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यूपी चुनाव में राजस्थान की महिला ब्रिगेड संभालेंगी मोर्चा, 50 से अधिक नेता प्रचार में जाएंगी

तैयारी में जुटी भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच राजस्थान भाजपा ने अपनी महिला टीम को मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है. राजस्थान भाजपा की महिला नेता अब यूपी में चुनावी मोर्चा संभालेंगी. पहले चरण में 50 से अधिक महिलाओं की टोली यूपी भेजी जा रही है. ये महिला नेता वहां सात दिन का प्रशिक्षण लेंगी और चुनाव कार्यक्रम घोषित होने पर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में तीन सप्ताह प्रवास करेंगी. उनका फोकस महिला मतदाताओं के बीच पहुंच बनाने, भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने और उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाने पर रहेगा.