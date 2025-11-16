BHU में कला-संस्कृति का महाकुंभ; 3 हजार से ज्यादा विद्वान 'काशी शब्दोत्सव' मेले में होंगे शामिल
संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. सदाशिव द्विवेदी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 2400 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है.
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तीन दिनों तक कला साहित्य प्रेमियों का मेला लगने वाला है. 16 नवंबर से काशी शब्दोत्सव समारोह की शुरुआत हुई है. यह कार्यक्रम 18 नवंबर तक चलेगा. यहां करीब 2500 युवा और प्रोफेसर विश्व कल्याण के लिए भारत की संस्कृति योगदान की चर्चा करेंगे.
तीन दिनों तक लगने वाले मेले में 10 सत्रों में 20 से ज्यादा देशों के विद्वान, कला प्रेमी, डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य, पर्यावरणविद्, राजनीतिक चिंतक अपने अनुभव को साझा करेंगे.
देश भर के 3000 से ज्यादा विद्वान जुटेंगे: इस बारे में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. सदाशिव द्विवेदी ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर, अयोध्या के आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण और अध्यक्ष कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी है. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में 2400 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है. छात्रों से 200 और प्रोफेसर्स से 500 रुपए शुल्क लिए गए हैं.
उन्होंने बताया कि आमतौर पर भारतीय संस्कृति पर हजारों कार्यक्रम हुए लेकिन शब्दोत्सव में कला और परंपरा के अनोखे हजारो रंग देखने को मिलेंगे. इससे पहले कभी नहीं देखा गया है. यह शब्दोत्सव भारतीय संस्कृति पर आधारित है.
पुस्तक प्रदर्शनी का होगा आयोजन: उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में नई दिल्ली के सहयोग से राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी लगाई जा रही है. इसके साथ ही प्रतिदिन शाम को लोक और शास्त्रीयता को समर्पित अलग-अलग तरीके की कार्यक्रम होंगे. नाट्य मंच पर राम की शक्ति पूजा, सत्यवादी हरिश्चंद्र, अलग-अलग विषय में लोक गायन और मानस प्रसंग होंगे. लोगों को जागरूक किया जाएगा.
इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा चुका है और कल से मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे. पहले दिन कृति रूप समाज दर्शन पर विद्वान चर्चा करेंगे. इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विभाग में 28 से 3 नवंबर के बीच विकसित भारत @ 2047 शिक्षा संस्कृति और नवाचार विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने वाला है.
इसमें सशक्त भारत, लैंगिक समानता, संस्कृति विरासत, सुशासन इत्यादि विषयों पर देश-विदेश के विद्वान मंथन करेंगे. इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन के लिए 500 से लेकर 5000 रुपए का शुल्क रखा गया है. इसका उद्देश्य विकसित भारत और सुशासन पर चर्चा करना है.
