ETV Bharat / state

देहरादून में दिवाली पर आतिशबाजी से झुलसे 50 से ज्यादा लोग, किसी हाथ जला तो किसी का झुलसा चेहरा

देहरादून: इस साल भी दीपावली पर पटाखे जलाते समय लापरवाही के चलते 50 से ज्यादा लोग झुलस गए. दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में दिवाली की मध्यरात्रि तक 54 झुलसे मरीज पहुंचे. दिवाली के त्योहार में आतिशबाजी के दौरान किसी का हाथ जला तो किसी का चेहरा झुलसा. राहत की बात है कि इनमें से कोई भी गंभीर हालत में अस्पताल नहीं पहुंचा.

आतिशबाजी ने कई लोगों को पहुंचाया अस्पताल: इसके अलावा स्किन और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते भी कई लोग दून अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंचे. पटाखे के धुएं से आंखों में जलन की समस्या को लेकर भी कई लोगों ने अस्पताल का रुख किया. इस बार भी दिवाली की रात आतिशबाजी के चलते सीओपीडी के मरीजों को भी समस्या का सामना करना पड़ा,. दिवाली की देर रात तक दून अस्पताल की ओटी और इमरजेंसी में मारपीट के मामले भी आए.

पटाखे से झुलसे 54 लोग पहुंचे दून अस्पताल: दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. अमित ने बताया कि पटाखों से झुलसे लगभग 54 मरीज अस्पताल की इमरजेंसी में हैंडल किए गए. इनमें से किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं थी. सभी बर्न के मरीजों को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया. राहत की बात है कि किसी भी मरीज को एडमिट करने की नौबत नहीं आई.