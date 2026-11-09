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दीपावली की रात धूं-धूं कर जली बनगवां मंडी, 50 से ज्यादा दुकानें जलकर राख; भारत-नेपाल की दमकल टीमों ने पाया काबू

दीपावली की रात धूं-धूं कर जली बनगवां मंडी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: दीपावली की रात को भारत-नेपाल सीमा से सटी बनगवां मंडी में भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि एक के बाद एक 50 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं. मंडी में अफरातफरी मची रही.

आग बुझाने के लिए लखीमपुर, गोला, निघासन से फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची. इसके बाद भी हालात काबू नहीं हुए तो नेपाल के धनगढ़ी से दमकल की दो गाड़ियां और जेसीबी मंगानी पड़ी.

जानकारी के मुताबिक, लखीमपुर खीरी जिले के गौरीफंटा कोतवाली क्षेत्र की प्रसिद्ध बनगवां मंडी में आग लगी. जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर स्थित यह मंडी भारत-नेपाल सीमा के बिल्कुल नजदीक है. यहां फल-सब्जी, परचून समेत सैकड़ों दुकानें संचालित होती हैं. भारत-नेपाल की दमकल टीमों ने पाया काबू. (Video Credit: ETV Bharat) सीमा पार नेपाल का धनगढ़ी शहर भी कुछ ही दूरी पर स्थित है. दीपावली की रात अचानक मंडी में आग भड़क उठी. शुरुआती दौर में दुकानदारों और आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं और दुकानों में रखे ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैलती चली गई. आग ने इतनी तेजी से विकराल रूप लिया कि दुकानदारों को अपनी दुकानों से सामान बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिला. देखते ही देखते कई दुकानें धू-धूकर जलने लगीं. मंडी में मौजूद लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग को आसपास के हिस्सों में फैलने से रोकने के लिए मोर्चा संभाला. आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्थानीय संसाधनों के साथ नेपाल से भी मदद लेनी पड़ी.