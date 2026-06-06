GDA में नौकरी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा: 'बाबू' बनकर 40 से ज्यादा लोगों को ठगा, कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परेशान
इस फर्जी बाबू ने लोगों को झांसे में लेकर उन्हें प्राधिकरण में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 6:59 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की बड़ी वारदात का मामला सामने आया है, जहां ठग ने खुद को गोरखपुर विकास प्राधिकरण में बाबू बताकर बेरोजगार लोगों को निशाना बनाया और करीब 40 लोगों से लाखों रुपए ठग लिए.
इस फर्जी बाबू ने लोगों को झांसे में लेकर उन्हें प्राधिकरण के भीतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर सफाई कर्मी बनाने के नाम लाखों रुपए लिए हैं. रुपए देने के करीब 3 माह बाद तक जब इन्हें नौकरी नहीं मिली को इन लोगों ने आरोपी से पूछताछ शुरू की. इस पर आरोपी, पीड़ितों को धमकाने लगा. परेशान होकर ये लोग एक दिन गोरखपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंच गए, जहां पता चला कि वह शख्स GDA में बाबू नहीं था, न ही उसका GDA से कोई लेना-देना था. असल में वह ठग था और इन लोगों के साथ ठगी हुई है.
पीड़िता मेनका गुप्ता का कहना है कि बांसगांव थाना क्षेत्र का रहने वाला आलोक सिंह करीब 3 माह पहले उसके गांव पहुंचा था. वह कुछ लोगों से संपर्क कर गोरखपुर विकास प्राधिकरण में नौकरी दिलाने की बात कह रहा था. मैं भी उसके संपर्क में आ गई और उसके साथ धीरे-धीरे करीब 42 लोग उसके संपर्क में आकर अपने लाखों रुपए उसे दे दिए. करीब चार लाख रुपए उसने भी आलोक को दे रखा है. जिन लोगों ने उनके माध्यम से आलोक को पैसा दिया है अब वह लोग भी उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं.
पीड़िता ने कहा कि न्याय के लिए वह गोरखपुर विकास प्राधिकरण से लेकर पुलिस का दरवाजा खटखटा रही हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है. उन्होंने बताया कि आरोपी आलोक ने सारा पैसा गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से ऑनलाइन कृष्ण नाम के अकाउंट पर ट्रांसफर कराया था. हमने सारी जानकारी प्राधिकरण के अधिकारियों को दी है. अगर अकाउंट के आधार पर जांच की जाए तो वह आसानी से पकड़ा जा सकेगा, लेकिन अभी कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है, हम लोग परेशान हैं.
इधर GDA के सचिव पुष्पराज सिंह ने कहा कि कुछ लोगों के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी हुई है, उन्हें न्याय दिलाने में पूरा सहयोग किया जाएगा. वहीं, इस मामले में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा है कि पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, जबकि मामला 8 अप्रैल से ठगी का बना हुआ है. उन्होंने यह पत्र बीते 26 मई को लिखा था, लेकिन पीड़ितों की अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है. पीड़ितों का कहना है कि आरोपी खुलेआम धमका रहा है. उसके खिलाफ इतने सबूत हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है.
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