यूपी चुनाव में राजस्थान की महिला ब्रिगेड संभालेंगी मोर्चा, 50 से अधिक नेता प्रचार में जाएंगी
इनका फोकस महिला मतदाताओं के बीच पहुंच बनाने, भाजपा के पक्ष में माहौल और यूपी सरकार का कामकाज लोगों तक पहुंचाने पर रहेगा.
Published : November 17, 2026 at 3:57 PM IST
जयपुर : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच राजस्थान भाजपा ने अपनी महिला टीम को मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है. राजस्थान भाजपा की महिला नेता अब यूपी में चुनावी मोर्चा संभालेंगी. पहले चरण में 50 से अधिक महिलाओं की टोली यूपी भेजी जा रही है. ये महिला नेता वहां सात दिन का प्रशिक्षण लेंगी और चुनाव कार्यक्रम घोषित होने पर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में तीन सप्ताह प्रवास करेंगी. उनका फोकस महिला मतदाताओं के बीच पहुंच बनाने, भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने और उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाने पर रहेगा.
राठौड़ और गेना को जिम्मा: भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ और प्रदेश मंत्री सरिता गेना इस प्रवास कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. राखी राठौड़ ने कहा कि राजस्थान भाजपा महिला नेत्रियों की इस प्रवास के जरिए राजस्थान की महिला नेत्रियां यूपी में स्थानीय संगठन के साथ समन्वय कर काम करेंगी. पहले चरण में राजस्थान से 50 से अधिक भाजपा महिला नेता उत्तर प्रदेश भेज रही है. यह टोली 19 नवंबर को जयपुर से रवाना होगी. 20 नवंबर की सुबह उत्तर प्रदेश पहुंचेगी. वहां तय कार्यक्रम के तहत सभी महिलाओं को सात दिन प्रवास पर रहेंगी. इसमें एक दिन के प्रशिक्षण के बाद इन्हें अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इस पहली टोली में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व महापौर, पूर्व सभापति, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और महिला मोर्चा की विभिन्न इकाइयों से जुड़ी नेता शामिल हैं. टीम में राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक जिम्मेदारी निभा चुकी महिलाओं को जगह दी है. पार्टी इस अनुभव का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रबंधन और जनसंपर्क के लिए करना चाहती है.
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प्रशिक्षण के बाद सीधे चुनावी मैदान में : इस कार्यक्रम को केवल औपचारिक राजनीतिक प्रवास के बजाय चुनावी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. इस दौरान महिला नेताओं को वहां के राजनीतिक और सामाजिक माहौल, चुनावी रणनीति और संगठनात्मक कामकाज से जुड़ी जानकारी दी जाएगी. इसके बाद चुनावी कार्यक्रम जारी होने पर ये महिलाएं करीब तीन सप्ताह तक संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगी.इनका प्रमुख काम स्थानीय महिला मतदाताओं से संवाद करना, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और भाजपा के पक्ष में जनसंपर्क करना होगा. साथ ही यूपी सरकार के कामकाज और योजनाओं को लेकर भी महिलाओं के बीच जानकारी पहुंचाई जाएगी. भाजपा की रणनीति महिला मोर्चे के नेटवर्क के जरिए घर-घर तक पहुंच बनाने और स्थानीय स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की है.
प्रवास पर यूपी जाने वाली प्रमुख महिला नेता
|रंजीता कोली
|पूर्व सांसद, भरतपुर
|अम्रता मेघवाल
|पूर्व विधायक, जालौर
|रानी सिलोदिया
|पूर्व विधायक, धौलपुर
|प्रमिला कुंडारा
|पूर्व विधायक, जयपुर दक्षिण
|कुसुम यादव
|पूर्व महापौर, नगर निगम जयपुर
|विनिता सेठ
|पूर्व महापौर, नगर निगम जोधपुर
|संगीता सोलंकी
|पूर्व महापौर, जोधपुर
|विमला शर्मा
|पूर्व सभापति, सवाई माधोपुर
|सुमित्रा जैन
|पूर्व सभापति, बालोतरा
|भगवती सांखला
|पूर्व जिला प्रमुख, जोधपुर देहात
|अनुश्री पूनिया
|पूर्व प्रधान, जोधपुर देहात
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महिला टीम को यूपी में मिलेगी जिम्मेदारी :भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि हमारी टीम यूपी में स्थानीय संगठन के साथ समन्वय कर काम करेंगी. महिला मतदाताओं तक पहुंच, सरकार के कामकाज का प्रचार और चुनावी रणनीति के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका रहेगी. पहले चरण के बाद जरूरत और चुनावी कार्यक्रम के अनुसार आगे भी पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर राजस्थान से महिला कार्यकर्ताओं को भेजे जाने की संभावना रहेगी. राठौड़ के अनुसार, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाजपा सरकार ने काम किया, उस आधार पर लगातार दो बार वहां पर योगी सरकार बनी है.
भाजपा महिला बहनों में उत्साह : राखी राठौड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर उल्लेखनीय काम किया है. इसके आधार पर प्रदेश में लगातार भाजपा को जनसमर्थन मिल रहा है. चुनाव में एक बार फिर कमल का फूल खिलेगा. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं रात के समय भी घर से बाहर निकलने में डर महसूस नहीं करतीं. कानून-व्यवस्था में आए बदलाव से महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है. राखी राठौड़ ने बताया कि उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रवास पर जाने वाली राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा की बहनें उत्साहित हैं. वे वहां महिलाओं के बीच पहुंचकर सरकार के कामकाज और पार्टी की नीतियों को लेकर संवाद करेंगी.
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