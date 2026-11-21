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मुजफ्फरनगर में शादी की दावत बनी मुसीबत; नगवा गांव में 30 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर की टीम पहुंची

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : बुढ़ाना क्षेत्र के नगवा गांव में चल रहे शादी के एक कार्यक्रम में खाने के बाद करीब 30 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई. देखते ही देखते कई लोग उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत से परेशान हो गए. गांव में अफरा-तफरी मच गई और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हलवा समेत अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति नियंत्रण में बताई है

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया ने बताया कि गांव में करीब 30 से 40 लोगों को मामूली परेशानी हुई थी. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में ही उनका उपचार किया, जबकि तीन से चार लोग बुढ़ाना के निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे. उन्होंने बताया कि उपचार के बाद सुधार होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई. सीएमओ के अनुसार हलवा, पनीर अथवा भोजन में शामिल किसी अन्य खाद्य पदार्थ के सेवन से तबीयत बिगड़ने की आशंका है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.