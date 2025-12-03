ETV Bharat / state

कुल्लू में पर्यटकों की जान से खिलवाड़, हादसों के बाद भी नहीं लिया जा रहा सबक

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहुल स्पीति जिला में अवैध रूप से 50 से अधिक जिप लाइन चल रही है. कई बार खतरनाक हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन हर हादसे के बाद अवैध जिप लाइन और अन्य गतिविधियों पर नकेल कसने की बात होती है, लेकिन ये दावे और बातें समय बीतने के साथ ही सिर्फ फाइलों में ही बंद हो जाती हैं और अवैध गतिविधियां फिर शुरू हो जाती हैं.

नियमानुसार जिप लाइन, हॉट एयर बैलून और अन्य सहासिक गतिविधियों के संचालन के लिए पर्यटन और वन विभाग से अनुमति लेनी होती है, लेकिन कई गतिविधियां बिना किसी अनुमति के चल रही हैं. अवैध साइटों को चलाने वालों को न तो विभाग का डर है न ही पुलिस का डर है. इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के संचालक को लेकर शासन प्रशासन गंभीर नहीं है. हैरानी की बात है कि जिला कुल्लू पर्यटन विभाग के पास महज सात जिप लाइन पंजीकृत है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर अवैध रूप से इसका संचालन हो रहा हैं.जिला कुल्लू में अवैध रूप से जिप लाइन, हाट एयर बैलून का जगह जगह संचालन हो रहा है. अवैध गतिविधियों को आंखों के सामने देखने के बाद भी सरकार के बड़े अधिकारी भी आंखें बंद करते हैं. इसके अलावा पर्यटन विभाग भी अब तक इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया. कुल्लू जिला के र्पावती घाटी, मनाली, तीर्थन घाटी, लाहौल जिला में अवैध रूप से जिप लाइन का संचालन हो रहा है.

जून 2025 में युवती के साथ पेश आया था हादसा

पर्यटन नगरी मनाली के नेहरूकुंड में इस साल एक हादसा भी पेश आया था. आठ जून 2025 को नागपुर की रहने वाली त्रिशा जिप लाइन करने गई. इस दौरान वो एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक जिप लाइन की केबल टूट गई. इसके बाद त्रिशा 30 फीट उंचाई से नीचे गिर गई और उससे चोटें आईं. इसके बाद पिता बेटी को नागपुर ले गया जहां पर उपचार करवाया गया. इसके बाद पता चला कि ये साइट अवैध रूप से चल रही थी. आनन फानन में पर्यटन विभाग ने पंजीकरण का कार्य शुरू किया. ऐसे में सैलानियों के साथ खतरनाक खेल निरंतर जारी है.

जिप लाइन के पंजीकरण को लेकर पर्यटन अधिकारी कुल्लू रोहित ठाकुर ने कहा कि 'जिला कुल्लू में हमारे पास सात जिप लाइन पंजीकृत है. चार साइट के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है. अवैध रूप से चल रही जिप लाइन की जांच की जाएगी, अगर ऐसी साइट पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.'