मुजफ्फरनगर में शादी की दावत बनी मुसीबत; नगवा गांव में 30 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर की टीम पहुंची
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया ने बताया कि गांव में करीब 30 से 40 लोगों को मामूली परेशानी हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 9:52 PM IST
मुजफ्फरनगर : बुढ़ाना क्षेत्र के नगवा गांव में चल रहे शादी के एक कार्यक्रम में खाने के बाद करीब 30 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई. देखते ही देखते कई लोग उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत से परेशान हो गए. गांव में अफरा-तफरी मच गई और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हलवा समेत अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति नियंत्रण में बताई है
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया ने बताया कि गांव में करीब 30 से 40 लोगों को मामूली परेशानी हुई थी. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में ही उनका उपचार किया, जबकि तीन से चार लोग बुढ़ाना के निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे. उन्होंने बताया कि उपचार के बाद सुधार होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई. सीएमओ के अनुसार हलवा, पनीर अथवा भोजन में शामिल किसी अन्य खाद्य पदार्थ के सेवन से तबीयत बिगड़ने की आशंका है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.
मिली जानकारी के अनुसार, नगवा गांव के एक घर में शादी समारोह को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. शुक्रवार को परिवार की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें रिश्तेदारों और ग्रामीणों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी. दावत में शामिल लोगों ने भोजन के बाद हलवा भी खाया.
ग्रामीणों के मुताबिक, करीब दो घंटे बाद अचानक कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. शुरुआत में उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई, लेकिन कुछ ही देर में बीमार लोगों की संख्या बढ़ने लगी. गांव की रहने वाली एक महिला के मुताबिक, उनके परिवार के तीन बच्चों और एक बहू समेत चार लोगों की तबीयत बिगड़ गई.
बीमार रमेश ने पेट में तेज दर्द और बार-बार उल्टी आने की परेशानी बताई. घटना की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम रात में गांव पहुंची. टीम ने हलवा और भोजन में इस्तेमाल की गई अन्य खाद्य सामग्री के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेज दिए. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.
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