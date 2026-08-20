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सावधान! हापुड़ से NCR में आ रहा 'जहरीला' मावा-पनीर, 50% से ज्यादा सैंपल फेल, डॉक्टर ने कहा- मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कैंसर का है खतरा

मावा-पनीर के 50% से ज्यादा सैंपल फेल ( Photo Credit; ETV Bharat )

हापुड़ : अगर आप भी बाजार से लाकर बड़े चाव से मावा और पनीर खा रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि हापुड़ से आई एक रिपोर्ट आपको डरा सकती है. पिछले एक साल में यहां से जांच के लिए भेजे गए पनीर के 48 सैंपलों में से 28 फेल पाए गए हैं. मिलावटखोरी का यह आंकड़ा साफ इशारा करता है कि सिंथेटिक मावा और पनीर के नाम पर परोसा जा रहा यह 'जहर' आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है. मावा-पनीर के 50% से ज्यादा सैंपल फेल (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, राजधानी से सटे हापुड़ को सिंथेटिक मावे का हब बताया जाता है, यहां से सिंथेटिक मावा और पनीर तैयार होकर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सप्लाई होता है, जो वहां बड़ी से लेकर छोटी-छोटी दुकानों और मिष्ठान भंडारों तक पहुंचता है. जानकारी के मुताबिक, जनपद के कई गांवों में सिंथेटिक मावा और पनीर का बड़े स्तर पर कारोबार होता है. इनमें थाना धौलाना के गांव लालपुर, सोलाना, थाना कपूरपुर के गांव ढहाना, सपनावत, बड़ा बझेड़ा, थाना हाफिजपुर का गांव बड़ौदा सिहानी पिलखुवा क्षेत्र का गांव दत्तेडी, बहादुरगढ़ का गांव रझेटी और गढ़ क्षेत्र के भी कुछ गांव इस कारोबार में शामिल हैं.