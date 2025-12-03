ETV Bharat / state

कुल्लू में पर्यटकों की जान से खिलवाड़, हादसों के बाद भी नहीं लिया जा रहा सबक

जिला कुल्लू में 50 से अधिक अवैध जिप लाइन हॉट एयर बैलून का भी जगह-जगह हो रहा है संचालन

जिला कुल्लू में 50 से अधिक अवैध जिप लाइन
जिला कुल्लू में 50 से अधिक अवैध जिप लाइन (FILE PHOTO)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 3:10 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहुल स्पीति जिला में अवैध रूप से 50 से अधिक जिप लाइन चल रही है. कई बार खतरनाक हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन हर हादसे के बाद अवैध जिप लाइन और अन्य गतिविधियों पर नकेल कसने की बात होती है, लेकिन ये दावे और बातें समय बीतने के साथ ही सिर्फ फाइलों में ही बंद हो जाती हैं और अवैध गतिविधियां फिर शुरू हो जाती हैं.

नियमानुसार जिप लाइन, हॉट एयर बैलून और अन्य सहासिक गतिविधियों के संचालन के लिए पर्यटन और वन विभाग से अनुमति लेनी होती है, लेकिन कई गतिविधियां बिना किसी अनुमति के चल रही हैं. अवैध साइटों को चलाने वालों को न तो विभाग का डर है न ही पुलिस का डर है. इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के संचालक को लेकर शासन प्रशासन गंभीर नहीं है. हैरानी की बात है कि जिला कुल्लू पर्यटन विभाग के पास महज सात जिप लाइन पंजीकृत है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर अवैध रूप से इसका संचालन हो रहा हैं.जिला कुल्लू में अवैध रूप से जिप लाइन, हाट एयर बैलून का जगह जगह संचालन हो रहा है. अवैध गतिविधियों को आंखों के सामने देखने के बाद भी सरकार के बड़े अधिकारी भी आंखें बंद करते हैं. इसके अलावा पर्यटन विभाग भी अब तक इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया. कुल्लू जिला के र्पावती घाटी, मनाली, तीर्थन घाटी, लाहौल जिला में अवैध रूप से जिप लाइन का संचालन हो रहा है.

जून 2025 में युवती के साथ पेश आया था हादसा

पर्यटन नगरी मनाली के नेहरूकुंड में इस साल एक हादसा भी पेश आया था. आठ जून 2025 को नागपुर की रहने वाली त्रिशा जिप लाइन करने गई. इस दौरान वो एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक जिप लाइन की केबल टूट गई. इसके बाद त्रिशा 30 फीट उंचाई से नीचे गिर गई और उससे चोटें आईं. इसके बाद पिता बेटी को नागपुर ले गया जहां पर उपचार करवाया गया. इसके बाद पता चला कि ये साइट अवैध रूप से चल रही थी. आनन फानन में पर्यटन विभाग ने पंजीकरण का कार्य शुरू किया. ऐसे में सैलानियों के साथ खतरनाक खेल निरंतर जारी है.

जिप लाइन के पंजीकरण को लेकर पर्यटन अधिकारी कुल्लू रोहित ठाकुर ने कहा कि 'जिला कुल्लू में हमारे पास सात जिप लाइन पंजीकृत है. चार साइट के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है. अवैध रूप से चल रही जिप लाइन की जांच की जाएगी, अगर ऐसी साइट पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.'

पर्यटकों से ली जाती है 400 से 1100 रुपये की फीस

अवैध रूप से चल रही जिप लाइन में जिला कुल्लू में पर्यटकों से 400 से 1100 रुपए राशि वसूल करते हैं. इससे मोटी कमाई हो रही है, लेकिन जब हादसा पेश आता है तो महज खानापूर्ति की जाती है. पंजीकरण न होने से सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है.

जिला कुल्लू के पर्यटन कारोबारी हरीश कुमार, लक्ष्मण सिंह, मोहन सिंह का कहना है कि 'सैलानियों के लिए साहसिक गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, ताकि यहां का पर्यटन कारोबार बढ़ सके, लेकिन इसके लिए सभी प्रकार की गतिविधियां सरकारी तौर पर पंजीकृत होनी चाहिए, ताकि सैलानियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना पेश न आ सके, क्योंकि जब भी सैलानियों के साथ कोई हादसा पेश आता है, तो इससे जिला कुल्लू के पर्यटन कारोबार पर भी बुरा असर पड़ता है. ऐसे में जो भी जिप लाइन या हॉट एयर बैलून का संचालन कर रहे हैं, वो सरकार के पास आवेदन करें, ताकि वो इसे पंजीकृत तौर पर चला सकें.'

जिला कुल्लू में जिपलाइन के अलावा हॉट एयर बैलून जैसी गतिविधियां भी की जा रही है. यह भी पूरी तरह से अवैध रूप से चलाई जा रही हैं. कई संचालकों के पास लाइसेंस और अनुमति नही ऐसे में अगर सैलानियों के साथ किसी प्रकार का हादसा पेश आता है, तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा.

कुल्लू में हॉट एयर बैलून गतिविधियां
कुल्लू में हॉट एयर बैलून गतिविधियां (ETV Bharat)

कैसे कर सकते हैं आवेदन

जिप लाइन चलाने के लिए संचालक को पहले पर्यटन विभाग को एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है. उसके बाद वन विभाग, पंचायत से भी एनओसी लेनी होती है, ताकि इस बात का पता चल सके कि जिपलाइन कहीं वन भूमि पर तो नहीं की जा रही है. आवेदन करने के बाद पर्यटन विभाग, खेल विभाग और अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान द्वारा मिलकर एक कमेटी का गठन किया जाता है. कमेटी की ओर से सभी दस्तावेजों की जांच की जाती है और उसके बाद साइट का निरीक्षण किया जाता है. अगर इसमें साइट सही पाई जाए तो उसके बाद कमेटी की ओर से पर्यटन विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी जाती है. इसके बाद पर्यटन विभाग जिप लाइन चलाने के लिए संचालक को प्रमाण पत्र जारी करता है.

