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मथुरा में तीन दिनों के अंदर 50 से अधिक होटल-गेस्ट हाउस सील, लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन

मथुरा में मानकों का पालन करने वाले होटल और गेस्ट हाउस पर एक्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

जिले में अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई मथुरा-वृंदावन में देखी जा रही है. पिछले तीन दिनों में अधिकारियों ने 50 से अधिक होटल गेस्ट हाउस जो मानक पूरा नहीं कर रहे थे, सील किया गया है. कई गेस्ट हाउस और होटल में अग्निशमन के उपकरण नहीं थे. प्रदूषण विभाग की एनओसी नहीं थी, विकास प्राधिकरण का नक्शा मौजूद नहीं था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था.

मथुरा में मानकों का पालन करने वाले होटल और गेस्ट हाउस पर एक्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

मथुरा: बीते 22 जून को लखनऊ के अलीगंज में में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग संयुक्त अभियान चला रहा है. इसी क्रम में पिछले तीन दिनों में जनपद में 50 से अधिक होटल-गेस्ट हाउस अधिकारियों ने सील किए हैं और दो सौ से अधिक गेस्ट हाउस होटल संचालकों को नोटिस जारी किया है.

ज्ञापन देते व्यापार मंडल के प्रतिनिधि. (Photo Credit; ETV Bharat)

सोमवार को व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने नगर मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और ज्ञापन दिया. व्यापारियों ने अपनी बात रखी और कहा जिन इलाकों में अवैध गेस्ट हाउस-होटल संचालित हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए लेकिन स्टे टू होम के अंतर्गत आने वाले गेस्ट हाउसेज को कुछ रियायतें दी जाएं, अनावश्यक व्यापारियों को परेशान न किया जाए.

शहर के बीएसए इंजीनियरिंग रोड, कृष्णा नगर, माल गोदाम रोड, वृंदावन के चैतन्य विहार, रुक्मणि विहार, परिक्रमा मार्ग वृंदावन शहर, गोरा नगर, परिक्रमा मार्ग छटीकरा मार्ग, नेशनल हाईवे, प्रेम मंदिर के सामने कार्रवाई की गई और 200 से अधिक होटल गेस्ट हाउस संचालकों को उपकरण पूरे करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं.

सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्रा ने बताया कि मथुरा में स्टे टू होम व्यवसाय प्रतिष्ठानों के संचालकों ने ज्ञापन दिया है. जनपद में पिछले कई दिनों से अवैध होटल-गेस्ट हाउस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जहां उपकरण और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. हैं व्यापारियों ने मानक पूरा करने के लिए समय मांगा है. मथुरा और वृंदावन में व्यापारियों को सभी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं. सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद प्रतिष्ठानों को खुलवा दिया जाएगा.

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