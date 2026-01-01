ETV Bharat / state

नये साल पर लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे 41 हजार से अधिक लोग, राष्ट्र प्रेरणा स्थल में खूब ली सेल्फी, जानिए कहां कितनी रही भीड़

नये साल पर लोग शहर के कई पार्कों में घूमने पहुंचे. सबसे ज्यादा क्रेज जनेश्वर मित्र पार्क को लेकर लोगों के बीच रहा.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल में खूब ली गई सेल्फी.
राष्ट्र प्रेरणा स्थल में खूब ली गई सेल्फी. (Photo Credit; LDA)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 10:09 PM IST

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्धाटन किया था. नये साल पर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे. गुरुवार को पहली बार 12000 से अधिक लोग यहां पहुंचे और जमकर सेल्फी ली. नये साल के मौके पर सबसे ज्यादा भीड़ जनेश्वर मिश्र पार्क में रही. शाम तक लगभग 42000 लोग पहुंच चुके थे. इसके अलावा डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल इको गार्डन और अन्य पार्कों में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, राष्ट्र प्रेरणा स्थल बसंत कुंज योजना में 12397 लोग पहुंचे. जिससे 1 लाख 22 हजार 740 रुपये की आय हुई. गोमती नगर के जनेश्वर मिश्र पार्क में 41442 लोग पहुंचे और 11 लाख 77 हजार 225 रुपये की आय हुई. गोमती नगर के डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में 12117 लोग पहुंचे और 3 लाख 2 हजार 925 रुपये की आय हुई.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल में रही लोगों की भीड़.
राष्ट्र प्रेरणा स्थल में रही लोगों की भीड़. (Photo Credit; LDA)

कांशीराम ग्रीन इको गार्डन में 6400 लोग पहुंचे और 1 लाख 60 हजार रुपये की आय हुई. यूपी दर्शन पार्क गोमती नगर में 2357 लोग पहुंचे और 210600 की आय हुई. हैप्पीनेस पार्क बुद्धा पार्क में 3700 लोग आए और 1 लाख 65 हजार की आय हुई. नोएडा के राष्ट्रीय दलित परिणाम स्थल ग्रीन गार्डन में 19153 लोग आए और 4 लाख 78 हजार की आई हुई. डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क गोमती नगर में 2783 लोग आए और 41 हजार 895 रुपये की आय हुई.

पार्कों में पहुंचने वाले लोगों का आंकड़ा.
पार्कों में पहुंचने वाले लोगों का आंकड़ा. (Photo Credit; LDA)

LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अपने पहले ही मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल ने शानदार प्रदर्शन किया है और लोगों के बीच उसका आकर्षक नजर आया है. यहां डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की 65 फीट ऊंची प्रतिमाओं के समक्ष लोगों ने जमकर तस्वीर खिंचवाई.

