दीपावली की रात धूं-धूं कर जली बनगवां मंडी, 50 से ज्यादा दुकानें जलकर राख; भारत-नेपाल की दमकल टीमों ने पाया काबू
आग लगने की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है. शॉर्ट सर्किट, दीपक या किसी अन्य कारण से आग लगी, जांच जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 6:56 AM IST
लखीमपुर खीरी: दीपावली की रात को भारत-नेपाल सीमा से सटी बनगवां मंडी में भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि एक के बाद एक 50 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं. मंडी में अफरातफरी मची रही.
आग बुझाने के लिए लखीमपुर, गोला, निघासन से फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची. इसके बाद भी हालात काबू नहीं हुए तो नेपाल के धनगढ़ी से दमकल की दो गाड़ियां और जेसीबी मंगानी पड़ी.
जानकारी के मुताबिक, लखीमपुर खीरी जिले के गौरीफंटा कोतवाली क्षेत्र की प्रसिद्ध बनगवां मंडी में आग लगी. जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर स्थित यह मंडी भारत-नेपाल सीमा के बिल्कुल नजदीक है. यहां फल-सब्जी, परचून समेत सैकड़ों दुकानें संचालित होती हैं.
सीमा पार नेपाल का धनगढ़ी शहर भी कुछ ही दूरी पर स्थित है. दीपावली की रात अचानक मंडी में आग भड़क उठी. शुरुआती दौर में दुकानदारों और आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं और दुकानों में रखे ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैलती चली गई.
आग ने इतनी तेजी से विकराल रूप लिया कि दुकानदारों को अपनी दुकानों से सामान बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिला. देखते ही देखते कई दुकानें धू-धूकर जलने लगीं. मंडी में मौजूद लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी.
दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग को आसपास के हिस्सों में फैलने से रोकने के लिए मोर्चा संभाला. आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्थानीय संसाधनों के साथ नेपाल से भी मदद लेनी पड़ी.
भाजपा नेता रवि गुप्ता के अनुरोध पर नेपाल के धनगढ़ी उपमहानगरपालिका के मेयर गोपी हमाल ने दमकल की दो गाड़ियां और एक जेसीबी बनगवां मंडी भेजी. नेपाल की नगर प्रहरी टीम ने भी राहत और बचाव कार्य में सहयोग किया.
भारतीय और नेपाली अग्निशमन टीमों ने संयुक्त रूप से आग पर काबू पाने का प्रयास किया. लखीमपुर, निघासन ,पालिया से दमकल विभाग की टीम पहुंची थी. अग्निकांड में 50 से अधिक दुकानों के जलने से कारोबारियों को लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है.
कई दुकानों में त्योहार को देखते हुए बड़ी मात्रा में फल, सब्जियां, परचून का सामान और अन्य व्यापारिक सामग्री रखी थी. आग बुझने के बाद दुकानदार राख में तब्दील हो चुके सामान के बीच अपनी मेहनत की कमाई तलाशते नजर आए. प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि दीपावली के अवसर पर किसी दुकान में जलता हुआ दीपक छोड़ दिया गया होगा और वहीं से आग की शुरुआत हुई हो.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी अक्षय रंजन शर्मा ने बताया है सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया है. जांच की जा रही है कि आज किन कर्म के वजह से लगी है.
हालांकि, आग लगने की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है. शॉर्ट सर्किट, दीपक या किसी अन्य कारण से आग लगी, इसका पता जांच और अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा.
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