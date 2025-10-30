ETV Bharat / state

यूपी के शिक्षा विभाग में तीन बड़ी भर्तियां; 5000 से ज्यादा पदों के लिए जानिए कब से आवेदन, अंतिम तिथि

UPPSC ने भी घोषित की प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा की डेट, 26 नवंबर को लखनऊ में होगी परीक्षा.

यूपी में भर्तियां.
यूपी में भर्तियां.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 12:09 PM IST

Updated : October 30, 2025 at 12:24 PM IST

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. 15 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे और पांच दिसंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि होगी. बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए. अभ्यर्थी चार सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे. इसी क्रम में (UPPSC) ने प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा-2021 की तारीख घोषित कर दी है. जबकि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया आठ साल बाद शुरू की गई है. जानिए क्या है आवेदन तिथि और कितने पदों पर होगी भर्ती...

शिक्षा विभाग में भर्तियों के बारे में जानिए.
शिक्षा विभाग में भर्तियों के बारे में जानिए.

1. विद्यालय स्तर पर लागू होगा आरक्षण : प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 के संशोधित परिणाम में सफल अभ्यर्थियों से रिक्त पदों पर चयन एवं नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक लिए जाएंगे. आवेदन पत्र का प्रारूप, संबंधित दिशा-निर्देश और अन्य विवरण तीन नवंबर से विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. शासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यालय स्तर पर आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी भर्ती में होती है. प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय का कहना है कि लंबे संघर्ष के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से अभ्यर्थियों में उत्साह है. यह चार साल के धैर्य और संघर्ष का परिणाम है.

इस भर्ती से भरे जाएंगे 1894 पद : जारी आदेश के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1894 पदों को भरा जाएगा. इनमें 1504 पद सहायक अध्यापक के और 390 पद प्रधानाध्यापक के हैं. लगभग 43 हजार अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे. भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुई थी और परिणाम 15 नवंबर 2021 को आया था, लेकिन त्रुटियों के कारण मामला कोर्ट में चला गया था.

हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैज 2022 को एक जांच समिति का गठन किया था , जिसने इस पूरे प्रकरण की जांच की थी. समिति की रिपोर्ट के आधार पर 571 शिकायताें में से 132 शिकायतें समिति ने सही पाईं. इसके बाद संशोधित परिणाम छह सितंबर 2022 को जारी किया गया. संशोधित परणाम में सहायक अध्यापक परीक्षा में 271071 अभ्यर्थियों में से 42066 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए. प्रधानाध्यापक परीक्षा में 14931 अभ्यर्थियों में से 1544 अभ्यर्थी पास हुए थे.

शिक्षा विभाग में भर्तियों के बारे में जानिए.
शिक्षा विभाग में भर्तियों के बारे में जानिए.

2. UPPSC ने घोषित की प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा की डेट:उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा-2021 की तारीख घोषित कर दी है. परीक्षा 26 नवंबर को लखनऊ में दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 9 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक चलेगी. उम्मीदवारों को अलग-अलग प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे और फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा.

1370 पद भरे जाएंगे: इस परीक्षा के तहत तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य, व्याख्याता, कर्मशाला अधीक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के कुल 1370 पद भरे जाएंगे. मुख्य विषयों में फार्मेसी, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, लेदर, इंटीरियर डिजाइन आदि शामिल हैं. पहला प्रश्नपत्र सामान्य अध्ययन और मुख्य विषय (भाग-1) से संबंधित होगा जबकि, दूसरा प्रश्नपत्र मुख्य विषय (भाग-2) से। दोनों 375-375 अंकों के होंगे.

3. सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी: परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया आठ साल बाद शुरू की गई है. बेसिक शिक्षा परिषद ने बुधवार को 1700 से अधिक रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी 2025 और शासन के 19 जुलाई 2025 के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है. भर्ती से संबंधित समय-सारिणी और याचिकाकर्ताओं की सूची परिषद की वेबसाइट www.basiceducation.up.gov.in पर अपलोड कर दी गई है.पहले चरण में अभ्यर्थियों से सूची पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी. इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन कर अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

शिक्षा विभाग में भर्तियों के बारे में जानिए.
शिक्षा विभाग में भर्तियों के बारे में जानिए.

2013 में शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया : यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2013 में 11 जुलाई को शुरू हुई थी, लेकिन 23 मार्च 2017 को सरकार बदलने के बाद नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी. तब से हजारों अभ्यर्थी न्यायालयों के चक्कर लगा रहे थे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को दो महीने के भीतर भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने इसके खिलाफ स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिका दायर की, जो दोनों ही खारिज हो गईं. इसके बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, तो अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की.

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को आदेश दिया कि उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाए, जिन्होंने न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. इसके अनुपालन में शासन के उप सचिव आनंद कुमार सिंह ने 19 जुलाई 2025 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा को आदेश जारी करते हुए याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया. 8 साल से फंसी भर्ती प्रकिया के शुरू होने से प्रतियोगियों से राहत की सांस ली है.

Last Updated : October 30, 2025 at 12:24 PM IST

