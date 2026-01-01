ETV Bharat / state

नये साल पर लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे 41 हजार से अधिक लोग, राष्ट्र प्रेरणा स्थल में खूब ली सेल्फी, जानिए कहां कितनी रही भीड़

राष्ट्र प्रेरणा स्थल में खूब ली गई सेल्फी. ( Photo Credit; LDA )

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्धाटन किया था. नये साल पर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे. गुरुवार को पहली बार 12000 से अधिक लोग यहां पहुंचे और जमकर सेल्फी ली. नये साल के मौके पर सबसे ज्यादा भीड़ जनेश्वर मिश्र पार्क में रही. शाम तक लगभग 42000 लोग पहुंच चुके थे. इसके अलावा डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल इको गार्डन और अन्य पार्कों में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, राष्ट्र प्रेरणा स्थल बसंत कुंज योजना में 12397 लोग पहुंचे. जिससे 1 लाख 22 हजार 740 रुपये की आय हुई. गोमती नगर के जनेश्वर मिश्र पार्क में 41442 लोग पहुंचे और 11 लाख 77 हजार 225 रुपये की आय हुई. गोमती नगर के डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में 12117 लोग पहुंचे और 3 लाख 2 हजार 925 रुपये की आय हुई. राष्ट्र प्रेरणा स्थल में रही लोगों की भीड़. (Photo Credit; LDA)