत करेगा.
Published : May 12, 2026 at 2:47 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने इस बार दिल्ली फायर सर्विस को मजबूत बनाने के लिए 673.94 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट जारी किया था. इस बजट से फायर सर्विस आग बुझाने की घटनाओं में और बेहतर तरीके से काम कर सकेगी. इसमें विभिन्न प्रकार के वाहन, मशीनरी व उपकरण खरीदे जाएंगे, जो हाईराइज इमारतों से रेस्क्यू व क्विक रिस्पॉन्स के लिए तैयार किए जा रहे हैं.
दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का कुल बजट 673.94 करोड़ रुपये का है, जिसमें से रेवेन्यू सेक्शन के तहत सैलरी आदि खर्चों के लिए 413.67 करोड़ रुपये आवंटित हैं. शेष 260.27 करोड़ रुपये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, जिसमें से बिल्डिंग मेंटेनेंस व आईसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के बाद एप्लायंसेज, मशीनरी और मोटर्स के लिए 160 करोड़ रुपये मिले हैं. सीएफओ ए.के. मलिक का कहना है कि इस 160 करोड़ रुपये को हम पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं. हमने विभिन्न प्रकार के वाहनों की योजना बनाई है.
जानिए क्या क्या उपकरण खरीदे जाएंगे: ए.के. मालिक ने विस्तार से बताया कि कंट्रोल एंड कमांड व्हीकल्स 17 खरीदे जाएंगे. इसके अतिरिक्त मौजूदा 70 मीटर ऊंची ब्रॉंटो स्काई लिफ्ट को रिमाउंट कर नए चेसिस पर लगवाया जाएगा. शहरी खोज और बचाव के लिए अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टेंडर, मल्टी परपस वाटर टेंडर (जिन पर टर्न टेबल लैडर पहले से माउंटेड होगी) और दिल्ली सरकार के उद्देश्य के अनुरूप हर गली-हर घर में सुरक्षा के लिए 50 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल विद पंप्स खरीदे जाएंगे.
हाईराइज इमारतों के इमरजेंसी के लिए विशेष तैयारी पर जोर देते हुए सीएफओ मलिक ने कहा कि हाईराइज बिल्डिंग्स में अगर इंटरनल सिस्टम फेल हो जाता है, तो ऊपर फायर फाइटिंग के लिए अभी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है. इसके लिए हम दो स्पेशलाइज्ड गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं. इसके साथ ही 42 मीटर और 55 मीटर की टर्न टेबल लैडर्स इस साल खरीदी जाएंगी. इसके अलावा ब्रीदिंग एपेरेटस वैन व लाइट वैन भी क्रय सूची में हैं.
सर्च एंड रेस्क्यू विंग का होगा गठन: सीएफओ ए.के. मलिक ने बताया कि दिल्ली सरकार के आदेश पर सर्च एंड रेस्क्यू विंग के पुनर्गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मंत्री के निर्देश पर हमने सर्च एंड रेस्क्यू विंग का अलग से पुनर्गठन करने की योजना बनाई है. इसके लिए दिल्ली सरकार को रिस्ट्रक्चरिंग की रिक्वेस्ट भेजी गई है. हमने इस ब्रांच को अलग से रेज कर दिया है. इसके लिए लगभग 90 करोड़ रुपये की प्लानिंग हो चुकी है. इसके उपकरण खरीदने के लिए दिल्ली सरकार से फंड की मांग की जा रही है.
इस विशेष ब्रांच के कार्यों पर विस्तार से बताते हुए सीएफओ मलिक ने कहा दिल्ली फायर सर्विस में पहले से तीन डिजास्टर सेंटर कार्यरत हैं नेहरू प्लेस, रोहिणी व लक्ष्मी नगर में, जो आपदा में राहत और बचाव का कार्य करते हैं. इन डिजास्टर सेंटर्स को मजबूत किया जाएगा. साथ ही नई स्पेशल सर्च एंड रेस्क्यू ब्रांच को इन्हीं तीन सेंटर्स पर तैनात किया जाएगा. इसके लिए मैनपावर का प्रपोजल पहले ही भेजा जा चुका है. उपकरणों का प्रपोजल शीघ्र भेजा जाएगा.
छतों के जरिए बचाव कार्य होगा आसान: हाईराइज बिल्डिंग्स में छतों से रेस्क्यू के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि छत से रेस्क्यू के लिए ऐसी लैडर चाहिए जो छत तक पहुंच सके. इसके लिए टर्न टेबल लैडर्स व एरियल लैडर प्लेटफॉर्म्स जरूरी हैं. कुछ एरियल लैडर प्लेटफॉर्म्स डीएमआरसी से प्रोक्योरमेंट में हैं, जो जल्द हमारे पास आ जाएंगे. इस साल हमने 42 और 55 मीटर की टीटीएल की प्लानिंग की है, जिससे हाईराइज रीच वाली व्हीकल्स उपलब्ध रहें और छत से लोगों को रेस्क्यू किया जा सके.
673.94 करोड़ रुपये का बजट दिल्ली फायर सर्विस को न केवल आग बुझाने में सक्षम बनाएगा, बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट व इमरजेंसी रिस्पॉन्स में भी मजबूत करेगा. ये नई खरीदारी दिल्ली जैसे महानगर में बढ़ती हाईराइज इमारतों व घनी आबादी के बीच जीवन रक्षा में मील का पत्थर साबित होंगी.
दिल्ली फायर सर्विस बजट की झलकियां:
- कुल बजट: 673.94 करोड़ रुपये
- रेवेन्यू हिस्सा: 413.67 करोड़ (सैलरी आदि)
- कैपिटल फंड: 260.27 करोड़ उपलब्ध
- उपकरण बजट: 160 करोड़ (मशीनरी, मोटर्स)
- 17 कमांड व्हीकल : कंट्रोल एंड कमांड व्हीकल्स
- 50 क्विक व्हीकल: हर गली में QRV विद पंप्स
- 42 व 55 मीटर टीटीएल हाईराइज के लिए.
- नई विंग: सर्च-रेस्क्यू ब्रांच (90 करोड़)
- 3 डिजास्टर सेंटर: नेहरू प्लेस, रोहिणी, लक्ष्मी नगर को मजबूत किया जाएगा.
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