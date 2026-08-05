सिरसा में दूषित पानी से बच्चे समेत 30 से ज्यादा लोग संक्रमित, 423 घरों का स्वास्थ विभाग ने किया सर्वे, जांच के लिए भेजा सैंपल
देसूजोधा गांव में दूषित पेयजल की आपूर्ति के कारण बीमारियां फैल गई है. स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है.
Published : August 5, 2026 at 5:10 PM IST
सिरसाः पंजाब सीमा से सटे सिरसा जिले के डबवाली के देसूजोधा गांव में बीते 10 दिनों से बड़े पैमाने पर संक्रमित पानी पीने से लोग बीमार हैं. कुल 30 लोग बीमार थे. 15 बच्चे और 15 बुजुर्ग व युवा शामिल हैं. 15 बच्चों में से 4 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. वहीं 11 बच्चे सिरसा और बठिंडा जिले के विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं.
बीमारी के पीछे प्रारंभिक कारणः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागने कि हाल ही में पेयजल पाइपलाइन बिछाई है. 10 दिन पहले बिछाई गई नई पाइपलाइन में खराबी के कारण नलों में बदबूदार और चिकना पानी आ रहा है. पाइपलाइन बिछाने के दौरान अनियमितताओं के कारण घरों में गंदा (चिकना) पानी पहुंचा है, जिसे पीने के बाद गांव के परिवार के कई सदस्य बीमार हुए. फुल्लो रोड स्थित आवासीय क्षेत्र इस दूषित पानी की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है. उल्टी, पेट दर्द और तेज बुखार की शिकायत के बाद मरीजों को पास के स्वास्थ्य केंद्रों और पंजाब के बठिंडा व रामा मंडी के निजी अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा है. गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त इलाज और सुविधाएं न होने के कारण कई मरीजों को सिरसा और लुधियाना तक रेफर किया गया है.
क्लोरीन की 3000 गोलियां बांटी गईः बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 423 घरों का सर्वे किया है. क्लोरीन की 3000 गोलियां बांटी गई हैं. 67 मरीजों का OPD इलाज किया गया है और 15 मरीज निजी अस्पतालों में दाखिल मिले हैं. हेपेटाइटिस B और C की जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई है. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने गांव में क्लोरीन की गोलियां बांटकर स्थिति पर काबू पाने का दावा किया है लेकिन 48 घंटे बाद आने वाली लैब रिपोर्ट ही साफ करेगी कि पानी में बीमारी फैलाने वाले कौन से तत्व मौजूद थे.
क्या बोले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीः स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. अभिजीत गर्ग ने बताया कि "देसूजोधा गांव में पीलिया के फैलने की शिकायत विभाग को मिली है. अभी तक पीलिया की पुष्टि नहीं हुई है. स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर बच्चों की जांच की है. इसके साथ ही 40 बच्चों के सैंपल भी लिए गए हैं. लैब में टेस्ट के लिए सैंपल भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही पीलिया की स्थिति साफ हो सकेगी. इसके साथ ही हेपेटाइटिस B और C की जांच की गई है. सभी रिपोर्ट नेगेटिव है."
पानी बार-बार उबालकर पीयेंः उन्होंने कहा कि "अभी फिलहाल बारिश के मौसम को देखते हुए जनस्वास्थ्य विभाग को स्वच्छ पानी देने के लिए निर्देश दिए गए हैं. आमजन से अपील है कि अपने घरों में सभी लोगों को पानी बार-बार उबालकर पीने के लिए दें. पीलिया के लक्षण दूषित पानी पीने से ही दिखाई देते है हालांकि दूषित पानी की शिकायत मिलने के बाद पानी के भी सैंपल लिए गए है."