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सिरसा में दूषित पानी से बच्चे समेत 30 से ज्यादा लोग संक्रमित, 423 घरों का स्वास्थ विभाग ने किया सर्वे, जांच के लिए भेजा सैंपल

सिरसा में दूषित पानी से संक्रमण ( ETV Bharat )

सिरसाः पंजाब सीमा से सटे सिरसा जिले के डबवाली के देसूजोधा गांव में बीते 10 दिनों से बड़े पैमाने पर संक्रमित पानी पीने से लोग बीमार हैं. कुल 30 लोग बीमार थे. 15 बच्चे और 15 बुजुर्ग व युवा शामिल हैं. 15 बच्चों में से 4 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. वहीं 11 बच्चे सिरसा और बठिंडा जिले के विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं. बीमारी के पीछे प्रारंभिक कारणः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागने कि हाल ही में पेयजल पाइपलाइन बिछाई है. 10 दिन पहले बिछाई गई नई पाइपलाइन में खराबी के कारण नलों में बदबूदार और चिकना पानी आ रहा है. पाइपलाइन बिछाने के दौरान अनियमितताओं के कारण घरों में गंदा (चिकना) पानी पहुंचा है, जिसे पीने के बाद गांव के परिवार के कई सदस्य बीमार हुए. फुल्लो रोड स्थित आवासीय क्षेत्र इस दूषित पानी की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है. उल्टी, पेट दर्द और तेज बुखार की शिकायत के बाद मरीजों को पास के स्वास्थ्य केंद्रों और पंजाब के बठिंडा व रामा मंडी के निजी अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा है. गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त इलाज और सुविधाएं न होने के कारण कई मरीजों को सिरसा और लुधियाना तक रेफर किया गया है. देसूजोधा गांव में दूषित पेयजल की आपूर्ति के कारण बीमारियां फैल गई (ETV Bharat)