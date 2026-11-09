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दीपावली पर एक दिन में 33.5 हजार से ज्यादा लोगों ने किया कानपुर मेट्रो से सफर, कमाई में बना रिकॉर्ड

4 नवंबर को सबसे अधिक यात्रियों ने किया मेट्रो से सफर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : दीपावली के त्योहारी हफ्ते में जहां शहर की सड़कें ट्रैफिक जाम से कराह रही थीं, वहीं शहरवासियों ने कानपुर मेट्रो पर भरोसा जताया. दिवाली की खरीदारी और अपनों के घर आवाजाही के लिए मेट्रो को प्राथमिकता दी.

इसका नतीजा यह हुआ कि त्योहारी सीजन में कानपुर मेट्रो की राइडरशिप (यात्रियों की संख्या) ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. 4 नवंबर को रिकॉर्ड 33 हजार 500 से अधिक यात्रियों ने मेट्रो से सफर किया, जिससे मेट्रो प्रशासन को एक ही दिन में 10 लाख 5 हजार रुपये का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ.

कानपुर मेट्रो ने बनाया रिकॉर्ड. (Video Credit; ETV Bharat) आम दिनों में जहां कानपुर मेट्रो में रोजाना 24 से 25 हजार यात्री सफर करते हैं, वहीं दिवाली के फेस्टिवल वीक में यह आंकड़ा अचानक आसमान छूने लगा. व्यस्ततम दिनों में मेट्रो की राइडरशिप का लेखा-जोखा कुछ इस प्रकार रहा.

2 नवंबर: 29,000 से अधिक यात्री

3 नवंबर: 28,000 से अधिक यात्री

4 नवंबर (पीक डे): 33,500 से अधिक यात्री (10.05 लाख रुपये रेवेन्यू)

5 नवंबर: 32,500 से अधिक यात्री

6 नवंबर: 28,000 से अधिक यात्री

7 नवंबर: 24,000 से अधिक यात्री सड़क पर घंटों का जाम, मेट्रो से मिनटों में तय हुई दूरी :दिवाली के दौरान शहर के प्रमुख व्यावसायिक और घने इलाकों जैसे टाटमिल, झकरकटी, फजलगंज और नौबस्ता चौराहों पर भीषण जाम रहता था, जहां सड़क मार्ग से जाने में लोगों को 1.5 से 2 घंटे तक पसीना बहाना पड़ रहा था. वहीं आईआईटी कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक बने लगभग 16 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो ने लोगों का समय और सफर दोनों आसान कर दिया. सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चली मेट्रो सेवा के जरिए यात्रियों ने बिना किसी रुकावट के भूमिगत और एलिवेटेड स्टेशनों के बीच सुगम सफर का आनंद लिया.