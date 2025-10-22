देहरादून में दिवाली पर आतिशबाजी से झुलसे 50 से ज्यादा लोग, किसी हाथ जला तो किसी का झुलसा चेहरा
देहरादून के दून अस्पताल की इमरजेंसी में दिवाली की रात 54 बर्न के केस रिकॉर्ड हुए, मारपीट से घायल 26 लोग भी इमरजेंसी में पहुंचे
Published : October 22, 2025 at 8:52 PM IST
देहरादून: इस साल भी दीपावली पर पटाखे जलाते समय लापरवाही के चलते 50 से ज्यादा लोग झुलस गए. दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में दिवाली की मध्यरात्रि तक 54 झुलसे मरीज पहुंचे. दिवाली के त्योहार में आतिशबाजी के दौरान किसी का हाथ जला तो किसी का चेहरा झुलसा. राहत की बात है कि इनमें से कोई भी गंभीर हालत में अस्पताल नहीं पहुंचा.
आतिशबाजी ने कई लोगों को पहुंचाया अस्पताल: इसके अलावा स्किन और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते भी कई लोग दून अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंचे. पटाखे के धुएं से आंखों में जलन की समस्या को लेकर भी कई लोगों ने अस्पताल का रुख किया. इस बार भी दिवाली की रात आतिशबाजी के चलते सीओपीडी के मरीजों को भी समस्या का सामना करना पड़ा,. दिवाली की देर रात तक दून अस्पताल की ओटी और इमरजेंसी में मारपीट के मामले भी आए.
पटाखे से झुलसे 54 लोग पहुंचे दून अस्पताल: दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. अमित ने बताया कि पटाखों से झुलसे लगभग 54 मरीज अस्पताल की इमरजेंसी में हैंडल किए गए. इनमें से किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं थी. सभी बर्न के मरीजों को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया. राहत की बात है कि किसी भी मरीज को एडमिट करने की नौबत नहीं आई.
दिवाली में श्वास संबंधी दिक्कतों के चलते अस्पताल पहुंचे कई लोग: डॉ. अमित ने बताया कि जिन मरीजों को पहले से ही सीओपीडी और श्वास संबंधी दिक्कतें थी, ऐसे मरीज पटाखे और आतिशबाजी के धुएं की कारण काफी संख्या में अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे. इसके अलावा दिवाली की रात 26 मामले मार पिटाई के आए हैं. दिवाली के बाद दून अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में भी मरीजों की खासी भीड़ उमड़ी.
दीपावली के दौरान 8 लोगों के आंख में लगी चोट: वहीं, नेत्र रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुशील ओझा के मुताबिक, दीपावली के दौरान आंखों को नुकसान पहुंचने के भी मामले सामने आए हैं. 4 रोगियों को नेत्र के आसपास जलने की शिकायत थी. 8 मरीजों को आंख में चोट लगने की समस्याएं थी. जिनका उपचार किया गया. डॉक्टरों का कहना था कि अक्सर लोग आतिशबाजी के दौरान अपना ख्याल नहीं रखते. जिसकी वजह से उनकी जिंदगी सांसत में आ जाती है.
