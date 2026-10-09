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यात्रीगण ध्यान दें! आगरा से दिल्ली जाने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनें रद, जानिए क्या होगा शेड्यूल?

आगरा : आगरा से दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. भारतीय रेलवे ने दिल्ली में प्रोटेस्ट के चलते 9 से 11 अक्टूबर के बीच आगरा से होकर गुजरने वाली करीब 50 से ज्यादा ट्रेनें रद कर दी हैं. जिसमें आगरा कैंट-नई दिल्ली इंटरसिटी, राजधानी, शताब्दी और तेजस समेत अन्य एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं.

आगरा रेल मंडल पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि यात्रियों से अपील है कि पहले ट्रेन का स्टेटस जान लें, इसके बाद ही यात्रा पर निकलें. जिससे स्टेशन पहुंचने के बाद उन्हें परेशानी नहीं होगी. अभी मथुरा और टूंडला से दिल्ली जाने वाली पैसेंजर व ईएमयू ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी. यात्री परेशान ना हों. जो भी ट्रेन रद हो रही हैं, पहले से टिकट बुक करने वाले सभी यात्रियों को पूरा पैसा वापस मिलेगा.





रेलवे ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी



रेलवे की ओर से जारी ट्रैफिक एडवाइजरी में लिखा है कि 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के आस-पास भारी भीड़ और सड़क जाम की आशंका है. जिसको लेकर कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें उनके शुरुआती स्टेशन से ही रद की हैं. ऐसे में यात्रियों से अपील है कि ट्रेन की स्थिति जानकर ही यात्रा करें. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 139, ऐप या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ट्रेन की स्थिति देख सकते हैं.





ये ट्रेनें की गईं रद्द