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सावधान! हापुड़ से NCR में आ रहा 'जहरीला' मावा-पनीर, 50% से ज्यादा सैंपल फेल, डॉक्टर ने कहा- मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कैंसर का है खतरा

पिछले एक साल में जनपद हापुड़ में पनीर के 48 नमूने जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 28 फेल आए.

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मावा-पनीर के 50% से ज्यादा सैंपल फेल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 6:05 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 7:41 PM IST

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हापुड़ : अगर आप भी बाजार से लाकर बड़े चाव से मावा और पनीर खा रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि हापुड़ से आई एक रिपोर्ट आपको डरा सकती है. पिछले एक साल में यहां से जांच के लिए भेजे गए पनीर के 48 सैंपलों में से 28 फेल पाए गए हैं. मिलावटखोरी का यह आंकड़ा साफ इशारा करता है कि सिंथेटिक मावा और पनीर के नाम पर परोसा जा रहा यह 'जहर' आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है.

मावा-पनीर के 50% से ज्यादा सैंपल फेल (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, राजधानी से सटे हापुड़ को सिंथेटिक मावे का हब बताया जाता है, यहां से सिंथेटिक मावा और पनीर तैयार होकर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सप्लाई होता है, जो वहां बड़ी से लेकर छोटी-छोटी दुकानों और मिष्ठान भंडारों तक पहुंचता है. जानकारी के मुताबिक, जनपद के कई गांवों में सिंथेटिक मावा और पनीर का बड़े स्तर पर कारोबार होता है. इनमें थाना धौलाना के गांव लालपुर, सोलाना, थाना कपूरपुर के गांव ढहाना, सपनावत, बड़ा बझेड़ा, थाना हाफिजपुर का गांव बड़ौदा सिहानी पिलखुवा क्षेत्र का गांव दत्तेडी, बहादुरगढ़ का गांव रझेटी और गढ़ क्षेत्र के भी कुछ गांव इस कारोबार में शामिल हैं.

वहीं, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सीएस मिश्र का कहना है कि पिछले एक साल में जनपद हापुड़ में पनीर के 48 नमूने जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 28 फेल आए, इसमें चार असुरक्षित और 24 सब स्टैंडर्ड थे, जिनमें फैट की मात्रा कम थी. इसी तरह खोया के 13 नमूने भेजे गए, जिनमें सात नमूने फेल आए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. सैंपल फेल होने पर पंजीकरण रद्द कर दो के कार्य बंद करा दिए गए हैं, बाकी की समीक्षा चल रही है जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.

कैंसर समेत कई बीमारियों का है खतरा

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. कपिल गौतम ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से हमारे शरीर के हर अंग पर फर्क पड़ता है. इससे लीवर, किडनी समेत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा रहता है. अगर ऐसे पदार्थों का ज्यादा दिन तक सेवन किया गया तो कैंसर भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि सिंथेटिक मावे में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट, यूरिया से कैंसर, किडनी फेलियर और फूड प्वाइजनिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि घर का बना हुआ पनीर और मिठाइयां ही खाएं.

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Last Updated : August 20, 2026 at 7:41 PM IST

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